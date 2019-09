Cum să folosești puterea spirituală a salviei

În Roma Antică salvia era utilizată pentru stimularea digestiei, iar în camerele cu bolnavi se ardeau frunze de salvie pentru a invoca puterea de vindecare și a asigura refacerea mai rapidă a organismului. Descoperă cum poți utiliza puterea spirituală a salviei începând de astăzi.



Carol cel Mare era complet convins de virtuțile tămăduitoare ale salviei, astfel că în anul 812 a decretat că fiecare fermă trebuia să rezerve un spațiu special pentru cultivarea salviei. „Orice familie care are salvie în grădină are la dispoziție un elixir al sănătății, chiar la ușa casei”, a spus acesta.



În Evul Mediu se obișnuia să se consume 3 frunze de salvie exact la ora la care răsărea soarele pentru a ține departe spiritele malefice. De asemenea, o perioadă foarte îndelungată de timp majoritatea călătorilor aveau frunze de salvie la ei pentru a atrage norocul și a ține departe hoții sau întâmplările tragice. În acea perioadă a apărut și ideea că „dacă salvia din grădina ta crește în tihnă vei avea o viață lungă și îmbelșugată”.



Atât aztecii, cât și indienii din America de Nord numeau salvia „iarba alergării” și mâncau câteva frunze de fiecare dată când mergeau la vânătoare. Era o modalitate de a se asigura că vor avea suficientă energie pentru a aduce mâncare când se întorceau, de a atrage norocul și de a cere ajutorul spiritelor pentru a evita orice accident sau rănire.



Salvia este o plantă rezistentă, care va supraviețui chiar și în timpul iernii în grădina ta. De asemenea, se adaptează foarte bine și dacă este cultivată în ghiveci. Dacă ai parte de o iarnă blândă vei putea obține o nouă recoltă de salvie inclusiv în sezonul rece, iar dacă o ții într-un ghiveci ferit de temperaturile foarte scăzute vei putea utiliza frunzele aromate tot timpul anului. De asemenea, salvia are un rol important în cadrul unei grădini pentru că separă în mod eficient diferite specii de plante, legume sau fructe.



Cum utilizezi salvia pentru vindecarea în plan spiritual



Obiceiurile legate de salvie care au apărut de-a lungul timpului i-au conturat rolul de vindecare la nivel spiritual, fiind o plantă ideală pentru refacerea echilibrului emoțional, îndepărtarea energiei negative, eliminarea influențelor toxice și atragerea norocul și a prosperității. O poți utiliza și tu pentru a te simți mai bine și a fi revigorat datorită fluxului de optimism și energie pozitivă pe care îl furnizează.



Iată cum poți folosi salvia pentru vindecarea la nivel spiritual:



1. Fă gargară cu ceai de salvie

Adaugă 2 lingurițe de frunze de salvie la 500 ml de apă clocotită, lasă 10 minute la infuzat, iar după ce se răcește lichidul utilizează-l pentru a face gargară de 2-3 ori pe zi. Vei favoriza eliminarea toxinelor din organism, eliminarea stărilor de epuizare și vei deveni mai optimist.



2. Fă baie cu frunze de salvie

Adaugă 2 linguri de frunze de salvie în apa caldă din cadă și vei avea parte de o baie relaxantă, care îți redă tonusul și elimină inflamațiile. Băile cu salvie sunt foarte utile pentru acneea de pe corp, creează energie pozitivă și îți redau încrederea în tine, neutralizează migrenele și te ajută să fii mai aproape de starea de liniște interioară.



3. Purifică-ți casa cu fum de salvie

Aprinde un mănunchi de frunze de salvie, apoi stinge flacăra și lasă fumul să pătrundă în toată casa. Mergi în fiecare cameră și treci fumul pe la colțuri, sub paturi și la pervaz. Trebuie să înaintezi în sens invers acelor de ceasornic în interiorul fiecărei încăperi și să acorzi mare atenție locurilor întunecate și ferestrelor.

În timpul acestei operațiuni de curățare la nivel spiritual vizualizează toate bârfele, energia negativă sau spiritele malefice și gândește-te că sunt prinse de acest fum și dispar lent ca o ceață.



4. Adu un omagiu persoanelor mai în vârstă

Dacă ai membri ai familiei sau vecini mai în vârstă prepară un fel de mâncare pe bază de salvie și invită-i la cină. Încă din Antichitate se credea că aceste preparate vor stimula persoanele de vârste înaintate să-ți împărtășească din înțelepciunea lor, iar sfaturile primite te vor ajuta să-ți îmbunătățești viața.

Salvia este un remediu foarte eficient. Denumirea ei provine din latină, de la „salvere”, care înseamnă „a fi salvat”. Te va ajuta foarte mult atât în plan spiritual, cât și în mod practic prin înlăturarea inflamațiilor și a infecțiilor. Nu ezita să o utilizezi cât mai des.