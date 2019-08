Ce spun astrele azi, 26 august

Berbec

S-ar putea ca astazi sa fiti luati prin surprindere de anumite actiuni ale unor persoane cu care colaborati indeaproape, actiuni care va afecteaza, insa, in mod direct. Din pacate, o astfel de situatie nu va va lasa prea multe cai de actiune, iar dezamagirea va fi cu atat mai mare cu cat gradul de apropiere fata de persoana respectiva este mai mare. Trebuie sa analizati cu foarte mare realism situatia, chiar daca va va fi extrem de greu. Cu cat va veti pastra mai obiectivi, cu atat veti reusi sa iesiti cat mai putin sifonati dintr-o astfel de situatie. Uneori, e mai bine sa aflati exact cu ce va confruntati, decat sa continuati sa va amagiti.



Taur

Relationarea este foarte importanta pentru voi, indiferent ca se face la locul de munca sau in alte cercuri sociale in care activati. Astazi, mai mult ca oricand, trebuie sa va manifestati prudenti in afirmarea anumitor pareri, opinii, mai ales asupra unor chestiuni de care nu sunteti 100% siguri; daca aveti dubii, mai bine asteptati sa va lamuriti. Parteneriatele incepute astazi vor fi destul de fragile si nu vor avea rezultatele scontate, de aceea nu este indicat sa va agitati foarte tare in acest sens; depuneti eforturi in directii din care aveti semnale pozitive, de unde sunteti cat de cat siguri ca veti trage foloasele preconizate.



Gemeni

Cu cat veti fi mai abili in a anticipa desfasurarile de evenimente, cu atat veti fi mai castigati pe parcursul zilei de astazi. Vor exista momente in care va trebui sa va impuneti rabdare si sa analizati cat mai coerent imprejurarile, mai ales ca vor exista persoane care vor incerca sa va denatureze de la linia voastra de actiune. Nu este nevoie sa va enervati, pentru ca astfel veti pierde din vedere obiectivele. Cu cat veti fi mai calmi, cu atat veti reusi sa vedeti mai clar lucrurile si sa luati deciziile cele mai corecte. Mai ales in plan profesional, este imperativ necesar sa nu va manifestati impulsiv, pentru ca exista riscul de a pierde o parte din ceea ce ati obtinut pana acum.



Rac

Indiferent care sunt obiectivele pe care le veti urmari pe parcursul acestei zile, este bine sa aveti in vedere pastrarea unor relatii bune cu toti cei pe care-i aveti in jurul vostru. Un alt sfat important ar fi sa va mentineti si adversarii sub observatie, astfel incat sa nu puteti fi luati prin surpirndere. Contextul zilei de astazi ar trebui sa fie unul prea complicat, iar probleme de rezolvat existente vor reprezenta provocari deosebite, uneori peste masura puterilor si competentelor de care dispuneti. Daca aveti nevoie de pareri la obiect, nu ezitati sa le cereti; ar fi mai costisitor sa reparati o situatie negativa, decat sa preveniti din timp aparitia ei.



Leu

Nu se poate spune despre aceasta zi ca va decurge usor. Veti experimenta diverse probleme, care de care mai complexe, pe care va trebui sa le rezolvati cum veti putea mai bine. Veti fi nororcosi daca veti primi ajutor bine intentionat din partea vreunui coleg sau a unui prieten bun. In viata personala, ar fi bine sa interveniti pentru a revitaliza relatia cu partenerul de cuplu, dar si cu ceilalti membri ai familiei. Este bine sa mai iesiti din cand in cand din rutina, sa faceti ceva deosebit care sa va faca placere tuturor. Fiti inventivi si apelati la sprijinul celor implicati; astfel veti vedea cum veti reusi sa faceti lucruri frumoase si productive.



Fecioara

Este bine sa alegeti cel mai potrivit ton in discutiile pe care le initiati cu diversi interlocutori. Aveti intuitia necesara pentru a gasi cea mai potrivita modalitate de adresare, care sa va asigure succes in demersurile pe care le-ati initiat. Talentul innascut in diplomatie va poate fi de mare folos si trebuie sa va folositi de el atunci cand considerati ca va este de folos. Oricum ar fi, trebuie sa evitati cu orice pret confruntarile pe parcursul acestei zile, deoarece exista potential crescut de a ajunge la confruntari tensionate. In plan personal, este cu atat mai important sa abordati un ton calm, care sa atraga spre conversatie deschisa.



Balanta

Daca nu veti intelege ca trebuie sa alternati perioadele de munca intensiva (fizica sau psihica) cu alte tipuri de activitate, care sa va asigure o aerisire a mintii sau un repaos al trupului, randamentul vostru va scadea treptat, pana la noi minime; va veti epuiza fizic si mental, iar de evolutie creativa nici nu poate fi vorba. Prestatiile voastre vor fi din ce in ce mai slabe si veti ajunge in situatia de a primi admonestari din partea sefilor. Asta in prima faza, pentru ca lucrurile se vor inrautati daca veti continua la fel. Incercati sa va oferiti ragazuri de relaxare si recuperare, pentru a fi cat mai eficienti cu putinta.



Scorpion

S-ar putea sa fiti nevoiti sa faceti o serie de mici deplasari si comisioane, care va vor rapi din timpul pe care ati fi dorit sa-l alocati unor treburi de mai mare insemnatate. Sau cel puti asa le considerati voi. Totusi, s-ar putea ca si aceste lucruri marunte sa-si aiba rostul lor, sa fie necesare pentru buna desfasurare a evenimentelor. Si-apoi, socializand, intalnindu-va cu diverse persoane, nu stiti ce legaturi ati putea stabili, legaturi care sa-si dovedeasca utilitatea pe viitor. Familia va va pune rabdarea la incercare; izbucnirile impulsive sunt total nerecomandate, de aceea trebuie sa va puneti la bataie toate abilitatile diplomatice, chiar daca asta nu este punctul vostru forte.



Sagetator

Anumite aspecte ale vietii de familie s-ar putea sa vi se para provocatoare astazi si veti face un scop in sine din rezolvarea acestor probleme. Daca nu veti tine cont de faptul ca aceasta ecuatie are doi termeni si ca ambii trebuie sa fie luati in considerare, nu veti putea sa realizati mare lucru. Daca va veti considera centrul universului, s-ar putea sa va intoarceti toti apropiatii impotriva voastra si veti strica relatii de care veti mai avea nevoie. O astfel de atitudine este cu atat mai paguboasa in plan profesional, unde concurenta trebuie tratata asa cum cer imprejurarile, insa in nici un caz cu o atitudine condescendenta; in acest mod, singurul lucru pe care-l veti reusi va fi sa va faceti o sumedenie de dusmani, unii chiar foarte inversunati.



Capricorn

Trebuie sa va faceti timp sa va odihniti, daca va simtiti surmenati, daca simtiti ca trageti de voi fara vlaga. Indiferent de ceea ce ati avea de facut, daca nu aveti mintea limpede, este putin probabil sa fiti si eficienti, sa va atingeti scopurile vizate. Apelati la un bun prieten sau coleg care sa va poata ajuta, pe perioada in care va veti reface fortele. Nu insistati sa activati intr-o stare de spirit deplorabila, pentru ca, nu doar ca nu veti reusi sa faceti ceea ce v-ati propus, dar riscati sa produceti si cine stie ce paugbe, care sa va dea batai de cap si in perioada urmatoare. Cel mai bine ar fi sa gasiti modalitatile prin care sa va refaceti fortele, mai intai.



Varsator

Este posibil ca aceasta zi sa fie dominata de chestiunile sentimentale, iar acest aspect ar putea impiedica perceptiile clare asupra unor situatii din acest domeniu; sunteti firi pasionale, care actioneaza impulsiv uneori, facand ceea cedicteaza inima si nu mintea. Relatiile personale ar putea fi viciate de stabilirea unor obiective mult prea inalte, care nu ar putea fi atinse nici in conditii ideale. De aici ar putea sa para o serie de frustrari, ce nu vor face bine nimanui; fiti mai realisti in solicitari! Intelept ar fi sa va stabiliti obiective viabile, indiferent ca vorbim de viata personala sau de domeniul vietii profesionale.



Pesti

Este mult mai benefic sa colaborati cu cei din jur, sa aderati la munca in echipa, decat sa actionati individual si sporadic. Nu este deloc profitabil si, de multe ori, este chiar pagubos. Daca veti ajunge in situatii conflictuale cu cei cu care relationati, putina diplomatie va poate ajuta sa iesiti nesifonati si fara prea multe daune din acest gen de context. Daca actionati de pe pozitia de sef, aveti grija sa stabiliti sau sa mentineti bune relatii de colaborare cu subordonatii, caci cu ajutorul acestora va puteti atinge si voi scopurile. De asemenea, printr-o astfel de atitudine puteti sa mentineti o atmosfera placuta la locul de munca, care sa stimuleze eficienta si productivitatea.