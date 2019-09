Ce se întâmplă atunci când adaugi linte în diferite preparate? Trucul ieftin care îți îmbunătățește sănătatea

Lintea este o sursă valoroasă de proteine și fibre și consumată în mod constant, aceasta are capacitatea de a reduce colesterolul, îmbunătățind astfel sănătatea. Pe lângă aceste beneficii, lintea poate fi considerată un tratament natural pentru o boală care afectează din ce în ce mai multe persoane.



Ce se întâmplă atunci când adaugi linte în diferite preparate?



Un studiu realizat de către cercetătorii de la Universitatea din Manitoba îi încurajează pe oameni să adauge linte în mai toate preparatele care permit acest lucru. După ce au studiat beneficiile acesteia pentru organism, oamenii de știință au ajuns la concluzia că și atunci când este consumată în cantități mici, lintea combate tensiunea arterială crescută, cunoscută și sub denumirea de hipertensiune arterială, potrivit dailymail.co.uk. Această afecțiune este asemănată de medici cu un ucigaș tăcut și asta pentru că poate declanșa accidente vasculare cerebrale, infarct miocardic și insuficiență cardiacă.



Oamenii de știință au testat efectele pe care lintea le are la nivelul organismului șobolanilor. Mai exact, în cazul rozătoarelor care sufereau de boli arteriale periferice, consumul de linte a dus îmbunătățirea fluxului sanguin. Un al doilea studiu a demonstrat modul în care lintea favorizează scăderea tensiunii arteriale.



Pentru cei care nu folosesc lintea ca element de bază pentru mâncăruri, specialiștii recomandă introducerea acesteia în diferite preparate. Pe lângă faptul că le va schimba gustul și le va oferi mai multă savoare, lintea va ajuta organismul să funcționeze mult mai bine, prevenind bolile de inimă.