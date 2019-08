Cum îți dai seama că ai un deficit de vitamina D? Pot să apară dureri puternice într-o anumită zonă a corpului

Știm că vitamina D este esențială pentru întărirea sistemului osos și că atunci când aceasta lipsește din organism, riscul ca oasele să devină moi și fragile este foarte mare. Cu toate acestea, nu doar problemele legate de sistemul osos anunță un deficit de vitamina D, ci pot să apară dureri puternice într-o anumită zonă a corpului atunci când din organism lipsește această vitamina importantă.



Vitamina D are rolul de a menține calciul și fosforul în sânge și este cunoscut faptul că pentru ca aceasta să se fixeze în organism este nevoie de lumina soarelui, vitamina D fiind cunoscută și sub denumirea de “vitamina soarelui”. Din acest motiv, în lunile mai reci din an, există riscul ca vitamina D să nu existe într-o cantitate suficientă în organism, ceea ce duce la apariția problemelor de sănătate.



Cum îți dai seama că ai un deficit de vitamina D?



Slăbiciunea apărută la nivelul sistemului osos sau la nivel muscular poate fi primul semn al deficitului de vitamina D, dar nu și singurul. Cercetările realizate de oamenii de știință de la Universitatea din Finlanda de Est au arătat că lipsa vitaminei D din organism poate duce la apariția unor dureri puternice de cap, în special a migrenelor. În plus, pot să apară schimbările bruște de dispoziție, dar și transpirația excesivă.



Oamenii de știință au descoperit acest lucru în urma unui studiu realizat între 1984-1989, în care au analizat durerea de cap apărută în cazul a 2.600 de bărbați, cu vârsta cuprinsă între 42 și 60 de ani, potrivit express.co.uk. În 68% dintre cazuri, nivelul de vitamina D din organism era sub limita normală, lucru care i-a determinat pe specialiști să considere durerea de cap ca fiind o manifestare a deficitului de vitamina D.



În cele mai multe dintre cazuri, deficitul de vitamina D apare în urma expunerii insuficiente la lumina soarelui, dar și atunci când din dieta zilnică lipsesc alimentele bogate în vitamina D, printre care se numără și peștele, ficatul, carnea de vită, laptele sau iaurtul. Pentru a asimila vitamina D este necesară o expunere constantă la soare, de mai multe ori pe săptămână, însă fără a exagera și asta pentru că în caz contrar poate să crească riscul de a dezvolta cancer de piele, mai ales atunci când nu este folosită protecție solară.