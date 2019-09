Ghid pentru o viaţă liniştită

Subiectul articolului pe care îl citeşti este inspirat sută la sută de cartea lui Mark Manson: „Arta subtilă a nepăsării“.



Acesta vine cu o abordare interesantă asupra felului în care gestionăm situaţiile de criză din viaţa noastră. De foarte multe ori ne pierdem în detalii sau ne facem griji de situaţii pe care nu le putem întotdeauna ţine sub control, rupând bucăţele din confortul mental, dar şi din cel fizic.



Puterea prezentului este ignorată şi, cu toate că avem la îndemână multe feluri de a ne face viaţa mai frumoasă, amânăm sau renunţăm la ţelurile noastre. Este bine să ne facem timp pentru a participa la traininguri de dezvoltare personală sau profesională, este la fel de bine să citim carti motivationale şi să purtăm conversaţii semnificative pe teme variate cu oamenii din jur, dar teoria nu-i ca practica şi mulţi dintre noi ne blocăm exact aici.



Cum putem rupe acest ciclu ţine numai de motivaţia noastră, dar şi de mici trucuri detaliate în rândurile de mai jos:



1.Fă slalom printre obstacole

O idee inedită pe care Manson o sugerează în cartea sa se referă la faptul că viaţa este un şir nesfârşit de probleme. Şi e ok să fie aşa! Majoritatea oamenilor urăsc situaţiile dificile şi se lamentează în loc să găsească soluţii la ele. Nu am terminat de rezolvat o problemă, că alta nouă tocmai ce a apărut. Secretul constă în a găsi în interiorul nostru dorinţa de a depăşi situaţiile grele.

„Mulţi oameni sunt atât de obsedaţi de a trăi corect, că nici nu mai ajung să trăiască cu adevărat”, spune Manson în cartea sa. De cele mai multe ori, căutăm contextul cel mai facil în viaţă, dar uităm că într-un ungher ne aşteaptă altă situaţie tensionată de rezolvat.

Mai bine ne-am concentra pe asumarea responsabilităţii acţiunilor noastre fără să fugim de ele. Oprindu-ne din galopul cotidian, putem să învăţăm ce este curajul, valoare care ne va da încrederea în propria persoană.



2. Ia o pauză

Nu este o invitaţie la lene! Nu vrem să te convingem că această stare de a fi îţi aduce vreun beneficiu considerabil, ci că este necesară pentru a te odihni puţin.

Weekendurile, concediile, vacanţele nu au fost inventate degeaba. Mintea are nevoie de relaxare, deci respectă timpul tău liber, fă lucruri care îţi plac! Ocupă-te de tine, de hobby-urile tale, petrece zilele libere în armonie alături de familie şi nu îi neglija pe cei dragi!

Cinci zile pe săptămână munceşte, dar celelalte două petrece-le cu tine, pentru tine, într-un loc care îţi face bine, te hrăneşte mental şi te odihneşte fizic.



3. Nu te compara cu nimeni

Ţi s-a întâmplat să ai un job nou, iar sarcinile pe care le-ai primit să pară imposibil de învăţat?

Cu toţii am trecut prin asta şi e normal ca începuturile să ne sperie.

Din nefericire, mulţi renunţă la primul semn potrivnic, deoarece oamenii caută o viaţă cât mai uşoară, iar problemele îi înspăimântă. Atitudine greşită şi care nu ne ajută să evoluăm, de aceea lucrează în ritmul tău, trăieşte în ritmul tău, iubeşte în ritmul tău! Şi orice ar fi nu renunţa, persistă, dar fă-o zâmbind!

De asemenea, dă-ţi voie să greşeşti şi realizează că fiecare om este unic, de aceea comparaţiile cu ceilalţi nu-şi au locul.

Nepăsarea subtilă poate fi un bun antidot pentru grijile mărunte, dar care ne consumă puţin câte puţin din bunăstarea psihică. Dacă viaţa îţi oferă lămâi, fă cea mai bună limonadă şi bea-o cu sete!