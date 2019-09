Ce spun astrele azi, 1 septembrie

Berbec

Poate ca nu veti avea succes in tot ceea ce v-ati propus, dar trebuie sa fiti realisti si sa acceptati ca asa ceva este aproape imposibil. Totusi, daca ati reusit sa rezolvati cea mai mare parte a sarcinilor avute, este o foarte bine, nu? Daca nu veti fi obiectivi in stabilirea scopurilor, veti fi mereu dezamagiti si asta nu va face nici un bine psihicului vostru. Si ganditi-va ca acesta va sustine pentru a fi activi in continuare. Accesati acele surse de energie pozitive, care va pot ajuta sa va mentineti buna dispozitie si va pot da forta de a merge inainte. Apelati la prietenii mai veseli, distrati-va, mergeti la o comedie si veti vedea ca veti fi mult mai pregatiti sa faceti fata unor noi provocari in zilele urmatoare.



Taur

Daca sunteti solicitati sa acordati sprijin cuiva care are realmente nevoie de voi, faceti tot posibilul sa ajutati. Veti face un bine si persoanei respective, dar si voua insiva. Mizati pe generozitate si noblete pentru ca ziua sa aiba un sens. Cautati ceva interesant de citit, documentati-va in legatura cu acel subiect care v-a captat atentia in ultima vreme, acest lucru va face placere si poate fi o modalitate excelenta de a va reface dupa eforturile unei zile de munca pline. Viata sentimentala este foarte monotona; fie ca sunteti in cuplu sau solo, faceti ceva pentru a o colora putin, altfel nu veti evolua deloc bine, in perioada imediat urmatoare.



Gemeni

Tensiunile in relatie nu sunt numai din vina partnerului. Daca recunoasteti acest lucru, atunci sunteti cu un pas inainte pe calea cea buna. Comunicarea este extrem de importanta in rezolvarea problemelor de aceasta natura, insa, pentru ca aceasta sa fie eficienta, onestitatea trebuie sa aiba un rol central. Fiti sinceri unul cu celalalt, povestiti-va temerile si dorintele si astfel veti gasi modalitatea cea mi eficienta de a ajunge la un rezultat pozitiv. Valorificati la maximum oportunitatile profesionale, care va pot oferi beneficii importante in zilele urmatoare. Este foarte important sa reactionati in timp util; mai tarziu, cel mai probabil ar fi inutil.



Rac

Ar trebui sa mai taiati din cheltuieli, sa renunati la anumite extravagante, daca nu vreti sa ramaneti faliti. Daca nu incercati sa va organizati cheltuielile, riscurile sunt mari si, la un moment dat, s-ar putea sa nu mai faceti fata. Iar daca va ganditi sa faceti imprumuturi tot pentru a cheltui, ganditi-va de doua ori! Nu este intelept sa faceti o asemenea greseala. Mai bine ocupati-va putin de casa, de problemele domestice, ceea ce va poate linisti si va poate aduce apreciere din partea apropiatilor. Faptul ca va manifestati mai mult grija pentru partea domestica a vietii ar putea sa aiba un impact pozitiv asupra zilei de astazi.



Leu

Daca apar elemente neprevazute in peisaj, starea voastra psihica s-ar putea inrautati considerabil. Nu sunteti dispusi sa acceptati nici un fel de compromis in legatura cu anumite situatii si orice lucru menit sa schimbe datele initiale va agaseaza la maximum. Nu este cazul sa va stresati fara rost! Viata este plina de neprevazut, iar voi ar trebui sa mai renuntati putin la rigiditate si sa va adaptati situatiilor nou create. Daca va veti mentine inflexibili si va veti opune schimbarilor, veti avea sanse minime de reusita. In plan familial, o astfel de atitudine va fi cu atat mai nociva, cu cat mai ales juniorii incearca sa vina cu idei noi, poate chiar nonconformiste.



Fecioara

Ziua aceasta s-ar putea sa fie plina de surprize pentru voi, insa nu prea aveti disponibilitate pentru asta. V-ati fi dorit ceva mai mult calm si liniste si putina constanta in viata voastra, insa se pare ca nu aveti acest noroc deloc, pe parcursul acestei zile. Totusi, incercati sa va acomodati cu situatia, fiindca nu aveti incotro. Si poate ca suprizele de care ati putea avea parte nu vor fi tocmai neplacute. Spre finalul zilei lucrurile se vor mai linisti putin, asa ca veti avea posibilitatea sa va bucurati de mult dorita relaxare. Astrele arata clar o prima parte a zilei foarte agitata, in timp ce, spre seara, puteti gusta din plin de liniste si pace.



Balanta

Astrele va creaza circumstante favorabile astazi, mai ales pe plan profesional. Aveti posibilitatea sa va afirmati, sa va promovati ideile si proiectele, sa va faceti remarcati. Valorificati-va la maximum potentialul si rezultatele nu vor intarzia sa apara. Aveti insa grija, concurenta nu doarme. Daca nu veti sti sa profitati de oportunitati, s-ar putea ca altii sa v-o ia inainte. Mai lasati la o parte criticismul exagerat la care sunteti predispusi. Se pare ca unii dinre apropiati nu doar ca s-au saturat sa va auda discursurile, dar chiar sunt agasati de modul in care le subliniati defectele. De parca voi ati fi perfecti!? Poate ar fi bine sa reflectati mai bine la acest aspect.



Scorpion

Chiar daca azi aveti ceva mai multe responsabilitati ca de obicei, o buna organizare va poate scoate oricand din incurcatura. Daca nu veti face ordine in chestiunile pe care le aveti de rezolvat si veti lasa totul la voia intamplarii, se va crea haos, iar stresul va fi maxim. Depinde numai de voi sa va faceti viata mai usoara si sa treceti mai usor peste o zi incarcata si incurcata. Spre seara veti avea parte de o surpriza placuta din partea celor dragi, asa ca bucurati-va de compania acestora si de ceea ce veti primi din partea lor; de asemenea, aratati-va aprecierea, pentru a mai primi si in alte ocazii, astfel de atentii placute.



Sagetator

Veti castiga foarte mult daca veti reusi sa mentineti o atitudine echilibrata atunci cand veti sta de vorba cu anumite persoane, chiar daca acestea nu prea sunt pe placul vostru. Este important sa tineti cont de propriile interese, in primul rand, si sa actionati in conformitate cu acestea. Daca va lasati coplesiti de emotii si veti actiona pe baza impulsurilor de moment, nu va veti alege cu nimic bun. Oponentii dumneavoastra chiar incearca sa va destabilizeze si sa va creeze o imagine proasta, asa ca nu le dati aceasta satisfactie. Petreceti mai mult timp cu familia si prietenii. Mereu astfel de intalniri au avut un efect revigorant asupra voastra, asa ca profitati cate de mult se poate.



Capricorn

Se pare ca cheltuiti destul de mult pentru bugetul vostru din aceasta perioada, asa ca, ar cam fi cazul sa va mai si opriti. S-ar putea sa va vedeti pusi in situatia de a nu mai face fata anumitor necesitati, in caz ca va fi nevoie. Si in privinta eventualelor investitii, trebuie sa procedati cu multa bagare de seama, pentru ca exista riscul de a va indrepta in directii total gresite. Va ascultati mult prea mult prietenii si ignorati, uneori, sfaturi ale apropiatilor pe care, poate, ar trebui sa le valorizati ceva mai mult. Eventualele tensiuni familiale ar trebui sa fie tratate cu foarte mare seriozitate si rezolvate in cel mai scurt timp, pentru a nu deveni conflicte in toata regula, care sa va intunece zilele urmatoare.



Varsator

Se pare ca experimentati o serie de schimbari in plan personal, mai cu seama in ceea ce priveste viata de familie si relatia de cuplu. Astrele spun ca nu va fi nimic care sa va ameninte interesele in aceasta zona, ca nu aveti de ce sa va faceti griji. Totusi, pentru mai multa precautie, incercati sa va comportati diplomatic, mai ales in situatiile tensionate si sa nu contribuiti, prin caracterul vostru impulsiv, la inflamarea spiritelor. In plan profesional, se pare ca lucrurile au o aparenta pozitiva, care insa, la anumite momente, s-ar putea dovedi inselatoare. Aceeasi tendinta spre prudenta ar trebui sa va guverneze actiunile si in acest domeniu.



Pesti

Se pare ca vreti totul deodata, desi stiti ca, in unele chestiuni, acest lucru nu este tocmai bun, iar in altele, este o dorinta imposibila. Daca veti avea rabdarea necesara de a parcurge toti pasii ceruti de fiecare situatie in parte, s-ar putea sa aveti surpriza sa fiti rasplatiti mult mai substantial decat ati fi sperat. Asa ca, nu va grabiti, ci mergeti in ritmul normal, care sa va permita sa asimilati si sa va pregatiti asa cum trebuie pentru fiecare etapa in parte. In plan emotional, s-ar putea produce o exacerbare a sentimentelor pe fondul unor vesti venite de acasa sau de la cineva apropiat plecat departe.