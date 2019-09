7 beneficii surprinzătoare ale consumului de apă caldă

Poate ți se pare normal să pui apa în frigider sau să adaugi cuburi de gheață la orice băutură, dar dacă îți vei începe ziua cu un pahar de apă caldă vei obține beneficii importante pentru digestie și frumusețe.



Precis ai auzit deja despre avantajele apei cu lămâie, dar te-ai gândit ce s-ar întâmpla dacă ai bea un simplu pahar cu apă caldă? În cadrul medicinei tradiționale chinezești și în cultura indiană se începe ziua cu apă caldă pentru a stimula digestia și a asigura eliminarea substanțelor nocive din organism. Nu este nevoie ca apa să fie foarte fierbinte, ci numai caldă pentru a evita deteriorarea celulelor epiteliale de la nivelul gurii și gâtului.



Iată ce avantaje vei avea dacă bei un pahar cu apă caldă în fiecare dimineață:



1. Accelerarea slăbirii

Această băutură simplă va stimula procesul de eliminare a kilogramelor în plus pentru ca tu să fii mai aproape de greutatea dorită în timp scurt. „Este foarte util să bei un pahar cu apă caldă imediat ce te scoli pentru a favoriza arderea constantă a caloriilor consumate pe parcursul zilei. De asemenea, vei preveni balonarea și vei elimina excesul de fluide care te poate obliga să alegi mărimi mai mari la haine”, explică dr. Cara Walsh, nutriționist.



2. Eliberarea sinusurilor

Dacă ești mereu în căutarea diferitelor remedii pentru a putea respira ușor este cazul să te oprești în primul rând la un pahar cu apă caldă. „Va reduce gravitatea simptomelor asociate cu infecțiile respiratorii. Apa caldă diminuează congestia nazală mai rapid decât cea rece pentru că diferența de temperatură accelerează eliminarea mucusului. În cadrul studiilor realizate s-a obcervat că durata și gravitatea infecțiilor respiratorii depinde foarte mult de temperatura lichidelor consumate”, spune dr. Nesochi Okeke-Igbokwe, nutriționist.



3. Protecția dinților

Este posibil să zâmbești mai ușor dacă faci tranziția de la apa rece la cea caldă. „Apa caldă este mai benefică pentru dinți și plombe pentru că se absoarbe mai ușor. Unele plombe din material de culoare albă se contractă atunci când bei lichide reci, crescând riscul să se desprindă și să ai nevoie de o nouă vizită la dentist.

De asemenea, trebuie să te asiguri că apa nu este prea fierbinte pentru că poți deteriora smalțul dentar”, potrivit dr. Walsh.



4. Stimularea digestiei optime

Apa caldă are un efect vasodilatator, ceea ce înseamnă că lărgește vasele de sânge și stimulează circulația sângelui până la intestine, asigurând o digestie normală. Este ideal să bei apă caldă pe stomacul gol pentru că ajunge direct la nivelul intestinului și reface echilibrul de fluide. Apa caldă are un efect de hidratare foarte rapid, iar dacă va fi urmată de o masă bogată în grăsimi va asigura prelucrarea eficientă a alimentelor consumate, fără să apară disconfort sau crampe abdominale.



5. Eliminarea toxinelor

Un pahar cu apă caldă crește temperatura de bază a corpului și stimulează transpirația, principala cale prin care corpul elimină toxinele. Dacă vei alege această opțiune în fiecare zi vei crea un echilibru cu alimentele acide și vei reduce acneea și alte afecțiunni dermatologice pe fond inflamator.



6. Reducerea durerilor

Apa caldă este și un analgezic natural. Dacă apa rece creează contracții musculare și agravează durerile, cea caldă stimulează circulația sângelui spre țesuturi, permițând mușchilor să se relaxeze. „Această băutură te va ajuta să lupți eficient împotriva unei varietăți de dureri, de la crampele menstruale până la durerile de articulații”, explică dr. Walsh.



7. Prevenirea constipației

Constipația se declanșează atunci când nu există suficientă apă în organism, iar scaunul nu poate fi eliminat la timpul potrivit. Dacă vei bea un pahar cu apă caldă la începutul fiecărei zile vei stimula motilitatea intestinală și vei reduce riscul de crampe abdominale. Dacă este vorba despre constipație cronică este util să bei apă caldă și de-a lungul zilei, între mese sau gustări.