Maratonul Internațional Chișinău a adunat mii de participanți

Cea de-a cincea ediție a „Maratonului Internațional Chișinău”, desfășurat duminică în capitală, a adunat mii de participanți. În Piața Marii Adunări Naționale au venit alergători începători, atleți profesioniști, sportivi în scaune rulante și recordmani din Moldova și de peste hotare. Câștigătorii s-au ales cu daruri și premii bănești, transmite IPN.





Potrivit organizatorului, care este organizația sportivă Sporter, evenimentul a început cu o încălzire tradițională a mușchilor, după care participanții s-au aliniat la linia de start. Primii au început competiția sportivii în scaune rulante și asistenții lor (voluntarii). Sportivii au urmat să depășească una dintre cele trei distanțe la alegere: 10 km, 21 km sau 42 km. Toți participanții la „Marathon for All” s-au isprăvit de minune cu această sarcină și au înregistrat rezultate incredibile. Ulterior a fost anunțat startul pentru restul participanților la distanțele: „Marathon by #BeActive” (42 km 195 m), „Half Marathon by Technosoft” (21 km 0975 m), „10 km Race by Naturalis” și „5 km Race by Herbalife”, precum și cursa distractivă „Fun Run by Iute Credit” de 1,5 km.

Câștigătorii „Marathon for All” la distanța de 10 km, printre bărbați au devenit: 1 – Catalin Nicolae Creanga, 2 – Bogdan Badea și 3 – Catalin Petrosanu. Printre femei: 1 – Nadejda Banari, 2 – Mariana Andrusoi, 3 – Iuliana Tabacari.

Primii finisheri din categoria „Marathon for All” la distanța de 21 km, printre bărbați au fost: 1 – Artur Radcovschii, 2 – Dmitrii Kuzuk, iar printre femei: 1 –Nadejda Dmitriuc. Primele locuri din categoria „Marathon for All” la distanța de 42 km, printre bărbați au fost ocupate de: 1 – Anatolii Bardizh și 2 – Ilie Stefirta, iar pritnre femei: 1 – Natalia Sobcinscaia.

Câștigătorii „Chișinău International Marathon” la distanța „5 km by Herbalife”, printre bărbați au devenit: 1– Roman Ciobanu, 2 – Pavlenco Nicolae și 3 – Nicolae Popa. Printre femei: 1 – Mihaela Botnari, 2 – Iuliana Tcaciova și 3 – Inna Solovieva.

Cei mai rapizi la cursa „10 km Race by Naturalis” printre brbați au fost: 1 – Piotr Chiriac, 2 – Igor Timbalari și 3 – Gabriel Ivanciuc. Printre femei: 1 – Cristina Bidiuc, 2 – Daniela Ciocan și 3 – Diana Nastas. Cele mai bune rezultate la cursa „Half Marathon by Technosoft” (21 km 0975 m), printre bărbați au fost înregistrate de: 1 – Raileanu Maxim, 2 – Oleksandr Matviichuk și 3 –Mihai Bizniuc, iar printre femei 1 – Kateryna Karmanenko, 2 – Cernat Ecaterina și 3 – Kateryna Katiushcheva.

În cadrul semimaratonului, câștigătorii de pe locul I au stabilit recordurile traseului, atât în categoria feminină, cât și în categoria masculină: Maxim Raileanu – 1:06:11.9 (Recordul Precedent - 1:06:12.0); Kateryna Karmanenko – 1:20:16.3 (Recordul precedent - 1:20:43.0).

Cei mai rapizi la distanța „Marathon by #BeActive” (42 km 195 m) au fost, printre bărbați: 1 –Andrei Bogaci, 2– Viacheslav Olishevskyi, 3 – Serhii Popov, 4 – Nicolai Gorbusco, 5 – Yury Vinogradov și 6 –Slava Calancea. Prinre femei: 1 – Zinaida Sacara, 2– Iryna Masnyk, 3 – Oleksandra Kyryllova, 4 – Ganna Rangayeva, 5 – Eugenia Baltag și 6 – Andrea Grendova.