Ce spun astrele azi, 29 august

Berbec

Va trebui sa invatati cum sa va puneti piciorul in prag fata de cei din familie, deoarece acestia se vor indoi de fiecare decizie pe care o luati, chiar daca nu sunt foarte in tema. Nu este necesar sa intrati in conflict, ci doar sa fiti sinceri asupra intentiilor voastre si sa nu va lasati influentati. S-ar putea ca la locul de munca sa apara o noua provocare, insa nu va aruncati asupra proiectelor daca deja sunteti coplesiti de responsabilitatile pe care le aveti. S-ar putea ca sanatatea sa fie o problema in aceasta perioada; o raceala sau o problema de stomac va vor da batai de cap, asa ca incercati sa va ingrijiti cat mai repede de acestea.



Taur

Veti da peste foarte multe greseli intr-un proiect de la locul de munca, dar acestea nu vor fi din vina voastra! In loc sa pierdeti nopti intregi pentru a rezolva aceasta problema, ar trebui sa delegati responsabilitatile si sa purtati o discutie serioasa cu echipa la sfarsit. Este posibil ca cineva din familie sa intarzie cu o datorie, ceea ce ar putea sa va dea planurile putin peste cap. Incercati sa fiti intelegatori si sa rezolvati situatia fara a va varsa naduful asupra celor dragi; este nociv sa aveti reactii impulsive in acest context. Sanatatea voastra nu prezinta o problema in aceasta perioada, insa s-ar putea sa va tratati organismul cu prea putina grija!



Gemeni

S-ar putea sa va dati seama de faptul ca anumite persoane din viata voastra isi urmaresc mereu propriile interese, iar acest lucru ar putea sa va afecteze emotional. Nu uitati insa ca aveti parte si de prieteni loiali, care sunt pregatiti sa va ajute oricand aveti o problema. Incercati sa nu va amanati clientii vechi doar pentru a va asigura ca aveti parte de clienti noi; pastrati o atitudine corecta macar fata de cei mai fideli! S-ar putea sa pierdeti o legatura profesionala foarte stransa, iar acest lucru va va afecta afacerea sau compania din care faceti parte. Partenerul nu pare a-si da prea mult interesul pentru problemele ce va privesc pe amandoi.



Rac

S-ar putea ca cineva din familie sa profite de faptul ca nu va puteti decide asupra modului de rezolvare a unor probleme. Incercati sa nu incurajati acest comportament din partea celor dragi si invatati sa luati decizii pentru propria persoana! S-ar putea sa suferiti de dureri de cap astazi, ceea ce nu va face din voi companie prea placuta. Incercati sa va odihniti si sa stati departe de sursele de galagie sau agitatie. Veti reusi sa puneti bazele unei propuneri inedite pentru o afacere sau o imbunatatire pentru compania voastra; incercati sa va tineti de acest proiect si s-ar putea sa creati ceva minunat.



Leu

In curand va veti putea bucura de satisfactia unui lucru bine facut. Pana atunci, nu uitati faptul ca nu aveti o singura responsabilitate la locul de munca! Este important sa nu va dedicati tot timpul unui singur client sau unui singur proiect, ci sa va impartiti timpul in mod cat mai egal. Evitati astazi sa depuneti efort fizic, deoarece s-ar putea sa suferiti de dureri de spate si de gat. Daca aceasta conditie persista, s-ar putea sa fie nevoie sa va programati la un control. Viata merge inainte, chiar si atunci cand nu aveti parte de sustinerea fiecarei persoane din grupul de prieteni. Nu lasati acest lucru sa va faca sa va indoiti de propriile idei!



Fecioara

Familia este totul pentru voi, insa nu ar trebui sa sacrificati propria fericire pentru a le indeplini celor dragi fiecare dorinta. Acestia ar trebui sa depuna acelasi efort pentru a va face voua cate o bucurie din cand in cand! S-ar putea sa aveti de sustinut o proba importanta in curand, asa ca ar trebui sa va indreptati toata atentia catre aceasta. Evitati discutiile in contradictoriu cu persoanele care tind sa transforme fiecare divergenta de opinie intr-un conflict de lunga durata; cu astfel de persoane, nu veti avea niciodata castig de cauza, dar va veti alege cu o multime de nervi. Veti fi mai fericiti daca stati departe de barfe si daca va vedeti de propria viata!



Balanta

Aveti impresia ca fiecare persoana din jur apeleaza la voi pentru cele mai mici probleme, insa nu reusiti sa gasiti acelasi sprijin din partea celorlalti. Invatati sa ii refuzati pe ceilalti din cand in cand, in special daca acestia ajung sa ceara si luna de pe cer! S-ar putea sa va bucurati de o vacanta mai curand decat va asteptati, deoarece partenerul va va face o surpriza; va prinde excelent, mai ales daca ati avut o activitate intensa in ultima perioada. Sanatatea mentala este la fel de importanta ca cea fizica, insa ati ajuns sa o neglijati complet in ultima vreme. Atunci cand simtiti ca nu mai puteti face fata problemelor, este timpul sa luati o pauza pentru a va relaxa.



Scorpion

De obicei actionati in baza intuitiei, iar acest lucru a fost in favoarea voastra de multe ori! S-ar putea insa ca acum sa treceti prin anumite situatii care necesita decizii cat mai obiective, asa ca incercati sa faceti un pas inapoi si sa analizati fiecare problema cu atentie. Cei din jur sunt alaturi de voi atunci cand treceti prin dificultati, insa nu va asteptati sa aveti parte de atentia lor constant, chiar si atunci cand cei dragi se confrunta cu propriile probleme. Invatati sa va descurcati si singuri sau sa abordati alte persoane pentru un sfat. Daca sunteti atenti la ceea ce mancati in aceasta perioada, sanatatea voastra va avea de castigat.



Sagetator

Ar trebui sa petreceti mai mult timp facand ceea ce va place sau practicand un nou hobby; ba chiar poate l-ati putea transforma intr-o activitate productiva. Daca tot timpul liber este petrecut in fata televizorului, s-ar putea sa intrati intr-o rutina care va poate face nefericiti si care poate duce si la un stil de viata sedentar. S-ar putea ca astazi sa aveti inspiratia necesara pentru a rezolva o problema la locul de munca, iar sugestiile voastre vor fi apreciate si chiar rasplatite de colegi. Nu va faceti griji daca aveti parte si de conflicte cu copiii, deoarece acest lucru este uneori inevitabil. Este important sa puteti purta discutii sincere.



Capricorn

Astazi s-ar putea sa aveti parte de o surpriza neplacuta din partea unui membru al familiei, care nu va vrea nici in ruptul capului sa se conformeze obligatiilor sale. Daca acesta a luat o decizie ce va priveste pe amandoi fara a se consulta cu voi inainte, nu ar trebui sa lasati situatia sa se rezolve de la sine! Desi confruntarile nu sunt un lucru placut, ele sunt necesare pentru a evita conflictele viitoare. Nu va neglijati sanatatea, in special daca urmati un tratament special. Nu veti vedea rezultatele imediat, insa acest lucru nu inseamna faptul ca nu le veti vedea niciodata. Ar trebui sa aveti grija la ce fel de investitii faceti in aceasta perioada.



Varsator

S-ar putea ca problema cea mai mare din aceste zile sa fie faptul ca nu va ingrijiti cum trebuie de propria sanatate, ceea ce poate duce la productivitate scazuta si la alte probleme serioase. Daca aveti de purtat o discutie dificila, dar importanta cu partenerul, s-ar putea sa evitati subiectul constant. Acest lucru nu este o solutie, ci doar o amanare care ar putea sa va faca mai mult rau decat bine. Nu va faceti griji daca nu sunteti siguri de directia in care merge cariera voastra, deoarece s-ar putea sa aveti un raspuns in viitorul apropiat. Daca ati facut o investitie importanta de curand, s-ar putea ca astazi sa vedeti primele rezultate.



Pesti

S-ar putea sa va treziti in fata faptului implinit la locul de munca, iar situatia va trebui rezolvata chiar de voi! In loc sa va panicati, incercati sa colaborati mai bine cu colegii de la locul de munca si sa delegati anumite responsabilitati pentru a va putea ocupa cum trebuie de aceasta problema. Ati petrecut prea mult timp in fata calculatorului, iar acest lucru a dus la probleme de postura si la dureri de spate; ar fi bine sa incercati sa va miscati mai des. Astazi veti fi tentati sa cheltuiti banii pe nimicuri, insa incercati sa rezistati acestor impulsuri! Ar trebui sa invatati cum sa va folositi banii astfel incat sa nu aveti constant probleme cu bugetul.