SURSE // Actuala luptă dintre CSM și corpul judecătoresc este susținută de o organizație nonguvernamentală

În societate au fost lansate opinii precum că actuala luptă dintre CSM și corpul judecătoresc este susținută de o organizație nonguvernamentală.



Interesul ONG în menținerea actualei componențe a CSM ține de colaborarea actualului CSM cu ONG pentru a justifica fondurile financiare alocate de donatori externi pentru promovarea reformelor în domeniul justiției.



Suma acestor fonduri se ridică la 29 milioane lei.



ONG implicat se presupune a fi CRJM. Anume membrii acestuia care anterior criticau activitatea CSM, acum activ susțin CSM cu implicații personale, fapt care poate fi observat inclusiv și postările publice susținute de politic, în mod special de M. Sandu.



ONG – CRJM ar fi primit bani de la donatori externi pe care i-a folosit în alte scopuri decât promovarea de reforme în domeniul justiției, bani pe care trebuie săi justifice cu acțiuni concrete de utilizare a fondurilor conform destinației.



Raportele întocmite de CRJM ar justifica doar reformarea hărții judecătorești, reformă valoarea căreia nu justifică bugetul de 29 milioane lei, motiv din care se fac în grabă mai multe proiecte de reformare a justiției pe care actualul CSM în urma unei înțelegeri cu CRJM ar trebui să le aprobe ca funcționale și ultimii să le poată introduce în rapoartele sale ca justificare de costuri.



De asemenea, actualul CSM acceptă mai multe prestații formale ale CRJM care pot fi deduse la cheltuielile nejustificate făcute din fondurile pentru promovarea de standarde democratice în domeniul justiției. Prestații similare se cred că sunt acceptate și de guvernului Sandu, ministru justiției Olesea Stamate fiind și ea o susținătoare a CRJM, expertă în gestiunea de fonduri străine pentru promovarea valorilor democratice.



O parte din fondurile cheltuite nejustificat de CRJM se crede că au fost utilizate la susținerea financiară a campaniei electorale făcută de partidul M. Sandu (PAS), motiv din care CRJM are susținerea totală a Guvernului și chiar beneficiază de implicarea personală a prim- ministrului, în promovarea proiectelor sale de susținere, manipulare și control al CSM.



Problema pe care o soluționează CRJM cu menținerea actualei componențe a CSM – obținerea unui partener cu care se poate contribui la justificarea formală a fondurilor cheltuite și totodată neadmiterea schimbării factorilor de decizie din CSM care ar putea face o reevaluare a prestațiilor formale ale CRJM, sub formă de susțineri informative, instruiri, proiecte, expertize pe care CSM le-a acceptat și care figurează drept justificări de cheltuieli în rapoartele CRJM.



Atât corpul judecătoresc cât și societatea dispune de dreptul la informare pe marginea pretinselor asistențe, ajutoare sau alte prestații de care a beneficiat gratuit sau contra cost CSM și sistemul judecătoresc.



Realizarea acestui drept ar elimina suspiciunile că CSM realizează colaborări frauduloase cu ONG în special CRJM la justificarea fondurilor cheltuite în alte scopuri decât cele pentru care au fost alocate și în special neadmiterea finanțării frauduloase prin intermediul ONG a campaniilor electorale. Or, CRJM ar trebui să justifice de o manieră transparentă modul în care a cheltuit 29 milioane lei pentru promovarea valorilor democratice intru neadmiterea utilizării frauduloase a mijloacelor bănești alocate de donatori străini în scopuri politice.



Un conflict similar legat de modul în care urmează a fi gestionate fondurile străine a existat între D. Manole și CRJM cu ocazia punerii în aplicare a unui proiect de crearea unei noi asociații a judecătorilor, aparent finanțat de guvernul Olandei, proiect pentru inițierea căruia de fapt a și fost eliminată D. Manole din sistemul judecătoresc, sub un pretext fals. Proiectul nu a mai fost pus în aplicare din motivul că D. Manole a insistat ca fondurile să fie alocate direct și gestionate de noua asociație, în timp ce CRJM insista ca finanțarea să fie realizată prin intermediul CRJM în calitatea sa de „monopolist” în domeniul finanțărilor externe pentru justiție.