Ce spun astrele azi, 7 octombrie

Berbec

Solutionarea problemelor cu care va confruntati este imperativ necesara astazi; nu este o solutie sa tot ignorati, sa treceti peste, sa amanti pentru o zi ulterioara. La un moment dat, lucrurile se tot aduna, pana n-o sa va mai vedeti capul de probleme, iar stresul, in aceasta situatie, va fi la cote explozibile. Nici sa nu va ganditi ca lucrurile se rezolva si de la sine; este extrem de periculos. Timpul nu va va permite sa va satisfaceti dorinta de a petrece suficient timp cu familia, insa asta nu inseamna ca trebui sa renuntati de tot; luati ce vi se ofera, chiar daca este mai putin, si faceti ca acele momente sa conteze cat mai mult. Contextul astral sprijina evolutiile favorabile in plan personal, insa trebuie sa tineti cont ca “Dumnezeu da, dar in traista nu pune.”



Taur

Astazi veti avea tendinta de a vedea lucrurile in roz, de a idealiza anumite evolutii, iar acest lucru poate sa va aduca, in viitorul apropiat, destul de multe probleme. In plan profesional, mai ales, este neaparat nevoie sa va astrati realismul, asa incat sa gasiti solutii viabile problemelor cu care va confruntati; este foarte posibil sa fiti si sub supraveghere, de aceea, cu atat mai mult, este recomandabil sa va pastrati cu picioarele pe pamant, asa cum sunteti de obicei. Exista multe persoane care se bazeaza pe voi si nu ati vrea sa le dezamagiti. In plan personal, nu este un moment potrivit pentru a lua decizii radicale; concentrati-va pe casa, pe relatia cu partenerul, insa in limitele unor mici retusuri, nu a unor transformari de anvergura.



Gemeni

Ar fi bine ca astazi sa va utilizati cat mai eficient abilitatile de comunicare; este foarte posibil sa aflati lucruri extrem de interesante, care sa va foloseasca foarte mult in atingerea obiectivelor pe care vi le-ati propus. Spontaneitatea nu este o caracteristica ce ar putea sa va avantajeze astazi; mai degraba, este recomnadabil sa va acordati timp si sa aveti rabdare, inainte de a face un pas decisiv inainte. Si in familie, este foarte bine sa deschideti discutii despre problemele care va farmanta, asa incat sa reusiti sa clarificati aspectele care ar putea avea impact negativ asupra relatiei de cuplu. Daca aveti prea multe lucruri la care sa va ganditi, ar fi bine sa iesiti in natura, mai spre seara, pentru a le decanta; lucrati in gradina, mergeti la plimbare, orice v-ar putea ajuta in acest sens.



Rac

O persoana draga voua, care a fost plecata din viata voastra o perioada, ar putea sa reapara astazi si sa va imbunatateasca intreaga zi. Numai ca, in virtutiea inertiei, sa nu uitati de responsabilitatile zilei, care, oricum, va vor ajunge din urma. Chestiunea imprumuturilor banesti va fi foarte sensibila; se poate ca, imprumutand bani ueni persoane apropiate, sa salvati oarecum relatia pentru moment, dar sa o deterioriati pe termen lung. Depinde mult de cat de serioasa este persoana respectiva. Veti fi foarte mult in contact cu oamenii azi, asa ca va trebui sa va puneti la bataie aptitudinile de comunicare; si in familie, este recomandabil sa fiti rabdatori si sa ascultati pe interlocutori, cu toata atentia, asa incat nimeni sa nu se simta ignorat; juniorii vor fi dintre cei care va vor solicita atentia, mai mult ca de obicei.



Leu

De obicei, desi mereu va angajati in toiul actiunii, sunteti prudenti si ganditi bine miscarile urmatoare; anticipati foarte bine evolutiile evenimentelor, iar acest lucru va ajuta mult in luarea deciziilor potrivite. Totusi, astazi, ceva se intampla si lucrurile nu mai functioneaza la fel de bine pe cat va doriti; intuitia voastra va cam lasa balta si va fi greu sa va descurcati. Veti fi ca un orb care abia invata cum sa continue fara sprijinul acestui important simt, vederea. Nu va asteptati la rezultate deosebite in plan profesional, multumiti-va, astazi, sa va mentineti pe lina de plutire. In contextul astral al acestei zile, puteti fi multumit daca veti atinge acest obiectiv.



Fecioara

Astazi puteti obtine rezultate spectaculoase, in plan profesional, daca veti reusi sa va mobilizati fortele si sa va concentrate atentia; exista potential de a realiza mult mai multe decat v-ati propus, doar printr-un mai bun management al timpului. Va trebui sa va concentrate pe partea aplicativa, fara a teoretiza prea mult; pe scurt, fara vorba multa, treceti la treaba! In plan financiar, rezultatele reusitelor se vor face resimtite, asa ca incununarea muncii voastre va fi satisfacatoare; este o zi potrivita sa va faceti planuri de calatorie la finalul saptamanii sau intr-o scurta vacanta in viitor. Unele opinii divergente fata de ale partenerului ar putea tulbura linistea familiei, insa, cu putin diplomatie, se pot aplana posibilele tensiuni. Fiti pe faza, voi, celibatarii; este posibil ca astazi sa cunoasteti iubirea vietii voastre.



Balanta

Astrele favorizeaza relatiile de prietenie, in mod special, pe parcursul zilei de astazi; este posibil sa reinviati o anumita relatie de acest gen, care s-a pastrat in fundal, o anumita perioada de timp. In orice caz, este bine sa socializati, sa va faceti contacte care sa va ajute in actiunile voastre. Este o zi benefica pentru a va implica in actiuni umanitare, de binefacere, in asocieri de grup in scop de ajutorare a celor defavorizati; faptul ca dati o mana de ajutor acolo unde trebuie ar putea sa va faca sa va simtiti foarte bine. Tineti, insa, cont, ca o astfel de implicare trebuie sa fie din tot sufletul, nu doar de suprafata, ca sa va laudati celor din jur; daca luati lucrurile astfel, mai bine stati deoparte sau folositi timpul respectiv pentru altceva.



Scorpion

Nu este o zi in care sa aveti prea multa incredere in sine, insa, chiar si asa, exista potential de a face multe lucruri productive; evident, doar daca va doriti asta, daca va implicati suficient pentru a pune lucrurile in miscare. In plan profesional, este posibil sa apara un oarecare conflict cu unul dintre adversarii vostri, care astazi s-a decis sa va atace direct, probabil cu un scop anume; va trebui sa adoptati o pozitie potrivita, astfel incat sa va pastrati nestirbita reputatia, dar sis a-l puneti pe acesta intr-o lumina defavorabila, tocmai pentru a-I da o lectie. Veti fi inclinati mai mult spre solitudine, astazi – nu ca ati fi persoane prea sociabile – insa va trebui sa aveti grija sa nu-i excludeti de tot, pe cei dragi, din peisaj; acestia va cunosc caracterul si va vor intelege, insa numai pana la un punct. Va trebui sa mai dati si voi cate ceva, in schimb.



Sagetator

Astazi va fi o zi a schimbarilor, pentru voi, nativii acestei zodii; chiar daca veti fi sau nu pregatiti, viata va va pune in fata anumitor situatii si va trebui sa faceti fata. Nu va grabiti sa fortati lucrurile; fiti rabdatori si incercati sa priviti lucrurile in perspectiva. Prezentul este important, dar, in aceeasi masura, si viitorul, avand in vedere ca acum luati decizii cu impact maine sau in perioada urmatoare. In plan profesional, va veti bucura de suport din partea colaboratorilor, desi nu vor lipsi nici cei care vor fi gata sa va conteste; important este sa va faceti cat mai bine treaba, astfel incat sa nu le dat motive sa faca asta.



Capricorn

Increderea in propriile forte poate fi benefica, in conditiile in care este gestionata asa cum trebuie; exista insa si un mare pericol, acela de a va lasa purtati de prea multa exuberanta si de a risca nepermis de mult, fapt ce va poate aduce neplaceri. Nu va vor lipsi instincele de business, asa ca cei care activeaza in domeniul afacerilor nu vor avea mari probleme, in plan profesional, astazi. Pe de alta parte, mai putin favorizati vor fi artistii, cei ce se bazeaza pe creativitate in munca lor; contextual astral favorizeaza pragmatismul, deciziile calculate. Va trebui sa fiti foarte convingatori in relatiile cu potentialii clienti, pentru a putea obtine beneficiile scontate.



Varsator

Inca de la primele ore ale diminetii se prefigureaza o zi foarte incarcata pentru voi, nativii acestei zodii; va trebui sa va puneti la bataie toate energiile, pentru a face fata cerintelor acestei zile. Rutina va afecteaza moralul si v-ati dori sa faceti si alte lucruri, care sa va mai invioreze ziua; cu toate ca, in scurtele clipe de ragaz, incercati sa faceti planuri pentru timpul liber, foarte putine dintre ele au sanse reale de a se materializa. Ca urmare, spre seara, se prea poate sa ajungeti cu moralul la pamant; incercati sa nu va autoizolati, sa-i lasati pe cei din jur sa va ajute sa iesiti din starea de sprit negativa. Altfel, partenerii vostri s-ar putea simti exclusi si relatiile de cuplu ar putea avea de suferit.



Pesti

In ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, ziua de astazi s-ar putea sa fie dominata de chestiunile personale, domestice; doar ca, in astfel de zile, aveti tendinta de a uita de celelalte responsablitati, concentrandu-va atentia doar pe ceea ce va intereseaza. Este un lucru extrem de neplacut, pentru ca puteti pierde foarte mult din ceea ce ati construit pana acum, mai ales in plan profesional. Este cam ca in balada cu Manastirea Argesului, cand ceea ce se construia ziua se darama noaptea; ar fi pacat sa o luati de la capat in chestiuni pe care le-ati adus, intr-un fel sau altul, la o anumita concluzie.