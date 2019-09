Valeriu Munteanu: „Cei mai mari unioniști în R. Moldova sunt astăzi primarii din satele noastre”

"Cei mai mari unionişti din Republica Moldova sunt astăzi primarii din satele noastre. Marea lor majoritate au interacţionat prin poduri din astea cu primari din România," această declaraţie îi aparţie liderului partidului Uniunea Salvaţi Basarabia, invitat în cadrul emisiunii "Punct şi de la capăt cu Vasile Botnaru" de la Europa Liberă.





"Când eram primar la mine la Floreni, am înfrăţit Floreniul cu Malul cu Flori din judeţul Dâmboviţa, România, şi am mers acolo, i-am ţinut trei zile pe ai noştri, 40 de oameni, şi au înţeles nu doar aspectele de natură culturală, dar şi realităţile. O localitate din România asimilează până la un milion de dolari pe an. Noi asimilăm 100 de mii. Deci, ei înţeleg de acolo, de jos. De la Chişinău, de la înălţimea balcoanelor, poţi să-i ţii pe oameni în sărăcie.

Munteanu consideră că Unirea trebuie pregătită ideologic şi informaţional.

"Rusia nu va putea rezista în formula în care este, putinismul va pica, Rusia va încerca să aibă o cotitură după modelul anului 17-18. Ţinând o Rusie puternică, militarizată şi influentă în această zonă va fi complicat şi foarte complicat. Iar în momentul în care ruşii din Rusia se vor ridica şi vor crea o cotitură şi îi vor lăsa pe ceilalţi, atunci noi vom putea face Unirea.”