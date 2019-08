Ce spun astrele azi, 9 august

Berbec

Evitati sa va ganditi la conflictele deja rezolvate atunci cand discutati in contradictoriu cu cineva drag si indreptati-va atentia catre problema din prezent. Astfel, veti putea evita o mentalitate ce poate fi periculoasa pentru relatiile voastre. Daca lucrati intr-un mediu in care sunteti nevoiti sa interactionati cu clientii, ar trebui sa tineti cont de faptul ca veti fi iritabili astazi. Incercati sa practicati exercitii de relaxare atunci cand aveti o pauza, pentru a va calma si a evita recatii impulsive care v-ar putea pune in dificultate. Nu asteptati ca un simptom sa devina o problema de sanatate! Ingrijiti-va din timp de sanatatea voastra.



Taur

S-ar putea sa dati peste o oportunitate la locul de munca, insa aceasta va presupune o schimbare importanta si trebuie sa fiti pregatiti pentru a accepta aceasta sichimbare. Deoarece ezitati, este posibil ca cei din jur sa fie mai entuziasmati decat voi. Acest lucru ar putea sa va demonstreze faptul ca sunteti pe drumul cel bun! Astrele anunta o perioada in care relatiile voastre vor stagna, in special cele romantice. Acest lucru nu este ceva rau, insa este posibil ca voi sa va doriti mai mult de la partener. Este posibil ca sanatatea voastra mentala sa fie cea care are de suferit in aceste zile. Incercati sa va ingrijiti de propriile nevoi.



Gemeni

Dragostea pluteste in aer, iar cei din jur pot citi acest lucru foarte usor pe fata voastra. Incercati sa evitati sa discutati problemele personale cu oricine, deoarece este posibil ca un prieten sa va fi vorbit pe la spate. S-ar putea ca un proiect de la locul de munca sa fie anulat, insa nu din vina voastra! Incercati sa analizati situatia fara a dramatiza prea mult. Uneori, unele planuri nu se desfasoara in realitate asa cum v-ati imaginat si este important sa stiti cum sa va adaptati situatiei. Daca va simtiti lipsiti de energie sau de chef, veti fi surprisinsi de cat de mult va poate ajuta un weekend petrecut in natura.



Rac

In aceasta perioada, va bucurati de un profit substantial in urma unor investitii din trecut, profit care v-ar putea prinde excelent, in conditiile acestei zile. Aceasta este oportunitatea perfecta pentru a petrece mai mult timp impreuna cu cei dragi, deoarece va permiteti sa organizati o calatorie sau o cina in oras. Daca doriti sa aveti parte de progres la locul de munca, va trebui sa depuneti mai mult efort si sa nu mai visati cu ochii deschisi. Veti fi foarte norocosi in ceea ce priveste sanatatea voastra, iar niste teste recente vor confirma acest lucru. Astazi veti incepe ziua cu piciorul drept! Veti reusi sa fiti productivi chiar de dimineata.



Leu

Este posibil ca o persoana pe care nu o considerati apropiata sa va surprinda cu loialitatea sau bunatatea ei. Acest lucru va va demonstra ca uneori nu puteti citi oamenii foarte bine, asa ca, poate, ar trebui sa va ganditi sa analizati putin si restul relatiilor in care sunteti implicati. Nu va asteptati ca cei de la serviciu sa observe fiecare lucru corect pe care il faceti, deoarece fiecare depune efort in propriul rol! Sistemul vostru digestiv v-ar putea da batai de cap, ceea ce este un semn concret ca ar trebui sa va ingrijiti de dieta voastra. Astrele anunta o tulburare in viata sentimentala, asa ca aveti grija la conflictele cu partenerul.



Fecioara

Desi sunteti persoane care isi fac usor griji pentru cei din jur, ar trebui sa nu luati prea in serios orice conflict, chiar daca unele dintre ele pot sa para incendiare. Uneori, oamenii sunt mai iritabil sau mai putin dispusi sa asculte sugestiile voastre. Atunci cand aceasta perioada trece, ei isi vor da seama ca au gresit si isi vor cere scuze fara ca voi sa preluati initiativa. Incercati sa renuntati la obiceiurile care pot provoca dependenta, in special daca acestea au devenit o rutina doar de curand. Daca nu v-ati mai sunat parintii de mult timp, ar fi frumos sa organizati un eveniment pentru a petrece mai mult timp impreuna.



Balanta

Este posibil ca un simplu flirt sa va dea viata peste cap astazi! Desi va bucurati in sfarsit de un raport interesant cu o persoana care da culoare vietii voastre, este posibil ca celelalte aspecte sa fie ignorate sau deranjate in urma acestei relatii. Nu va obositi mereu sa ii multumiti pe cei din familie, deoarece s-ar putea ca acestia sa nu fie la fel de preocupati de reactia voastra la deciziile lor. S-ar putea sa va bucurati de un tonus foarte bun in aceasta perioada; veti fi plini de energie si de voie buna. Daca doriti sa va folositi de acest lucru, ati putea sa va inscrieti la un maraton scurt. Puteti sa-i molipsiti si pe cei din jur si sa-i atrageti de partea voastra.



Scorpion

Desi aveti sustinerea familiei in cariera voastra, s-ar putea sa aveti anumite dubii in ceea ce priveste evolutia acesteia. Nu este nimic gresit in a va dori mai mult pe plan profesional, insa mereu trebuie sa aveti grija sa va pastrati realismul. S-ar putea sa va aflati intr-o situatie in care trebuie sa fiti foarte atenti la buget, asa ca incercati sa renuntati la anumite mofturi in urmatoarea perioada. Nu va ignorati sanatatea in favoarea altor activitati, cum ar fi evenimente importante sau calatorii de un weekend. S-ar putea ca in aceste zile sa va confruntati cu emotii puternice; veti avea reactii neobisnuite la criticile aduse de catre cei din jur.



Sagetator

S-ar putea ca toate departamentele de la locul de munca sa aiba astazi nevoie de voi. In loc sa incercati sa va impartiti mai multe locuri deodata, ceea ce este si imposibil, delegati o parte din responsabilitatile voastre. Familia apreciaza eforturile pe care le faceti pentru bunastarea tuturor, insa ar trebui sa petreceti mai mult timp impreuna. Nu orice aliment ce inlocuieste pe un altul este complet sanatos! Aveti grija sa cititi ingredientele de pe orice ambalaj. In general, ar trebui sa fiti mai atenti la schimbarile pe care le faceti in dieta voastra si sa va asigurati ca organismul este compatibil cu acestea.



Capricorn

In a doua parte a zilei va veti bucura de productivitate la locul de munca, insa dimineata voastra va fi ocupata de planurile personale. S-ar putea sa apara o oportunitate pentru un flirt cu o persoana neasteptata; aveti insa grija ca sentimentele voastre sa aiba corespondent. Chiar daca cei din jur isi exprima parerea cu privire la o decizie importanta, incercati sa priviti acest lucru ca dovada ca cei dragi isi fac griji pentru voi! Evitati cumparaturile in zonele aglomerate, deoarece s-ar putea sa luati primele obiecte pe care le vedeti si sa ignorati complet bugetul vostru. Cel mai bine ar fi sa va faceti cumparaturile in liniste si sa comparati preturile cu grija.



Varsator

Ar trebui sa va asumati riscuri mai substantiale in relatiile voastre, daca doriti ca anumite lucruri sa se concretizeze; astazi s-ar putea sa dati peste ocazia perfecta. In general, astrele anunta o perioada foarte buna pentru viata sentimentala, insa doar daca sunteti dispusi sa le acordati celor din jur o sansa. S-ar putea ca lipsa de activitate sa isi puna amprenta asupra organismului. Daca obositi mai repede si suferiti de dureri, este timpul pentru a adauga un sport in rutina voastra. Invatati sa va bucurati si de micile succese, nu doar de proiectele mari atunci cand acestea sunt finalizate. Astfel, va puteti bucura de o incredere de sine mult mai buna.



Pesti

Incercati sa luati decizii in urma unei perioade de gandire si nu va folositi doar de impuls! S-ar putea ca in sfarsit sa observati un progres in cariera voastra, ceea ce va va motiva pentru tot restul saptamanii. Nu va faceti griji pentru orice conflict, deoarece astfel de lucruri sunt normale pentru majoritatea relatiilor; doar sa nu lasati lucrurile sa se deterioreze prea mult. Este important sa invatati din greseli, nu sa reveniti mereu asupra lor. Astazi veti avea ocazia excelenta pentru a vorbi cu persoane pe care le-ati ignorat in ultima vreme. Daca aveti timp, ati putea sa planuiti o calatorie in oras pentru acest weekend.