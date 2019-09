Filip: PDM trebuie să răspundă de ce, cu cele mai multe mandate din istorie, a ajuns în opoziție

Fostul premier, președintele interimar al Partidului Democrat, Pavel Filip, susține că la Congresul extraordinar al formațiunii, care va avea loc astăzi, 7 septembrie, PDM trebuie să răspundă la întrebarea de ce, cu cel mai mare număr de mandate în Parlament din istoria sa, PDM a ajuns în opoziție. De asemenea, democratul spune înainte de Congres că formațiunea nu se destramă, ci își consolidează pozițiile, transmite IPN.





Pavel Filip spune că trebuie să fie creată o bază pentru PDM pe care în viitor poate fi edificată o construcție autentic politică. Cei care nu se încadrează în această bază, vor pleca singuri din partid, iar cei care vor fi atrași de această bază vor veni în formațiune. „Aici poate fi încadrată și reforma despre care vorbim în Partidul Democrat”, a declarat președintele interimar al formațiunii în cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV.

Potrivit lui, PDM rămâne un partid pro-european cu orientare socială.

Comentatorul politic Corneliu Ciurea consideră că „un capitol” pe care Partidul Democrat nu l-a închis este Vladimir Plahotniuc. Potrivit lui, PDM, la acest congres, trebuie să se comporte așa încât acest capitol să fie închis. „PDM are acum o problemă de discurs pentru că nu prea știe ce să facă cu epoca premergătoare: s-o critice sau s-o laude? Să vorbească de greșelile PDM care chipurile au fost făcute, dar nu prea înțelegem care-s sau de proiectele sociale care au fost închise de noua guvernare și care au ajutat oamenii? Din acest punct de vedere, nici noua guvernare, prin acțiunile ei șovăielnice, nu ajută PDM să treacă de acest capitol”, a declarat Corneliu Ciurea.

Astăzi va avea loc Congresul extraordinar al Partidului Democrat în cadrul căruia va fi ales noul președinte al formațiunii.