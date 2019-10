Boris Johnson ar putea prezenta marţi planul său final privind Brexit

Premierul britanic Boris Johnson ar putea să prezinte marţi, liderilor europeni, planul său final privind ieşirea Marii Britanii din Blocul comunitar, relatează site-ul cotidianului The Telegraph.



Planul este aşteptat să conţină soluţii alternative privind frontiera irlandeză. Acesta va fi prezentat liderilor europeni, iar apoi trimis la Bruxelles.



Boris Johnson a adoptat o abordare dură faţă de Uniunea Europeană, respingând Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul şi afirmând că Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fără un nou tratat.



Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici.