YouTube, amendă uriaşă pentru colectarea informaţiilor personale ale copiilor

Google, parte a Alphabet Inc, şi serviciul său video YouTube vor plăti o amendă de 170 de milioane de dolari pentru finalizarea unei investigaţii a Comisiei Federale pentru Comerţ din SUA legată de încălcarea legislaţiei privind viaţa privată a copiilor, potrivit Reuters, citat de Mediafax.



YouTube a fost acuzată că a colectat informaţii personale despre minori fără ştiinţa părinţilor acestora, cu scopul de a face publicitate ţintită.



Amenda dată în cadrul înţelegerii încheiate cu Comisia Federală pentru Comerţ şi procuratura din New York, care va primi suma de 34 de milioane de dolari, este cea mai mare de la intrarea în vigoare a legii care interzice colectarea informaţiilor personale în cazul copiilor cu vârsta sub 13 ani, în 1998. Legea a fost revizuită în 2013 pentru a include "cookies", algoritmii utilizaţi pentru a detecta obiceiurile de navigare pe internet ale unei persoane.



Însă amenda este una mică în comparaţie cu veniturile trustului Alphabet - care îşi obţine 85% din venituri din vânzarea de spaţiu publicitar şi tehnologii de profil. Alphabet a raportat venituri de 38,9 miliarde de dolari în al doilea trimestru din 2019.



Reprezentanţii YouTube au declarat într-un comunicat emis miercuri că, în decurs de patru luni, vor începe să trateze toate datele colectate de la indivizi care vizionează conţinuturi dedicate copiilor ca şi cum acestea ar fi persoane minore.



"Aceasta înseamnă că vom limita colectarea de date şi utilizarea videoclipurilor dedicate copiilor doar la ce este necesar pentru a gestiona operarea serviciului", a indicat YouTube pe blogul oficial.



În afară de amendă, înţelegerea încheiată cu autorităţile americane implică obligarea companiei de a crea un sistem pentru identificarea conţinuturilor care au ca ţintă copiii şi notificarea proprietarilor de canale în ceea ce priveşte obligaţia de a obţine consimţământul părinţilor înainte de colectarea informaţiilor despre minori.



Preşedintele Comisie Federale pentru Comerţ a indicat, miercuri, că nicio altă companie din America nu a fost supusă unor astfel de obligaţii, care vor atrage costuri semnificative pentru YouTube.



Platforma va fi apoi monitorizată pentru a determina dacă au rămas conţinuturi direcţionate către copii cu ajutorul cărora pot fi colectate informaţii personale.



La sfârşitul lunii august, Google a lansat YouTubeKids, definit drept un mediu sigur pentru copii, astfel încât aceştia să să exploreze, dând în acelaşi timp părinţilor instrumentele pentru personalizarea experienţei micuţilor.