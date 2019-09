Ian Lisnevschi: Această campanie este ca un câmp minat pentru Andrei Năstase. Ceban este favorit clar

Campania electorală pentru alegerea primarului de Chişinău are doi favoriţi la capitolul intenţii de vot – Ion Ceban şi Andrei Năstase, însă primul este avantajat de procentajul mai mare pe care îl are în raport cu oponentul său. Este opinia exprimată de directorul Companiei de consultanţă şi cercetare politică „Intellect Group”, Ian Lisnevschi, în cadrul unei conferinţe de presă.



“La capitolul intenții de vot, la această etapă, lideri sunt domnii Ion Ceban și Andrei Năstase. Totodată, distanța dintre Ion Ceban și Andrei Năstase este esențială şi îl califică astăzi pe Ceban drept favorit clar al campaniei”, a declarat Ian Lisnevschi, în cadrul unei conferinţe de presă, de prezentare a rezultatelor unui sondaj de opinii, realizat de Intellect Group.



Lisnevschi a mai spus că pretendentul blocului ACUM are probleme la capitolul încrederea populaţiei şi este devansat clar de Ion Ceban.



“La acest compartiment, dl Năstase este într-un dezavantaj periculos, având o masă mare de respondenţi care nu au deloc încredere în el – 36.5%. La acest capitol, Andrei Năstase este bătut doar de domnii Chirtoacă şi Codreanu – care au colectat bazine de neîncredere de 49 și 38% respectiv”, a declarat Ian Lisnevschi.



În opinia lui Lisnevschi, această campanie este ca un câmp minat pentru Andrei Năstase.



“Probabil, aceste mine provin și din activitatea dumnealui în poziția de ministru de Interne, unde acesta nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor oamenilor”, consideră directorul Intellect Group.



În schimb Ion Ceban a reuşit să acumuleze un bazin solid de respondenţi, spune Ian Lisnevschi.



“La capitolul încredere, dl Ceban este lider detașat, având un bazin de 28% din respondenți. Acești oameni sunt dispuși să îl examineze pe Ion Ceban în calitate de opțiune de vot. Acestea, adunate la cele 22.5%, care deja îl cred pe dl Ceban, ridică șansele sale până la practic sigure”, a mai declarat Ian Lisnevschi.