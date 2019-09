Învață să alegi parfumul perfect în funcție de familia olfactivă potrivită zodiei tale

Găsirea unui parfum care să fie în perfectă armonie cu personalitatea ta și care să te definească poate fi o adevărată provocare. Opțiunile și tentațiile sunt numeroase, așa că nu e greu să fii distrasă și să rămâi ancorată într-o căutare continuă și sisifică.



Sunt miresme pe care le admiri la prietenele tale sau în parfumerii, dar care nu ar putea spune nimic despre tine. Iar parfumul unei femei trebuie să vorbească despre ea, să o pună în valoare, să o facă să se simtă atrăgătoare și irezistibilă.



Cunoașterea familiei olfactive potrivite zodiei tale ar putea fi soluția pentru a identifica acele arome care te îmbracă, te caracterizează și te fac să te simți seducătoare și de neoprit.



Berbec

Îți place să ai inițiativă și ești neînfricată, nu te temi să fii în centrul atenției și te simți minunat de câte ori ai ocazia să îți demonstrezi curajul și îndrăzneala. Familia olfactivă în care îți vei găsi parfumul pereche este gurmand/ambrat. Cu un astfel de aliat în trusa de îngrijire personala, nu te vei mai teme niciodată că ai putea trece neobservată.



Taur

Ești bine ancorată în realitate și în tot ce ține de terestru, ești o familistă convinsă și o romantică incurabilă, iar hedonismul este al doilea nume al tău. De aceea, un parfum floral/gurmand va spune exact ce trebuie știut despre tine. Îl vei simți ca pe un al doilea strat de piele și te vei întreba cum de ai supraviețuit până acum fără să cunoști aceste note.



Gemeni

Ești creativă și versatilă, adori să stimulezi oamenii din jurul tău cu jocuri de seducție și de imaginație și nu concepi că ai putea trăi într-o lume lipsită de comunicare. Și pentru că știm că un parfum irezistibil ar putea genera conversații nesfârșite și flirturi, trebuie să îți spunem că familia ta olfactivă este orientală/dulce.



Rac

Ești stabilă și dependentă uneori de admirația, validarea și dragostea celor din jur. Nu e de mirare că te folosești adesea de trucuri pentru a obține ceea ce îți dorești. Parfumurile floral/fructat/condimentate sunt arma potrivită pentru femeile Rac, te vor ajuta să te reconectezi cu propriile emoții și sentimente și să te remarci în mulțime.



Leu

Ești regina dramelor și a excentricităților, te comporți mereu ca și cum ai fi pe o scenă, nu ți-e teamă să îți expui sub reflectoare strălucirea și să defilezi în toată splendoarea pe podiumul luxului și al abundenței. Notele floral/lemnoase îți vor pune în valoare feminitatea și voluptatea și te vor face să uiți până și sensul cuvântului ”anonimitate”.



Fecioară

Ești obsedată de curățenie și disciplină, ești organizată și presupunem că fără tine s-ar instala haosul pe întreaga planetă. Ești persoana de care ceilalți au nevoie mereu și totodată cea care poate rezolva orice. Un parfum floral/fructat discret te va face să te simți bine, fără a te expune sub o nedorită lumină a unor reflectoare obositoare.



Balanță

Ești porumbelul păcii în orice religie și întruchiparea armoniei și a bunei colaborări. Nu îți place să epatezi, preferi oricând eleganța delicată și plină de grație în detrimentul abordărilor ostentative. De aceea, notele de ciprat/patchouli îți vor scoate în evidență trăsăturile fine, ținuta dantelată și cerceii cu perle.



Scorpion

Ești cea mai sexuală zodie a horoscopului european, îți place să cucerești și să domini și ai fost construită să reziști și să faci față oricăror provocări. Ești atât de puternică, încât nu ne-ar mira ca toți supereroii să te aibă drept muză. Familia olfactivă lemnoasă este singura care reușește să îți pună în valoare aceste calități și să îți confere aura imbatabilă pe care vrei s-o afișezi.



Săgetător

Nu există zodie mai aventuroasă decât a ta sau persoană mai dispusă să își asume riscuri. Visezi cu ochii deschiși și țintești spre cele mai înalte culmi. Vrei totul sau nimic, așa că lucrurile care ți se întâmplă au uneori tendința să se asemene cu un joc de ruleta rusească. Cu toate astea, îți place să pari mai blândă decât ești și preferi parfumurile floral-proaspete.



Capricorn

Dacă există o zodie care ar trebui să primească o medalie pentru consecvență, aceea ești tu. Toate celelalte zodii își aleg mai multe parfumuri, pe care să le poarte în funcție de stare și ocazie, dar tu îți dorești să găsești unul singur căruia să îi rămâi fidelă toată viața. Îndreaptă-te puțin către zona lavandă/ferigă, te vei simți ca acasă.



Vărsător

Originalitatea este atuul tău cel mai mare. Viziunea ta futuristă asupra vieții este admirată mai mereu de cei din jur. Ești mama inovației și a justiției sociale, iar gingășia ta cucerește fără excepție. Notele florale sunt cele mai potrivite pentru tine, această familie olfactivă reușește să îmbrace perfect intențiile tale și entuziasmul care te caracterizează.



Pești

Ești visătoare și plină de compasiune și empatie, ți-ai însușit rolul de vindecător al mediului în care trăiești și al oamenilor care te înconjoară. Firea ta artistică va fi pe deplin satisfăcută de note proaspete, citrice, acvatice sau marine. Și dacă porți parfumul potrivit, cine știe, poate chiar ai mai multe șanse să salvezi planeta și să aduci pacea în lume, așa cum îți dorești.

Identificarea parfumului perfect nu este o misiune ușoară, dar, odată ce vei descoperi acea mireasmă care să vorbească de la sine despre identitatea și personalitatea ta, vei reuși să lași în urmă toate amintirile olfactive neplăcute sau care nu te caracterizează. Ține cont de familia olfactivă care ți se potrivește și îți vei găsi alesul într-o sticluță elegantă și îmbietoare.