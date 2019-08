Știai că somonul, cartofii dulci și iaurtul grecesc nu trebuie să lipsească din meniul tău dacă vrei să ai un păr sănătos și strălucitor?



Include aceste alimente în alimentația ta, deoarece conțin substanțe recunoscute pentru beneficiile pe care le aduc asupra sănătății părului. Din meniul tău săptămânal nu trebuie să lipsească somonul sau alți pești grași, iaurtul grecesc, spanacul, cartofii dulci și o mulțime de alte alimente simple, dar cu impact mare asupra părului tău.



Top 8 superalimente care-ți fac părul să strălucească



1. Somonul

Peștii grași precum somonu, sardinele și macroul sunt cele mai bune alimente care-ți fac părul să strălucească, deoarece sunt bogați în acizi grași omega-3. Corpul nu poate să producă singur aceste grăsimi, de aceea este foarte important să le luăm din alimente și suplimente. Pe lângă faptul că te ajută să ai părul sănătos și strălucitor, somonul protejează inima de boli grave.



2. Iaurtul grecesc

Are un conținut foarte mare de proteine care stau la baza unui păr sănătos și strălucitor. De asemenea, iaurtul grecesc mai conține vitamina B5 (pantotenic), care stimulează circulația sângelui la nivelul scalpului și favorizează regenerarea lui. Acidul pantotenic este important pentru păr, deoarece îl întărește și previne căderea părului, de aceea se folosește des în toate produsele pentru îngrijirea părului.



3. Spanacul

Toate legumele cu frunze verzi conțin nutrienți cu multiple beneficii pentru sănătate. Potrivit specialiștilor de la webmd.com, spanacul este deosebit de benefic pentru părul tău, deoarece conține tone de vitamina A, fier, betacaroten, acid folic și vitamina C. Consumă cât mai des spanac ca să previi uscarea părului, menținându-l hidratat și strălucitor.



4. Carnea de pui

Când nu consumi suficiente proteine, părul va avea de suferit și nu va crește atât de repede. Din moment ce el stagnează la aceeași lungime, părul va începe să cadă și să te îngrijorezi de acest lucru. Ca să îți iei proteinele din surse animale este mai bine să optezi pentru carnea slabă de pui sau curcan care are mai puține grăsimi saturate decât cea de porc sau vită.



5. Cartofii dulci

Au o bogăție de betacaroten care atunci când ajunge în corp se transformă în vitamina A. Știm deja cât de importantă este această vitamină pentru sănătatea părului, deoarece previne uscarea și casarea firelor de păr. Tot ea este cea care încurajează glandele să producă sebum suficient pentru a preveni uscarea părului, prin urmare trebuie să incluzi cartofii dulci în meniul tău cât mai des. Alte surse bune de betacaroten găsești în morcovi, dovleac, pepene galben și mango.



6. Scorțișoara

Folosește scorțișoara peste cerealele de la micul dejun, toast sau în cafea, deoarece ea este foarte bună pentru sănătatea părului. Potrivit specialiștilor, scorțișoara stimulează circulația sângelui la nivelul scalpului, astfel că se transportă mai mult oxigen și firele de păr devin mai puternice și mai strălucitoare.



7. Ouăle

Necesarul zilnic de fier și de proteine este acoperit dacă obișnuiești să consumi ouă.

Acesta este un aliment complet care conține și biotină, o vitamină care stimulează creșterea părului și=l face să strălucească. Dacă există o deficiență de biotină în corp, părul va avea de suferit primul, deoarece te vei confrunta cu căderea lui. Ai toate motivele să consumi ouă cu regularitate, deoarece conțin grăsimi bune pentru sănătatea inimii, precum și vitamine care protejează unghiile și părul.



8. Stridiile

Chiar dacă nu le poți consuma cu regularitate, atunci când ai ocazia trebuie să știi că îi faci un mare bine părului tău. Stridiile conțin o cantitate foarte mare de zinc care previne căderea părului. Celulele capilare se bazează pe zinc ca să funcționeze și astfel firele de păr vor fi mult mai suple, hidratate și sănătoase. Mai poți să consumi vită, crab și cereale fortifiate cu zinc ca să furnizezi corpului acest mineral important.