Ce spun astrele azi, 2 octombrie

Berbec

Astazi sunt posibile doua scenarii pentru voi, nativii acestei zodii. Fie, veti fi absolut fermecati de un anume personaj, printr-un simplu gest, privire sau cuvant, fie cineva va incerca sa va manipuleze sa faceti ceva ce n-ati dorit niciodata si nici nu va doriti sa faceti. Prima situatie va aranjeaza foarte bine, pentru ca astrele stimuleaza pasiunea, asa incat este posibil sa gasiti modalitatile de a transforma aceasta prima scanteie, in ceva mai consistent. Cea de-a doua situatie se poate dovedi dezastruoasa, pentru ca va fi extrem de iritant pentru voi sa remarcati ca cineva incearca sa profite de voi, ceea ce poate duce la reactii impulsive, generate de enervare brusca.



Taur

Se pare ca, pentru astazi, agenda este deja stabilita, inca de la primele ore ale diminetii. Putin probabil sa puteti interveni pentru a schimba ceva. Aranjamentele zilei vor insemna munca non stop, implicare dinamica; mai ales daca va place activitatea pe care o desfasurati, s-ar putea ca acest lucru sa nu va deranjeze prea mult. Totusi, trebuie sa aveti grija sa nu va surmenati; exista pericolul de a ignora limitele propriului organism si de a va face rau singuri. Nu este nevoie sa va umpleti ziua cu cine stie ce evenimente iesite din comun sau care presupun cheltuieli pe care nu prea vi le puteti permite; nu este nevoie sa impresionati pe nimeni, ci doar sa va simtiti bine voi insiva.



Gemeni

Nu lasati ca lucrurile sa se tensioneze peste masura, mai ales daca stiti ca acest lucru e cauzat de actiuni sau atitudini proprii; in cazul in care apar conflicte, este foarte posibil ca multe dintre planurile faurite pentru aceasta zi sa se duca pe apa sambetei. Este pacat, pentru ca ati investit timp si energie in realizarea acestora. In plan profesional, este foarte posibil sa va treziti in mijlocul unor miscari care sa va ia prin surprindere; este posibil sa existe tentative de a fi subminati, alte persoane incercand sa va ia locul sau sa-si asume din reusitele voastre. Aceste planuri trebuie dejucate cat mai rapid.



Rac

Unele probleme pur si simplu par sa va depaseasca astazi si nu intelegeti prea mult din ceea ce se intampla in juru vostru; pur si simplu, nu veti fi in forma necesara pentru a fi la inaltimea evenimentelor. In acest caz, este foarte posibil sa va confruntati cu unele probleme serioase, daca va incapatanati sa performati la nivelul obisnuit. In plan profesional, este foarte posibil sa inregistrati chiar unele pierderi, care v-ar putea pune intr-o pozitie ingrata la locul de munca; este recomandabil sa pastrati un low-profile, asa incat sa puteti trece cat mai neobservati astazi. In plan personal, lucrurile ar putea sa nu fie asa de grave, daca veti avea norocul sa va bucurati de intelegerea apropiatilor.



Leu

Sa fiti in prim planul evenimentelor nu este doar o obisnuinta, este ceva ce ati invatat sa asteptati de la evolutiile in desfasurare si chiar ati perfectionat, de-a lungul timpului. Nu este vorba despre vanitate, despre mandrie, ci doar de persoanlitatea voastra, care dezvolta un leadership puternic, in diversele imprejurari in care evoluati. In plan profesional, acest lucru se va traduce, astazi, prin preluarea coordonarii proiectelor in lucru; acest lucru trebuie sa se faca intr-o maniera democratica, astfel incat sa va bucurati de concursul tuturor la realizarea obiectivelor. Puteti sa mai si delegati unele responsabilitati unor persoane de incredere, deoarece nu veti fi capabili sa faceti voi, de unii singuri, tot ceea ce este de facut.



Fecioara

Astazi va veti bucura, deoarece un proiect inceput de mai mult timp, pare sa fie ajuns la final si incepe sa-si arate roadele. Faptul ca munca depusa va ofera satisfactiile asteptate nu poate decat sa va anime, sa va faca sa va simtiti bine. Meritele va vor fi recunoscute, iar acest lucru reprezinta un alt mare plus. In plan sentimental, lucrurile nu vor merge la fel de stralucit, insa nici nu prea veti avea de ce sa va plangeti. Din pacate, azi nu veti avea suficienta disponibilitate pentru acest plan al vietii voastre, asa ca acesta va trece, oarecum, in plan secund. Tindeti sa lasati lucrurile sa evolueze de la sine, iar acest lucru nu poate sa va aduca prea multe rezultate pozitive.



Balanta

Pare ca toata lumea din jur este foarte prietenoasa, foarte sociabila, ca incearca sa va atraga in conversatii care mai de care mai interesante. Din pacate, se poate ca, in majoritatea cazurilor, sa fie vorba doar de niste aparente, si inca dintre cele mai inselatoare. In plan personal, este posibil sa va confruntati cu gelozia din partea partenerului, fapt ce nu poate decat sa va ingrijoreze sis a va creeze o stare psihica extrem de neplacuta. Un ton mai ridicat sau o atitudine nepotrivita poate, de asemenea, sa afecteze destul de mult repatia de cuplu. Ca urmare, va fi o zi plina de susceptibilitati, care va va istovi, mai mult din punct de vedere mental.



Scorpion

Cineva va va “lucra” foarte subtil astazi si, ceea ce va fi extrem de frustrant, este ca foarte greu va veti da seama cine este dusmanul din umbra. De regula, voi sunteti cei care raman deoparte si supravegheaza totul din exterior; iata ca, de data aceasta, rolurile s-au inversat, iar acest lucru va displace profund. Nu va sta in fire sa reactionati impulsiv, insa, sub imperiul unei stari psihice nedorite, este foarte posibil sa va iesiti din fire si sa va exteriorizati intr-un mod care nu va va face deloc cinste. Mai ales, in plan profesional, este foarte posibil ca acest lucru sa duca la o deteriorare a reputatiei pe care v-ati cladit-o pana acum.



Sagetator

Atentia voastra va fi indreptata, astazi, catre probleme de natura personala. Nu este, neaparat, un lucru rau, daca aveti grija sa nu neglijati celelalte responsabilitati care va revin, pe parcursul zilei. Mai ales cele din plan profesional, pot sa va puna in fata a numeroase provocari, unele destul de dure, carira cu greu le veti putea face fata. Ca urmare, trebuie sa va pregatiti pentru o zi cu multe cerinte in ceea ce va priveste, o zi extrem de solicitanta si, in care, daca nu veti invata sa colaborati eficient, va fi foarte greu sa o scoateti la capat. Aveti noroc mare ca apropiatii va vor fi alaturi, fie chiar si numai cu un sfat, insa acest sprijin va fi extrem de pretios.



Capricorn

De obicei, va place rutina, mai ales in munca voastra, pentru ca acest tip de ordine va confera o oarecare stabilitate, o siguranta de care aveti nevoie pentru a evolua. Totusi, astazi, aceasta rutina ar putea sa va para agasanta; ceva se schimba, la nivel psihic, in ceea ce va priveste, iar acest lucru poate sa se traduca prin actiuni impulsive, presarate, in mod clar, cu numeroase erori. Nu va asteptati la rezultate favorabile, nici in plan profesional, dar nici in plan personal. Va fi greu sa va indepliniti, pana si cele mai simple sarcini, iar acest lucru ii va uimi pe cei din jurul vostru si-i va bucura pe adversari.



Varsator

Veti fi pusi in situatia de a face alegeri astazi si, ceea ce este si mai rau, e ca ambele oferte par sa fie la fel de atragatoare. Totusi, este foarte posibil ca, sub aparentele stralucitiare, sa se ascunda unele vicii, asa ca ar trebui sa fiti ceva mai vigilenti si sa analizati mai bine lucrurile. Nu vreti sa va treziti ca, dupa ce va decideti, apar tot felul de incoventiente care sa va strice bucuria. Fiti rabdatori cu apropiatii, mai ales daca acestia va solicita sprijinul in unele chestiuni care ii depasesc; daca aveti competentele necesare, nu reactionati cu superioritate, ci dati raspuns concret, la obiect. In plan sentimental, nu va grabiti sa faceti pasi inainte intr-o relatie de carenu sunteti foarte siguri; astazi trebuie sa fiti ceva mai circumspecti si sa va lasati ceva mai mult timp de reflectie.



Pesti

De la primele ore ale diminetii, ziua voastra pare a fie una dintre cele mai reusite; entuziasmul va va cuprinde, toate lucrurile se vad foarte roz si intr-o aura perfecta. Dar oare, asa si este? Trebuie sa fiti avertizati ca multe nu sunt asa cum par, ca se prea poate sa va inselati; daca nu veti asculta, la vreme de vocea ratiunii, este foarte posibil sa va faceti, voi singuri, numeroase probleme. Fiti ceva mai retinuti, mai prudenti in aprecieri si nu dati totul pentru o imprejurare ce doar pare fericita. Dezamagirea, in cazul in care lucrurile nu sunt asa cum par, poate sa fie foarte dureroasa; frustrarile pot sa va faca asa actionati nechibzuit, iar acest lucru poate fi o greseala majora, in ceea ceva priveste. Moderatia, chiar retinerea, in unele cazuri, se pot dovedi salvatoare.