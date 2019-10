De ce tot mai multe femei vor să miroasă ca un desert?

Popularitatea parfumurilor dulci, care amintesc de prăjituri, este în creștere continuă. Oare de ce femeile sunt tot mai atrase de aromele tip desert de fiecare dată când aleg un parfum?



Dacă ai fost de curând într-un magazin specializat și ai testat mai multe parfumuri precis ai remarcat trendul care devine din ce în ce mai evident: parfumurile care miros ca un desert apetisant. Aromele gurmande au fost populare timp de mulți ani, dar începând cu 2016 s-au lansat din ce în ce mai multe variante care par scufundate în zahăr. Se pot remarca rapid cele cu note de caramel și bomboane cremoase, cele care îți aduc aminte de orezul cu lapte din copilărie, precum și mixul clasic de ciocolată și vanilie cu mosc.



Trăim într-o eră a parfumurilor care devin asemănătoare deserturilor rafinate din meniurile de la restaurant

Pentru a înțelege de ce tot mai multe femei sunt cucerite de aroma de desert trebuie să aruncăm o privire în trecut și anume în anul 1992, când parfumul Angel lansat de Thierry Mugler a deschis era mirosurilor dulci. „A fost primul parfum gurmand deoarece aroma lui are note de vanilie, ciocolată și miere, foarte asemănătoare cu ingredientele unui desert irezistibil”, explică Barbara Herman, specialist în istoria parfumurilor.



Nu înseamnă că nu au existat parfumuri dulci înainte de acest an. Din contră, baza vanilată a parfumului Shalimar datează din 1920, dar în 1992 succesul aromei aparte din Angel a depășit orice alte standarde de vânzări. „Conținea arome de miere, ciocolată, caramel, vanilie și vată de zahăr, dar avea și camfor, patchouli și o notă ușor masculină. Dulce, dar provocator”, spune Herman.



Elena Vosnaki, expert parfumier, evidențiază că acea aromă gurmandă a marcat linia de start pentru lansarea unei multitudini de parfumuri tip desert, care au fost percepute ca fiind din ce în ce mai atractive. „Noile arome s-au direcționat spre mirosul glazurilor sau al brioșelor”, spune aceasta.



De ce atracția spre parfumurile desert este în continuare foarte puternică?



Poate că au trecut peste 25 de ani de când s-a lansat parfumul Angel, dar fascinația pe care o emană parfumurile desert nu s-a redus deloc. Oare de ce variantele care amintesc de acadele sau ursuleți gumați devin tot mai solicitate? Răspunsul evident pentru clientele gurmande este că pur și simplu miros „delicios”.



„Sunt arome previzibile, dar care pot deveni complexe în funcție de produsul ales.



Generația de femei cu vârsta sub 40 de ani s-a obișnuit să aprecieze foarte mult aromele de dulciuri într-un mod în care mamele noastre nu o făceau. De exemplu. se cumpără tot mai des săpunuri, șampoane și loțiuni de corp cu arome de măr și scorțișoară sau plăcintă de dovleac cu nucșoară. Dacă folosesc deja aceste produse de îngrijire zilnică șansa de a alege un parfum gurmand este foarte mare pentru că va completa restul aromelor similare de pe piele”, spune Elena Vosnaki.



Problemele financiare sau stresul pot accentua tendința de a alege parfumuri tip desert



Problemele din mediul profesional sau stresul care se acumulează constant pot fi copleșitoare, iar un miros util devine esențial pentru revenirea la o stare de relaxare și liniște interioară. „Ce ar putea să te reconforteze mai rapid decât un parfum care îți aduce aminte de plăcinta cu mere pe care o făcea mama ta, de brioșele preferate sau de acadelele pe care le luai în parcul de distracții? Iată și explicația pentru această generație cufundată în mirosuri de vanilie, scorțișoară, ciocolată și glazuri.



Valoarea confortului nu trebuie subestimată. Dacă în jurul tău sunt cerințe complexe, factori de stres sau proiecte dificile precis te vei simți mai bine de îndată ce percepi mirosul care îți evocă amintiri plăcute”, potrivit Barbarei Herman.



Un parfum dulce ca un desert poate face parte din imaginea unei femei puternice



Pe măsură ce la nivel cultural se afirmă tot mai des capacitatea femilor de a face față oricăror provocări, parfumurile desert nu vin în contradicție cu acest obiectiv, ci adaugă delicatețe și rafinament. Ele transmit mesajul că ești gata să te adaptezi contextului, dar că îți este ușor să-ți faci prieteni și să găsești noi parteneri de negocieri.