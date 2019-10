Candidatul la funcţia de primar al Capitalei, Ion Ceban este favoritul acestei campanii electorale şi încearcă să convingă alegătorii prin obiective clar definite și intensitatea activităților “în teren”. Este opinia exprimată de comentatorii poitici, după ce directorul executiv al companiei Date Inteligente, Mihai Bologan, a prezentat astăzi rezultatele unui nou sondaj de opinii.



În acelaşi timp, analiştii politici consideră că liderul PPDA, Andrei Năstase, este pus în dificultate atât de Ion Ceban, cât şi de candidatul PUN Octavian Ţîcu, care va atrage o bună parte din votanţii săi. În opinia experţilor, acest candidat încă nu a început Campania, dar deja are suportul a 2.7% dintre cetăţeni. Comentatorii consider că Octavian Țîcu, spre deosebire de Andrei Năstase, are un discurs structurat, iar într-o polemică publică îl poate învinge uşor pe liderul PPDA.



Amintim că datele sondajului IData arată că cele mai mari șanse la alegerile din 20 octombrie le au socialistul Ion Ceban (25,2%) și liderul PPDA, Andrei Năstase (18,7%), urmaţi de fostul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă (8,4%), fostul primar interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, exclus din cursă, (4,3%), Octavian Țîcu (2,7%), Valerii Klimenco (1,4%) și Valeriu Munteanu (1,3%). Ceilalți candidați fiind cotați la mai puțin de 1%



Sondajul a fost realizat în perioada 25-30 septembrie 2019, pe un eșantion de 1193 de persoane care au viza de reședință în municipiul Chișinău.