9 simptome ale deshidratării, în afară de sete

Deshidratarea nu se manifestă doar prin sete. Există simptome mai puțin cunoscute, care sunt adesea confundate cu alte probleme.



Acestea sunt indicii ascunse care îți arată că organismul tău are nevoie urgentă de apă.



Câtă apă ar trebui să bei în fiecare zi?

Probabil ai auzit deja până acum că ar trebui să bei doi litri de apă pe zi. Dar cantitatea de apă necesară variază de la o persoană la alta. Copiii și persoanele în vârstă au nevoie de mai multă apă pentru a menține nivelul optim de hidratare, declară pentru prevention.com medicul Seth Smith. De asemenea, și oamenii care iau anumite medicamente, suferă de afecțiuni cardiovasculare sau au avut recent o infecție virală trebuie să bea mai multă apă. La fel și cei care fac efort sau trăiesc într-un mediu cu climă caldă și umedă.

O persoană care cântărește aproximativ 68 de kilograme are o cantitate de apă în organism de aproximativ cinci litri. Este posibil ca o persoană foarte activă să piardă și până la doi litri din această cantitate de apă în timpul unui antrenament. Pentru a preveni deshidratarea, este necesară refacerea nivelului de apă din organism.

Cea mai bună modalitate de a face acest lucru este să-ți asculți organismul și să bei apă când îți este sete. De asemenea, ar trebui să bei apă înainte, în timpul și după o activitate fizică intensă. În afară de o cantitate suficientă de apă, ar trebui să consumi și alimente hidratante, așa cum sunt fructele și legumele.



Care sunt semnele deshidratării?

Deshidratarea se instalează atunci când nu ai suficientă apă în corp. Iar setea este unul dintre primele simptome. „Atunci când apare setea, persoana respectivă este deshidratată într-un procent de 2%”, spune medicul. Acest lucru nu înseamnă neapărat că trebuie să alergi până la cea mai apropiată sursă de apă, ci faptul că ar trebui să bei un pahar cu apă în curând. Dar dacă nu asculți semnalele corpului, vei deveni treptat și mai deshidratat, mai ales dacă faci activități fizice.

Setea nu este singurul simptom al deshidratării. Iată și alte semne care indică faptul că ai nevoie de apă:



Gura uscată

Senzația de gură uscată este un alt simptom prin care corpul îți arată că are nevoie de apă. Dacă organismul nu poate produce suficientă salivă, înseamnă că nu are suficiente fluide. De asemenea, și respirația urât mirositoare poate fi cauzată de gura uscată. Bea un pahar cu apă înainte de a mesteca o gumă, pentru că deshidratarea este responsabilă pentru acest efect neplăcut.



Urină de culoare închisă

Cu cât ai mai multă apă în organism, cu atât urina va avea o culoare mai deschisă. În cazul în care este de culoare mai închisă înseamnă că este concentrată și este un semn că ar trebui să bei mai multă apă.



Urinare rară

Apa îți ajută rinichii să colecteze toxinele din sânge și să le elimine sub formă de urină. Dacă rinichii tăi nu primesc suficientă apă pentru a transporta rezidurile din organism, nu vei urina suficient de des.

Rezidurile și toxinele care ar trebui eliminate rămân mai mult timp în corp dacă ești deshidratată frecvent și cauzează apariția unor probleme de sănătate. Atunci când urina este concentrată, resturile de minerale aderă unele la altele și formează pietre la rinichi.

Nu doar rinichii depind de apă pentru a funcționa adecvat. Aproape toate funcțiile din corp au nevoie de apă, inclusiv inima, creierul sau plămânii, spune Dr. Smith.



Piele uscată

Pielea este cel mai mare organ al corpului și, la fel ca oricare alt organ, are nevoie de o cantitate adecvată de flux sanguin pentru a funcționa. Dacă observi că pielea ta este mai uscată ca de obicei, nu te îndrepta doar către o loțiune hidratantă. Ar putea fi un semn că nu ai suficientă apă în corp și că ar trebui să te hidratezi.



Tensiune arterială scăzută

Mai mult de jumătate din compoziția sângelui este formată din plasmă, un lichid compus din apă, proteine și sare. Dacă plasma nu are suficientă apă, sângele devine mai concentrat și îi este mult mai dificil să circule normal în corp și să ajungă la organe.



Crampe musculare

Atunci când ești deshidratat, sângele devine mai concentrat, iar volumul total de sânge din corp scade. Prin urmare, când nu ești hidratat suficient, corpul trece printr-un proces dificil de a selecționa organele care au nevoie mai mare de sânge. În acest fel sângele este direcționat către organe vitale precum inima sau creierul.

Musculatura va fi lăsată în plan secund, iar cantitatea insuficientă de sânge din mușchi declanșează acele crampe dureroase, spune Dr. Smith.



Constipație

La fel ca sistemul renal, sistemul digestiv are nevoie de suficientă apă pentru a funcționa adecvat. Apa le permite alimentelor să se deplaseze în intestine și în același timp ajută intestinele sănătoase și eficiente. Constipația ar putea fi un semn care arată că nu există suficiente fluide pentru a transporta rezidurile în afara corpului.



Oboseală

Ești tot timpul obosită? De la senzația de moleșeală care apare după prânz și până la oboseala accentuată simțită seara, toate ar putea fi cauzate de deshidratare. Când nu ai suficientă apă în corp, tensiunea arterială scade, circulația sanguină către creier scade și ritmul cardiac crește. Toate acestea îți solicită corpul și creează senzația de oboseală accentuată.



Dureri de cap

Atunci când creierul nu primește suficiente fluide pentru a funcționa adecvat, vor apărea o serie de simptome. Durerile de cap sunt cel mai des întâlnite, deshidratarea fiind un factor declanșator și pentru migrene. Amețeala, confuzia și leșinul sunt unele dintre simptomele extreme ale deshidratării și arată faptul că persoana respectivă trebuie să bea apă urgent.