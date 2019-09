Ce spun astrele azi, 30 septembrie

Berbec

Pe de o parte este o zi enervanta la serviciu. O gramada de telefoane, sedinte inopinante, mail-uri la care trebuie raspuns imediat; toate acestea va vor deranja constant activitatea si va vor afecta munca. Principala probleme este ca nu reusiti sa aveti continuitate in ceea ce faceti si asta va creaza o stare de nervozitate care va agita. Sunteti genul de om care puteti munci ore in sir fara pauze, insa, din pacate, in astfel de conditii, in care sunteti mereu distrasi de la ceea ce trebuie sa realizati, nu functionati prea bine. Pe de alta parte, numeroase dovezi de apreciere si dragoste va echilibreaza si va mentin, oarecum, pe linia de plutire. Dati-va silinta cat de mult puteti, pentru ca eforturile voastre isi vor gasi apreciere.



Taur

Interactionati cu oamenii la modul onest si constructiv. Puneti mintea la contributie si folositi din plin diplomatia pentru a va apara onoarea, demnitatea si realizarile profesionale. Da, intr-adevar, sunt chestiuni extrem de sensibile, dar actionand intelept puteti avea mult mai mult de castigat decat daca actionati pripit si la voia instinctului. Avertismentul este pe deplin justificat, deoarece sunteti persoane mandre, care, de regula, nu reactioneaza foarte bine atunci cand le este atins orgoliul propriu. Aveti grija sa va respectati promisiunile facute, mai ales daca este vorba de promisiuni catre membri ai familiei. Orice nerespectare a acestora va va atrage resentimente si momente dezagradabile pe care niciuna dintre parti nu si le doreste.



Gemeni

Ziua de astazi este plina de nehotarare; parca nu reusiti deloc sa vedeti lucrurile dintr-o perspectiva clara. V-ati gandit si v-ati razgandit si, in final, v-ati dat seama ca decizia luata nu este cea mai buna. Nu va lasati coplesiti de dezamagire, nimeni nu ia permanent deciziile cele mai bune. Suntem oameni si mai si gresim. Daca sunteti convinsi ca ati facut tot ceea ce ati putut, acesta este lucrul cel mai important. Revigorati putin relatiile cu prietenii, mai ales cu cei apropiati. Organizati o iesire ca pe vremuri, incercati sa revitalizati legaturile mai vechi. Este important sa aveti viata sociala activa, deci actionati in acest sens.



Rac

Sunteti tinuti in suspans de cineva apropiat, care doreste sa va surprinda. Toate incercarile voastre de a afla ce se pune la cale sunt sortite esecului. Aveti sanse minime in acest sens, insa sunt sanse mari ca surpriza sa fie extrem de placuta. S-ar putea chiar sa primiti vizita cuiva, pe care-l stiati departe. Bucurati-va de fiecare moment si apreciati efortul celor implicati. In nici un caz nu adoptati o atitudine de indiferenta, chiar daca v-ati fi asteptat la ceva mai mult. Apreciati gestul si afectiunea celor din jur, pentru ca de aici va trageti energia pentru a merge inainte. in plan profesional, este timpul sa va schimbati oarecum atitudinea, sa fiti mai intreprinzatori, mai curajosi.



Leu

Se anunta o zi fabuloasa, asa ca profitati de ea asa cum trebuie. Aveti o energie debordanta, ceea ce se vede in intreaga voastra activitate. Recuperati din plin ceea ce v-a ramas din zilele anterioare, puneti pe picioare noi proiecte, reusiti chiar sa atrageti atentia sefilor. Munca in echipa vi se potriveste ca o manusa, iar abilitatile de comunicare de care dispuneti folosesc din plin in acest sens. Voia buna domina si in viata de familie. Acasa va asteapta o atmosfera destinsa, plina de voiosie, toata lumea este pusa pe glume si toti isi dau silinta sa mentina starea de spirit. Partenerul va arunca ocheade, asa ca nu refuzati propunerile sale.



Fecioara

S-ar putea sa aveti ceva probleme legate de datorii mai vechi, fie financiare, fie de alta natura, probleme care va cauzeaza o stare vizibila de disconfort si care ar putea afecta unele relatii cu persoane din anturajul apropiat. Incercati sa nu mai amanati lichidarea lor, nu asteptati sa vi se ceara acest lucru. Veti scadea in ochii celor din jur, care si-ar putea pierde increderea in voi. Aveti sanse mari sa puneti bazele unor relatii profesionale benefice, cu impact pozitiv asupra proiectelor viitoare. Atentie insa la lingusitori, sunt periculosi nu v-au vrut niciodata binele. Si astazi parca actioneaza si mai interesati ca de obicei.



Balanta

Simtiti nevoia sa va retrageti putin astazi. Ceva va retine si nu puteti sa va exprimati asa cum o faceti de obicei. Nici nu puteti actiona in maniera obisnuita. Si cum, de obicei, inuitia nu va prea inseala, poate ar fi bine sa va ganditi la o mica pauza, in care sa reflectati mai cu atentie asupra a ceea ce va framanta. Sunt momente in care oricine poate simti nevoia de asa ceva, pentru a vedea mai bine perspectivele. Si s-ar putea ca astfel sa scapati de sentimentele negative, de energiile negative, de tot ceea ce v-ar putea afecta la modul mai putin benefic. Ocaziile de a invata sunt pretioase si trebuie apreciate la justa valoare; daca, insa, va prind intr-o pasa proasta, s-ar putea irosi fara rost.



Scorpion

Se pare ca lucurile sunt predispuse a lua o turnura nu tocmai placuta in aceasta zi. Apar o serie de conflicte domestice, pe care, daca nu veti sti sa le transati cu diplomatie, s-ar putea sa le scapati de sub control; sittuatia poate sa degenereze foarte repede. Evitati, cu orice pret, sa va pierdeti controlul si sa va contraziceti cu partenerul in fata copiiilor, nu-i stresati si pe acestia. La serviciu, nu va manifestati prea autoritar fata de subordonati, mai ales daca acestia isi fac trebuirile care le sunt atribuite. S-ar putea sa starniti adversitati care sa erodeze o colaborare eficienta cu echipa in perioada urmatoare.



Sagetator

Veti avea o zi plina de surprize, asa ca, pregatiti-va! O intalnire cu cineva pe care il apreciati foarte mult poate fi extrem de utila si plina de inspiratie. S-ar putea sa obtineti indicii pretioase, exact cele de care aveati nevoie pentru a finaliza cu succes anumite activitati in care sunteti implicati. Sau poate veti cunoaste o persoana aparent nesemnificativa, dar care, in timp, ar putea avea o contributie importanta in viata dumneavoastra. Nu ignorati pe nimeni si nimic, nu stiti niciodata de unde apare acel ceva cu impact esential, care-si va pune amprenta in mod hotarator asupra anumitor aspecte care va implica in mod direct.



Capricorn

In general, lucrurile par sa mearga bine pentru voi; inca de la inceputul zilei apar semne incurajatoare, care va insufletesc si va dau elanul de care aveti nevoie pentru a merge inainte. Primiti o serie de vesti bune, unele chiar suprinzator de bune. Le asteptati de multe vreme, asa ca vreti sa va puteti bucura de ele. Impartasiti-le cu echipa, iesiti si sarbatoriti, daca este vorba de parteneriate reusite, sau cu familia, daca este vorba de reusite pe plan personal. Va veti simti mult mai bine daca veti avea alaturi pe toti cei implicati. Va place ca meritele sa va fie recunoscute, dar trebuie sa fiti corecti si sa recunoasteti si contributia celorlalti.



Varsator

Exista persoane care actioneaza foarte imprevizibil pe teritorii pe care le impartiti intr-un fel sau altul. Daca este vorba de planul profesional, atunci ati putea avea supriza ca proiecte pe care le-ati planuit cu multa grija si pe care le-ati demarat cu multa incredere, sa fie total date peste cap, ceea ce va va irita foarte mult. Daca este vorba de planul personal, este posibil sa apara situatii neasteptate, precum o stare de sanatate alterata sau probleme cu unul dintre apropiati, care sa va strice ceva planuri de vacanta sau sa va afecteze venitul pentru renovarea casei, actiunea pe care v-ati propus-o de mai multa vreme.



Pesti

Trebuie sa va pregatiti pentru o zi plina de evenimente neasteptate. Unele ar putea sa va suprinda placut, sa fie binevenite. Din pacate, mai multe ar putea fi cazurile unor surprize neplacute, care sa va macine nervii si sa va strice o zi care parea, la inceputul ei, destul de promitatoare. Aveti grija sa nu va enervati peste masura, pentru ca ati putea avea neplaceri si in privinta starii de sanatate; uneori, starile de nervi se pot traduce inclusiv in actiuni impulsive, care pot sa afecteze relatiile cu cei din jur. Stiti doar ca totul trece si ca vor veni si zile mai bune. Incercati, pe cat posibil, sa manevrati lucrurile in asa fel incat sa nu va tulburati prea mult echilibrul interior.