Nicolae Dabija: Gorbaciov a spus că independența R. Moldova nu va fi recunoscută

În anul 1990, Mihail Gorbaciov, conducătorul Uniunii Sovietice, a spus că nimeni, niciodată, nu va recunoaște independența Republicii Moldova. Declarația a fost făcută pentru IPN de scriitorul Nicolae Dabija, deputat în primul Parlament de la Chișinău de după declararea independenței.





„Prima țară care ne-a recunoscut independența nu este România, așa cum se spune, ci Georgia, care, încă din iunie 1990, a dat semnale că recunoaște că Republica Moldova există ca stat independent”, a spus Nicolae Dabija.

Acesta a precizat că, într-un fel, independența Republicii Moldova a fost proclamată de un parlament sovietic. „Ar trebui să recunoaștem curajul acelui parlament, deși, la 27 august 1991, în URSS nu mai rămăseseră decât Moldova și Kârgâzstan”, a spus politicianul.

Independența Republicii Moldova a început de la tribunele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice. „Delegația din Republica Moldova era serioasă, care și-a cerut dreptul la libertate de la acel microfon”, a spus scriitorul.

Potrivit lui Nicolae Dabija, în primul Parlament de la declararea independenței, Frontul Popular a reușit să racoleze mulți deputați comuniști pentru a reuși votarea simbolurilor de stat. „Din cei 380 de deputați, fracțiunea Frontului Popular avea 120. Deci, nu aveam nici măcar jumătate și, cu toate acestea, noi am dat tonul când am votat simbolurile, când am votat ruperea nu doar de URSS, ci și de mentalitatea sovietică”, a declarat Nicolae Dabija.

Acesta a mai spus că un reporter american acreditat pe lângă Sovietul Suprem al URSS, Charles King, încă din acele timpuri scria că nu vede locul Republicii Moldova în URSS, „psihologic este altceva”. O vede independentă sau unită cu România.

Potrivit lui Nicolae Dabija, în primul Parlament se voia ca independența Republicii Moldova să însemne, de fapt, înlăturarea consecințelor Pactului Ribbentrop – Molotov. „Structura primului Parlament după prăbușirea URSS era, de fapt, pro-sovietică. Noi nu am avut nomenclatura de partid asemănătoare celor din republicile baltice, care s-au desprins de URSS și au vrut deodată intrarea în Uniunea Europeană și în NATO”, a declarat Nicolae Dabija.

La 27 august 1991, acum 28 de ani, Parlamentul Republicii Moldova adopta Declarația de Independență, document semnat de 278 de deputați. Acest act fondator este marcat în fiecare an ca Ziua Independenței. Declarația originală a ars în timpul protestelor din 2009 la Chișinău, dar a fost refăcută în 2010.