Cum scăpăm de vorbitul în somn. Care sunt cauzele somnilocviei

În stare de veghe – adică treji de-a binelea – spunem doar ceea ce vrem să spunem. Că doar deținem controlul asupra cuvintelor noastre. Mai complicată devine situația atunci când gura „vorbește fără noi’. Atunci când vorbește în timp ce dormim și spune, poate, lucruri care am prefera să rămână neștiute. Poate fi amuzant să asculți ce vorbește cineva în somn. Dar asta numai pentru că tu ești cel care ascultă… Ai face schimb cu celălalt?



Nevoia de hidratare și cea de hrănire sunt primordiale pentru om. După acestea, a treia necesitate este somnul. În timpul lui, memoria este mai bine conservată și potențată, atenția beneficiază și ea de optimizare, iar procesul de învățare este facilitat.



Pe parcursul întregii zile acumulăm informații, iar noaptea, în timpul somnului, când creierul își reduce activitatea, ele se sedimentează. Și tot în timpul somnului creierul filtrează amintirile, le sortează, îndepărtându-le pe cele fără valoare și conservându-le pe cele care ne pot fi de folos. Cum ar fi să le păstrăm pe toate? Unde ar încăpea ele?



Atunci când apar tulburări ale somnului, când acesta nu este profund, cum ar trebui să fie, nici creierul nu se odihnește, aflându-se într-o continuă alertă. Cine sau ce ne poate tulbura somnul? Mai mulți factori: zgomotele, lumina, decalarea programului de somn, grijile, stresul, substanțele psihostimulente, problemele medicale ce țin de fizic sau de psihic.



Toate acestea, dar și fiecare dintre ele în parte pot purta vina pentru insomnie, episoade de somnambulism, apnee hipnică (pauze respiratorii în timpul somnului), coșmaruri sau somnilocvie. Asupra acesteia din urmă ne vom opri în articolul de față.



Somnilocvia nu este o problemă medicală

Somnilocvia este un tip de parasomnie, un comportament anormal care are loc în timpul somnului. Chiar dacă este des întâlnit – jumătate dintre copiii cu vârste între 3 și 10 ani vorbesc în somn –, fenomenul nu este considerat o problemă medicală.



Specialiștii care au studiat somnolocvia susțin că vorbitul acesta în somn poate fi de mai multe feluri. De la bâiguieli și mormăieli din care nu se poate înțelege nimic, la silabe, cuvinte clare sau chiar… discursuri. Nu vă imaginați însă că cel afectat ține conferințe de zeci de minute sau puteți purta cu el lungi discuții! Este vorba despre secunde, nu mai mult de 30. În mod obișnuit, vorbitorii în somn par să discute cu ei înșiși, dar, uneori, par că vorbesc cu alte persoane.



Ceea ce mie mi se pare foarte interesant, din experiența cu propriul copil – avea mai mult de 10 ani când se întâmpla –, este faptul că… îmi răspundea la întrebări! Nu de fiecare dată, e drept, dar suficient de des. De cele mai multe ori, „discursurile’ ei, în care vorbea precipitat și cu o voce schimbată, aveau legătură cu întâmplări reale, dar care nu se petrecuseră neapărat pe parcursul acelei zile.



Puteau fi și despre evenimente care avuseseră loc în urmă cu o săptămână. Nu întotdeauna răspunsurile ei erau corecte sub aspectul realității faptelor, dar uimitor mi se părea mereu că înțelege întrebarea. Chiar dacă acum este adult și nu mai locuim împreună, aflu că uneori, rar, tot mai vorbește în somn, spre amuzamentul partenerului ei. Care sper că ține cont de fapul că o persoană care vorbește în somn nu își amintește nimic din ce a spus…



Bărbații, mai afectați de vorbitul în somn decât femeile

Somnilocvia este temporară la copii, dar există și un procent de 5% dintre adulți care sunt afectați de ea. Și s-a constatat că cei mai afectați ar fi bărbații. Da, da, noi, femeile, am putea să ne bucurăm, crezând că avem astfel ocazia să aflăm de la ei lucruri pe care ni le ascund. Acum, serios vorbind, ce bază ai în ceea ce spune cineva în somn? Și-apoi, ce să distingi din mormăielile alea?!?



Manifestările somnilocviei nu e musai să fie prezente în fiecare noapte, ele pot avea loc și ocazional. Cum nu e musai să existe un singur astfel de eveniment pe parcursul nopții. Pot fi și mai multe… Pot fi monologuri sau dialoguri, câteodată într-un limbaj care nu-l prea caracterizează pe vorbitor.



Cine sunt persoanele predispuse la somnilocvie

Se pare că, cel mai adesea, somnilocvia apare la persoanele sensibile, emotive, cu o ușoară instabilitate din punct de vedere emoțional. Dar nu doar la acestea. Cauze ale vorbitului în somn sunt și stresul cotidian sau frici precum cea de a dormi singur sau de abandon, anxietatea de separare, alcoolul sau obiceiurile greșite din perioada premergătoare somnului.



Desigur, febra mai poate declanșa astfel de manifestări, însă acestea sunt o categorie aparte. Oboseala cronică și privarea de somn pot și ele tulbura odihna din timpul nopții (mai degrabă a partenerului/partenerei) cu episoade de somnilocvie. Ai putea crede că vorbitul în somn are loc în timpul unui vis. Ei bine, oamenii de știință nu sunt chiar siguri că așa este, ei susținând că vorbitul poate să apară în oricare dintre stadiile somnului.



Dincolo de orice urmă de malițiozitate pe marginea acestui subiect, somnilocvia chiar este studiată de specialiști și clasificată. Astfel, există categorii în funcție de severitate și de durată. Pe criteriul severității, somnilocvia poate fi ușoară (un episod o dată pe săptămână), moderată (mai multe episoade pe săptămână) sau severă (episoadele apar în fiecare noapte).



În privința duratei episoadelor, somnilocvia poate fi acută (durează de o lună sau mai puțin), subacută (mai mult de o lună, dar mai puțin de un an) sau cronică (durează de un an sau mai mult).



Cum scăpăm de vorbitul în somn

În general, dacă vorbitul în somn nu este sever și nici nu persistă pe o perioadă lungă, nu necesită vreun tratament anume, special. Este mai degrabă nevoie de eliminarea stresului, de un program regulat de somn, de obiceiuri sănătoase înainte de somn, cum ar fi evitarea consumului de alcool sau de mâncăruri grele.



În schimb, dacă somnilocvia este o problemă care afectează de prea mult timp și chiar este severă, este bine-venită o consultație de specialitate. Este foarte posibil să existe o explicație medicală în spatele acestor manifestări, ca de exemplu o tulburare de somn nediagnosticată, anxietate sau chiar depresie.



Tulburările de somn pot fi diagnosticate petrecând o noapte în laboratorul de somnologie, conectat la polisomnograf prin intermediul unor electrozi. Dispozitivul va analiza somnul prin electroencefalogramă, electrooculogramă și electromiogramă, dar și saturația de oxigen și respirația. În cazul în care „discursurile’ nocturne sunt cauzate de stres, anxietate sau depresie, de aceste aspecte se poate ocupa eficient un psihoterapeut. Pentru ca amândoi să aveți „Noapte bună’…