Ce spun astrele azi, 5 octombrie

Berbec

Nu idealizati relatiile profesionale, nu le acordati o importanta mai mare decat in realitate, nu abandonati totul pentru acestea; poate ca la acest moment nu reusiti sa vedeti acest lucru, insa, cu siguranta, exista si alte aspecte ale vietii voastre care pot fi interesante, daca va oferiti timpul necesar pentru a va implica. Trebuie sa va adaptati abordarile in functie de realitatea evenimentelor cu care va veti confrunta. Tineti cont ca familia este cea mai importanta sic a mentinerea unei relatii favorabile cu fiecare dintre membrii acesteia va asigura linistea sufleteasca si va da forta de a infrunta viata zi de zi.



Taur

S-ar putea ca, pe parcursul acestei zile, sa fie nevoie sa suportati anumite situatii sau persoane care nu va sunt deloc agreabile. Cu cat mai lung va fi timpul de contact, cu atat mai greu va fi pentru voi. Este insa important sa va pastrati cumpatul, sa gasiti modalitati de a rezista, mai ales daca aveti multe chestiuni care depind de situatia sau persoana respectiva. Ganditi-va la lucrurile frumoase din viata voastra si poate ca ziua va trece mai usor pentru voi. Aveti grija de relatia de cuplu, care poate avea de suferit, daca nu veti sti sa va detasati, la timp, de problemele profesionale, oricat de sacaitoare ar fi acestea.



Gemeni

Daca veti lucra ceva mai mult la animarea vietii voastre sentimentale, satisfactiile nu vor intazia sa apara; trebuie sa fiti cat mai inventivi, dar sa tineti cont si de afinitatile partenerului; cu siguranta, acesta nu va avea de ce sa se planga. Si in viata profesionala este bine sa va ganditi cum sa mai rupeti rutina fiecarei zile in parte; ideile originale ar putea fi foarte bine primite, cu conditia sa fie introduse la momentul oportun. Presiunile zilei nu vor lipsi, asa ca va fi nevoie sa va mobilizati pentru a face fata in acest sens. De asemenea, este important sa va organizati cat mai bine ceea ce aveti de facut, pentru a va atinge obiectivele in cele mai bune conditii.



Rac

Uzati de toate resursele pe care le aveti la dispozitie, daca astfel credeti ca veti reusi sa obtineti ceea ceva doriti atat de mult. Puteti fi chiar putin egoisti astazi. Tineti insa cont de limitele impuse de sentimentele pe care le aveti fata de persoanele care ar putea fi afectate. In plan profesional, este posibil sa aveti de-a face cu numeroase provocari, care va vor testa limitele. Daca va veti speria de la inceput, nu veti avea mari sanse sa faceti fata. Putin curaj va poate scapa de probleme. In mod clar, astazi nu se pune deloc problema obtinerii unor rezultate satisfacatoare, asa ca poate ar fi bine daca, macar, v-ati concentra pe mentinerea lucrurilor intr-o forma apropiata de cea de la primele ore ale diminetii.



Leu

Chiar daca aveti dreptate, incercati sa va impuneti fara duritate, cu mai multa diplomatie si uzand mai mult de autocontrol; nu este nevoie sa utilizati forta, pentru ca prestigiul vostru va scadea foarte mult si nu veti bucura de mai multa trecere in fata celorlati. Lasati si pe ceilalti sa se exprime, poate, in functie de ceea ce spun interlocutorii, va mai nuantati si voi pozitiile. Uneori puteti fi foarte duri si raniti prin franchetea cu care va exprimati. Nu este momentul sa fiti foarte transanti astazi, pentru ca ati putea pierde mult din acumularile de pana acum, doar prin vorbe sau gesturi insuficient chibzuite.



Fecioara

Trebuie sa va insuflati curaj si sa iesiti in lumina reflectoarelor, daca simtiti ca aveti ceva de spus; este un context favorabil pentru a va depasi limitele, timiditatea, pentru a face un pas inainte. Nimeni nu va sti, daca ramaneti in umbra, despre potentialul vostru, despre ceea ce puteti face. Profitati de aceasta zi in care astrele va incurajeaza sa fiti indrazneti si sa va afirmati, pentru ca, doar astfel, succesul va fi de partea voastra. Si viata sentimentala va fi favorizata, daca veti lua initiativa unor actiuni care sa condimenteze relatia cu partenerul. Poate ca nu va fi simplu, mai ales daca exista unele chestiuni neclarificate in relatia de cuplu, dar merita efortul.



Balanta

S-ar putea ca, pe parcursul zilei, sa fiti confruntati cu situatii cu iz de complot, care implica persoane la care tineti si pe care nu intelegeti cu ce le-ati suparat de s-au intors impotriva voastra. Cel mai bine este sa dati cartile pe fata, sa deschideti canalele de comunicare si sa nu lasati nici un aspect al problemei in umbra. Cu cat veti reusi sa descoperiti mai mult din esenta problemelor, cu atat lucrurile se vor aranja mai usor, chiar daca exista riscul de a fi usor dezamagiti la final. Eventuale proiecte domestice stabilite pentru astazi ar fi bine sa fie amanate, pentru ca va fi greu, in stare psihica in care va aflati, sa va impuneti rabdarea necesara.



Scorpion

Este important pentru voi sa va bucurati de atentia audientei astazi, indiferent de situatiile in care veti fi pusi sa evoluati; acest lucru se poate obtine doar daca va implicati suficient in contextul respectiv. In aceste conditii, este important sa stiti cum sa captati atentia audientei, sa va asigurati participarea acestor persoane, atunci cand veti avea nevoie. Nu veti putea face acest lucru fara partea voastra de efort. Dar, daca veti reusi in ceea ce v-ati propus, increderea in sine va atinge cote importante si va veti gasi, catre finalul zilei, intr-o stare de spirit deosebit de pozitiva. Folositi seara pentru a va consolida relatia de cuplu.



Sagetator

Daca veti alimenta invidii fata de succesul celor din jurul vostru, nu veti ajunge niciodata la un rezultat pozitiv. Ar fi bine sa analizati bine ceea ce fac respectivele persoane si sa vedeti ce nu faceti voi de nu ajungeti la performantele respective. Invatati de la altii, luati ceea ce e mai bun de la acestia si asftel veti reusi sa va perfectionati voi insiva si sa ajungeti acolo unde va doriti. Este bine sa fiti volubili, adaptabili, nu rigizi si cu vederi inguste. In plan profesional, mai ales, acest lucru va deveni extrem de important in anumite contexte specifice, in cadrul carora, in mod clar, se va cere un anumit tip de interventie, de conduita individuala.



Capricorn

Este o zi excelenta pentru a socializa, dar si pentru a participa la mici calatorii, fie de afaceri, fie in scop de socializare si distractie. Sunt ocazii excelente de a va consolida legaturi deja existente, de a va largi cercul de cunostinte. Este bine sa mentineti relatiile cu potential, in cele mai bune conditii, astfel incat atunci cand veti avea nevoie de ele, sa va fie la indemana sa apelati. Respectati-va promisiunile si angajamentele pe care vi le-ati asumat, pentru a fi, la randul vostru, considerati persoane de incredere. Ritmul vietii profesionale ar putea sa va deconcerteze putin, insa va trebui sa va adaptati, sa va organizati in asa fel incat sa puteti face fata.



Varsator

Chiar daca pare ca lucrurile merg intr-o directie buna, chiar daca pare ca nu aveti nici un fel de problema, tot acest status-quo ar putea sa ascunda o stare de lucruri nu foarte roz. Nu va multumiti ca evenimentele inca isi mai pastreaza calmul. Cand se va produce izbucnirea, nici nu va veti da seama ce v-a lovit. Nu lasati lucrurile sa degenereze, ci interveniti pentru a fi siguri ca situatia este asa cum se prezinta. Atat in plan profesional, cat si in familie, contextele pot evolua imprevizibil, de accea nimic nu trebuie lasat la voia intamplarii; relationarea cu cei din jur devine importanta, in conditiile in care veti dori sa stiti pe cine va puteti baza in conditii mai dificile.



Pesti

Lasati-va purtati pe aripile creatiei si uzati la maximum de potentialul de care dispuneti, de abilitatile pe care le-ati deprins de-a lungul timpului. Stabiliti-va obiective clare dupa care sa va ghidati si care sa va ofere o directie clara de actiune, chiar si in cazul unor chestiuni care, la prima vedere, par neinteresante. Daca veti alege sa priviti viata numai in roz, este posibil sa suferiti si dezamagiri importante. Pastrati-va realismul, fiti obiectivi; doar astfel veti reusi sa va pastrati la inaltimea evenimentelor. Incercati sa va detasati putin de lucruri, pentru ca, astfel, veti putea avea o persoectiva mai clara si veti fi capabili sa luati decizii mai potrivite situatiei in care va aflati.