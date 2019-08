Dodon confirmă: Ion Ceban va fi candidatul PSRM la Primăria capitalei

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, lider informal al PSRM, spune că Ion Ceban va fi candidatul socialiștilor la funcția de primar general al municipiului Chișinău în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie. Decizia formală a fost luată, urmează să fie aprobată pe 30 august la ședința Consiliului Republican a formațiunii. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Moldova în direct”, de la postul public de televiziune, transmite IPN.





Igor Dodon afirmă că Ion Ceban este cel mai pregătit, deoarece în ultimii patru ani a fost membru al Consiliului municipal Chișinău. Următorul pas, spune șeful statului, va fi stabilirea, de la începerea campaniei electorale, a unei înțelegeri de neagresiune între candidatul PSRM și cel al Blocului ACUM. „Nu atingem geopolitica, mergem cu problemele chișinăuienilor, cum mai bine să facem. Ion Ceban acceptă o astfel de abordare și cred că va accepta și contracandidatul din partea Blocului ACUM”, a spus Igor Dodon.

Fiind întrebat despre problema transnistreană, șeful statului a menționat că în următoarea jumătate de an sau pe parcursul următorului an, vor apărea premise pentru discuții și pentru a găsi o soluție politică legată de problema transnistreană. În particular, potrivit președintelui, cetățenii din stânga Nistrului solicită să fie găsită o soluție pentru băncile lor, care actualmente sunt în afara legii. Un alt pas va fi asigurarea liberei circulații a persoanelor de pe un mal pe altul al Nistrului. „Sper foarte mult că în luna septembrie, octombrie, voi avea posibilitatea să discut aceste lucruri cu Vadim Krasnoselski”, a spus Igor Dodon.

În altă ordine de idei, președintele a fost întrebat cum privește majorarea tarifului la energia electrică asupra căreia urmează să se expună Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Igor Dodon afirmă că le-a sugerat celor de la ANRE să nu se grăbească cu ajustări de tarife, pentru că se duc negocieri cu partea rusă pentru a găsi o soluție de micșorare a prețului la gaz. „Săptămâna viitoare va fi prezentat noul director Moldovagaz și vor fi declanșate negocierile pentru a obține o reducere a prețului la gazul livrat de Gazprom pentru Republica Moldova, pentru a nu majora tarifele pentru consumatorii finali”, a spus Igor Dodon.

Totodată, Igor Dodon a menționat că Acordul politic dintre PSRM și Blocul ACUM este gata în proporție de 70% și va fi semnat săptămâna viitoare. Acordul are mai multe componente. Este vorba de reforma în domeniul justiției și procuraturii, care va începe cu evaluarea tuturor judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova. Al doilea element cheie din acord va ține de reformele economice și sociale. Se pune sarcina să fie create locuri de muncă acasă, bine plătite și să fie asigurată o politică socială echitabilă. Părțile nu vor accepta traseismul politic și crearea coalițiilor cu deputații din alte fracțiuni. La capitolul politică externă, sunt detaliate măsurile privind implementarea Acordului de Asociere cu UE, dar și restabilirea relațiilor cu unii parteneri strategici. Va exista un pact de neagresiune în contextul alegerilor locale.