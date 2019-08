Ce să bei înainte de culcare ca să elimini mai repede țesutul adipos

De multe ori timpul de odihnă și rutina dinainte de culcare sunt ignorate în cadrul procesului de slăbire, dar ceea ce consumi seara poate avea o influență majoră asupra felului în care arăți. Află ce băuturi accelerează slăbirea, dacă sunt consumate la finalul zilei.



Un somn agitat sau prea puține ore de odihnă pot afecta negativ ritmul de eliminare a kilogramelor în plus, declanșând irascibilitatea, mâncatul excesiv pe fond emoțional, fluctuații ale glicemiei și agravarea aspectului inestetic al celulitei. În aceste condiții o siluetă ideală pornește de la liniștea și odihna dinainte de culcare și care continuă până dimineața. Dacă alegi băuturile potrivite îți va fi mai ușor să te relaxezi și vei dormi bine, fără să te trezești des sau să fii afectat de agitație ori anxietate.



Slăbirea poate fi stopată de foarte mulți factori, iar somnul insuficient este o problemă majoră când faci eforturi pentru a reduce totalul de calorii. Ceaiul negru și cafeaua nu trebuie să se regăsească în ritualul de relaxare la ore târzii pentru că te vor împiedica să adormi sau te vei trezi des în timpul nopții.



Nutriționiștii au alcătuit o listă utilă cu băuturile care te ajută să ții sub control zahărul din sânge, să crești masa musculară și să arzi mai mule calorii, în special din țesutul adipos.



Iată ce ar trebui să bei înainte de culcare dacă vrei să slăbești mai repede:



1. Lapte

Un pahar cu lapte băut seara, cu puțin timp înainte de a te culca, este remediul ideal pentru un somn liniștit. Este o sursă excelentă de triptofan și calciu, fiind combinația ideală pentru a te trezi odihnit a doua zi. Dacă dormi suficient vei avea mai multă energie și nici nu vei fi tentat să mănânci prea mult în ziua următoare. Laptele este bogat în proteine, în special cazeină în cazul celui de vacă. Această proteină este foarte utilă în cadrul procesului de reconturare a siluetei pentru că încetinește digestia și te ajută să-ți crești masa musculară chiar în timpul somnului.



2. Suc de struguri

Un pahar mic de suc de struguri consumat exact înainte de culcare va îmbunătăți semnificativ calitatea somnului și te ajută să arzi grăsimi tot timpul nopții, fără să faci niciun efort suplimentar. În cadrul studiilor realizate s-a demonstrat că sucul de struguri reglează nivelul de insulină pe timpul nopții și echilibrează ritmul circadian al organismului. De asemenea, strugurii conțin cantități ridicate de antioxidanți, eliminând celulita și țesutul adipos mult mai repede decât o poate face un regim drastic, dar lipsit de nutrienți esențiali.



3. Ceai de scorțișoară

Precis ai auzit de beneficiile acestui condiment, dar utilizarea lui nu se limitează la turta dulce sau alte variante de desert. Datorită dozei importante de antioxidanți și a efectului puternic antiinflamator, scorțișoara poate accelera reconturarea siluetei. Condimentul originar din India este foarte eficient mai ales dacă este consumat înainte de culcare, sub formă de ceai aromat. Pune o cană de apă și 3 lingurițe de scorțișoară într-un vas, adu la punctul de fierbere și lasă să clocotească 2-3 minute. Savurează noua variantă de ceai cu o linguriță de miere sau de sirop de arțar.

Această băutură va da un impuls util metabolismului, favorizează eliminarea toxinelor din organism și te ajută să reduci numărul de kilograme suplimentare într-un timp mai scurt. Gustul bun te va convinge să continui să bei acest ceai și după ce ai ajuns la greutatea ideală pentru a te menține în formă și a avea un ten sănătos.



4. Ceai de mușețel

O ceașcă de ceai cald de mușețel este un remediu natural împotriva insomniei, favorizând adormirea mai rapidă.

Ceaiul de mușețel crește nivelul de glicină, un neurotransmițător care asigură relaxarea sistemului nervos. Un alt beneficiu al ceaiului aromat este și faptul că, prin creșterea temperaturii corpului, favorizează răcorirea tuturor organelor interne și te ajută să ai un somn profund și relaxant. Nu adăuga decât miere sau zahăr brun pentru a menține efectele benefice.



5. Apă de semințe de schinduf

Un consum frecvent de schinduf crește temperatura corpului și te ajută să slăbești mai ușor prin arderea accelerată a grăsimilor. Macină 2-3 linguri de semințe de schinduf și adaugă 300ml de apă. Lasă 5 minute, apoi strecoară și bea lichidul rezultat. Consumă această băutură cu 30 de minute înainte de culcare și după câteva zile vei începe să observi rezultatele. Nu numai că vei purta o mărime mai mică la haine, dar și pielea ta va avea un aspect revigorat și o strălucire sănătoasă.