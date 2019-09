Cele mai bune ingrediente naturale, în funcție de nevoile părului tău

Suntem dispuse să încercăm orice când vine vorba de părul nostru. Șampoane, tratamente, măști, produse profesionale – le trecem toate pe lista de must buy, visând la un păr des, sănătos și strălucitor. Însă iată ce ingrediente naturale trebuie să avem în vedere, atunci când cumpărăm produsele de îngrijire a părului.



Pentru părul subțiat



Dacă în ultima perioadă ai observat că părul tău a început să se subțieze, caută produsele cu proteine din albuș de ou, creatină, vitamina B5 și ulei de rozmarin. Indiferent care este cauza subțierii firului tău de păr, aceste ingrediente au potențialul de a trata problema. „Proteinele care vin din albușul de ou îți pot acoperi părul cu o peliculă, ceea ce îi va da un aspect îngroșat”, explică chimistul cosmetic Jim Hammer, potrivit Allure. Pe etichetă, caută albumin sau albumen.



În plus, creatina și vitamina B5 vor ajuta la fortificarea firului de păr. Iar uleiul de rozmarin ar putea ajuta la tratarea alopeciei. Conform unui studiu publicat în Skinmed Dermatology for the Clinician, aplicarea uleiului de rozmarin de două ori pe zi pe o anumită zonă, timp de șase luni, este la fel de eficientă la tratarea alopeciei androgenetice precum ingredientul numit minoxidil, regăsit în multiple șampoane împotriva căderii părului.



