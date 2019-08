Ce spun astrele azi, 18 august

Berbec

Aveti parte de mult noroc astazi, insa nu va bazati numai pe acesta. E drept ca aveti circumstante favorabile, care pot sa va sprijine in obtinerea unor rezultate extrem de satisfacatoare, insa nu depasiti anumite limite. S-ar putea ca lucrurile sa ia o turnura care nu va va conveni prea mult. Incapatanarea nu aduce nimic bun intr-o relatie, nici in plan profesional, nici in plan personal. Incercati sa ajungeti la un compromis satisfacator, gasiti acea cale de mijloc care poate sa multumeasca pe toata lumea. In relatiile cu juniorii, incercati sa convingeti, nu sa impuneti; o atitudine intransigenta poate dauna mult acestor relatii.



Taur

Fiti atenti pe cine va cheltuiti emotiile, pentru ca exista riscul sa va treziti intr-un impas emotional din cauza cuiva care nici nu merita. Tatonati terenul, vedeti daca aveti lucruri in comun cu persoana respectiva, daca impartasiti idei comune, obiceiuri similare, daca respectati anunite traditii sau orice alte valori in comun. Partea spirituala se pare ca este foarte importanta pentru voi in aceste zile. Supravegheati cu ceva mai multa atentie finantele, pe care se pare ca le-ati cam neglijat in ultima perioada. Nu va hazardati insa sa luati imprumuturi sau sa faceti alte tipuri de datorii, pentru ca nu este o perioada foarte propice pentru astfel de lucruri.



Gemeni

Astazi veti fi inchisi din punct de vedere emotional, extrem de greu abordabili, ceea ce va face ca socializarea sa fie un fiasco total. Daca apar persoane care va supara, nici macar nu aratati asta, insa puneti rapid la cale o razbunare; este foarte posibil ca, in unele cazuri, sa va cheltuiti energiile in mod total neconstructiv. In plan profesional, cei din jur vor fi total incomodati de atitudinea voastra, asa ca majoritatea se vor tine deoparte. Cei ce va cunosc mai bine stiu ca e recomandabil sa fiti lasati in pace, in astfel de momente. Nu va asteptati la productivitate in plan profesional. Lipsa de colaborare cu ceilalti va fi principalul impediment. Nici nu mai vorbim de relatiile cu apropiatii, care se apropie de dezastru; daca nu va reveniti repede, este foarte posibil sa va confruntati si aici cu unele probleme.



Rac

Nu va veti atinge scopurile prin miscari tactice directe, asa ca mai apelati, uneori, si la subterfugii; asta nu inseamna inselatorie si abilitate, asa ca nu trebuie sa va faceti procese de constiinta inutile. Aveti insa grija cum folositi informatiile pe care le obtineti astfel, precum si cui le distribuiti mai departe. Sunteti in mare pericol de a fi prinsi in mijlocul unor intrigi din care veti iesi destul de sifonati. Fiti atenti si la modul in care reactionati; evitati, pe cat posibil, reactiile impulsive, necontrolate. Menajati-va nervii si evitati, pe cat posibil, stresul, pentru a nu va destabiliza atat sanatatea fizica, dar, mai ales, cea psihica.



Leu

Realismul va poate ajuta sa vedeti lucrurile limpede, pesimismul in nici un caz; dimpotriva, va poate face foarte mult rau. Nu pierdeti ocaziile care va apar in cale, din cauza ca va plangeti de mila. Nu rezolvati nimic prin aceasta atitudine. Dimpotriva, s-ar putea sa va sporiti problemele. Daca reusiti sa ajungeti la acel echilibru psihic ce va caracterizeaza si va ajuta sa progresati, recompensele morale si materiale nu vor intarzia sa apara. Se pare ca astazi, ambele vor fi importante. Pentru voi este destul de dificil sa simtiti ca pierdeti controlul asupra propriei vieti, de aceea este nevoie sa faceti toate eforturile pentru a reveni la starea de normalitate.



Fecioara

Trebuie sa va concentrati mai mult asupra anumitor chestiuni, mai ales daca este vorba de latura materiala a vietii. Aveti mare grija la lucrul cu bugete sau cu sume de bani, pentru ca exista risc sporit de pierdere in aceasta directie. Nu va cramponati prea mult de trecut, pentru ca oricum nu mai puteti schimba nimic din ceea ce ati infaptuit deja; melancoliile nu-si au rostul, este vorba de timpi pierduti fara nici un fel de folos. Mai bine concentrati-va pe prezent si pe viitor, pe ceea ce ati putea face pentru a-i aduce imbunatatiri. Inconjurati-va de persoane pozitive, care va pot sustine psihic intr-o directie buna, incurajandu-va.



Balanta

S-ar putea sa aveti solicitari sa clarificati ceva mai bine anumite precizari legate de vreun proiect in care sunteti implicati, altfel persoana care v-a adresat cererea s-ar putea sa va faca probleme opunandu-se initiativei voastre; incercati sa fiti cat mai convingatori, folosindu-va de cunostintele si abilitatile profesionale pe care le aveti, pentru a face impresie buna. Valoarea argumentelor aduce se va dovedi decisiva; de asemenea, relatiile profesionale pe care ati stiut sa le construiti, in timp, va vor fi de mare ajutor. Este o zi in care puteti promova initiative individuale, o zi in care puteti lupta impotriva propriilor complexe care, uneori, pot fi piedici importante in calea initiativelor voastre.



Scorpion

Orice actiune sau idee a voastra, astazi, este influentata de starea de spirit, dar si de climatul psihologic in care va desfausrati activitatea. Puteti sa va confruntati cu o iritabilitate crescuta, din cauza oboselii acumulate in ultima vreme. Este posibil ca aceasta stare sa se rasfranga in mod negativ asupra relatiilor voastre, atat a celor profesionale, cat, mai ales, a celor personale. S-ar putea chiar sa intrati in conflict cu partenerul din cauza unor evolutii financiare care nu merg asa cum v-ati fi dorit sau a altor probleme care implica valori, asa ca ar fi bine fiti prudenti din acest punct de vedere si sa va consultati si cu persoane potential afectate de eventualele voastre hotarari intr-un sens sau altul.



Sagetator

Astazi sunteti norocosi. Sansa va surade si veti fi in masura sa realizati multe lucruri utile pentru propria bunastare. Intuitia vine in sprijinul vostru si va ajuta in luarea deciziilor potrivite, iar circumstantele favorabile vor fi un atu in plus. In plan profesional, aveti ocazia de a va face remarcati si, de ce nu, chiar de a obtine o prima sau o promovare, daca asta este ceea ce urmariti. Atmosfera in familie este destinsa si toata lumea se bucura de acest lucru; este locul unde va puteti reface fortele, dupa o zi solicitanta, asa ca nu cautati alte refugii. Daca apar mici tensiuni, fiecare va face tot ce va putea pentru ca totul sa revina rapid la normal. Exista deci, potential pentru o zi reusita!



Capricorn

Se stie ca va plictisiti repede de ceea ce faceti si ca mereu sunteti tentati sa tot incepeti alte si alte proiecte noi. Totusi, astazi se recomanda sa fiti ceva mai constanti in intreprinderile voastre, sa incercati sa si finalizati ceea ce incepeti. Concentrati-va mai mult pe sarcinile pe care le aveti, pentru a reusi sa obtineti rezultatele care sunt asteptate. Se poate ca treburile casnice sa va copleseasca astazi, dar asta este tot rezultatul inconsistentei activitatilor pe care le dasfasurati. Ati inceput multe chestiuni si acum trebuie sa le si finalizati. Organizati-va ceva mai bine, pentru ca altfel ajungeti sa va stresati inutil.



Varsator

Pana la un punct, materialismul vostru este OK, insa nu-l duceti la extrem. Astazi este o zi cand se recomanda putina introspectie, chiar o incursiune in spiritual, in ceea ce se afla dincolo de planul fizic, vizibil. Va place sa afisati o atitudine de om puternic, insa, de fapt, sunteti afectat de ceea ce se vorbeste in jurul vostru, mai ales daca va priveste direct propria persoana sau activitatea pe care o desfasurati. Pentru ca suntet genul de persoana care se implica trup si suflet in ceea ce face si orice ati incepe rareori ramane nefinalizat, nu prea intelegeti de ce primiti comentarii negative. Dar, pana la urma, important este ca voi sa fiti multumiti de ceea ce ati facut si de rezultate.



Pesti

Sunteti emotivi si va simtiti vulnerabili, de accea nu va puteti afirma ca persoana independenta. Nu aveti o atitudine care sa sugereze incredere in propriile forte. Toate aceste lucruri va vor aduce pierderi in plan profesional, pentru ca, prin modul in care actionati, nu prezentati incredere. Desi, pana la urma, veti reusi sa rezolvati majoritatea problemelor, o veti face cu greutate si, daca la acest moment, cineva va monitorizeaza activitatea, rezultatul nu va va fi foarte favorabil. Exista riscul sa ramaneti blocati pe aceasta stare de negativism care va poate influenta activitatea si in zilele urmatoare. Este foarte posibil sa ramaneti cu unele restante care va vor deranja mult.