Ce spun astrele azi, 7 august

Berbec

S-ar putea sa incepeti ziua cu o provocare la locul de munca, mai deosebita decat celelalte. Va trebui sa dati dovada de multa diplomatie si rabdare, deoarece nu toate lumea se va trezi la fel de optimista ca voi! Nu mai evitati investitiile sau discutiile despre viitor, deoarece aceasta perioada este foarte buna pentru deciziile importante. Va veti bucura de sprijinul familiei in tot ce faceti, insa ar trebui sa aratati aceeasi loialitate fata de cei dragi. Incercati sa ii intrebati pe cei apropiati de planurile lor. Ar trebui sa schimbati rutina cu care v-ati obisnuit in fiecare seara, in special daca acest lucru ar putea sa duca la obiceiuri mai sanatoase.



Taur

Atunci cand ceva va supara, tindeti sa ascundeti acest lucru pana cand rabufniti asupra celor din jur; sa nu fiti surprinsi daca relatiile cu cei din jur vor fi afectate de acest comportament! Comportamentele impulsive vor fi taxate destul de dur. Incercati sa abordati alte metode la locul de munca, iar cei din jur vor fi mai mult ca siguri impresionati de modul in care va puteti adapta situatiilor. Este posibil sa primiti astazi un mesaj care va va ajuta sa tineti capul sus pentru tot restul saptamanii. Incercati sa va ganditi la lucrurile bune ce va asteapta in viitor atunci cand sunteti cuprinsi de nostalgie; nu are rost sa va complaceti in nefericire.



Gemeni

Nu va faceti griji daca nu ati facut inca tot ce v-ati propus pentru anul acesta, deoarece aveti destul timp pana la finalul lui 2017! Astrele anunta o zi incarcata pe plan profesional, pentru care va trebui sa va puneti la bataie energiile. Daca pana acum nu v-ati putut bucura de prea multe oportunitati, s-ar putea ca in curand sa nu puteti sta jos! Provocarile va stimuleaza insa si Este posibil sa fiti pusi in fata faptului implinit de catre cineva din familie, insa nu treceti peste acest lucru fara a discuta cu cei dragi. Evitati sa calatoriti atunci cand este foarte cald, deoarece veti fi predispusi starilor de greata, dar si de iritabilitate.



Rac

Ar trebui sa apelati mai des la activitati ce va pot relaxa sau care va ajuta sa nu va mai ganditi la grijile zilnice. Nu asteptati ca doar partenerul sa aduca mereu in discutie viitorul vostru, deoarece acest lucru arata faptul ca nu va intereseaza relatia voastra. Este posibil sa faceti o impresie buna la locul de munca, iar cei din jur va vor considera o prezenta pozitiva la birou. Daca nu vorbiti prea des la telefon, s-ar putea ca astazi sa nu il lasati din mana; numeroase persoane par sa aiba nevoie de voi, in acelasi timp. Cele mai mici lucruri pot avea un impact pozitiv asupra starii voastre, asa ca invatati sa va bucurati si de lucrurile marunte.



Leu

Ar trebui sa luati o pauza de la activitatea intensa si plina de stres si sa profitati de vremea frumoasa pentru a planui o vacanta. Astazi veti dori sa ii contraziceti pe cei din jur pe orice tema, ceea ce ar putea duce la o atmosfera de tensiune intre cei dragi. In unele cazuri, este mult mai important sa respectati perspectiva altcuiva decat sa demonstrati ca aveti dreptate! Aveti grija la consumul de sare, in special in aceste zile calduroase. Sarea poate duce la retentia de apa. S-ar putea sa observati o schimbare in comportamentul cuiva drag, insa veti primi si raspunsul in curand. Nu insistati sa aflati motivul.



Fecioara

Nu va comparati progresul la locul de munca cu progresul celorlalti. Cel mai important lucru este sa lucrati intr-un ritm care va face fericiti. S-ar putea sa se iveasca ocazia pentru a invata ceva nou, asa ca acceptati provocarea. Este posibil ca prietenii sa organizeze un eveniment in curand, insa nu veti putea participa daca nu va ocupati din timp de responsabilitati. O solutie ar fi sa delegati o parte din acestea. Aveti grija la circulatia sangelui, deoarece s-ar putea ca aceasta sa fie o problema in aceasta perioada. Ziua va decurge fara sa fiti contactati de prea multe persoane, asa ca va veti bucura de cateva momente de liniste.



Balanta

Nu va ignorati propriile nevoi pentru a-i ajuta pe cei din jur, care au nevoie de expertiza voastra! Desi cei dragi apreciaza sacrificiile pe care le faceti pentru ei, s-ar putea sa ajungeti sa regretati gesturile frumoase atunci cand va neglijati propria sanatate mentala. Astazi veti fi plini de energie si veti reusi sa ii motivati si pe cei de la birou, insa unele persoane vor avea o dispozitie negativa orice ati face – nu insistati! S-ar putea ca in curand sa aveti ocazia sa experimentati ceva inedit, insa grija pentru ce vor spune cei din jur ar putea sa va faca sa ezitati. Nu folositi cuvinte dure atunci cand sunteti nevoiti sa criticati performanta cuiva.



Scorpion

In sfarsit veti reusi sa ajungeti la o concluzie in ceea ce priveste cariera voastra. Indiferent de ce decizie luati, cei dragi vor fi alaturi de voi. Un regim sanatos nu trebuie sa fie plictisitor! Nu renuntati la aromele placute in mancarea voastra, deoarece aceste lucruri nu sunt cele care va afecteaza stomacul sau ficatul. Veti fi usor de iritat astazi, asa ca stati departe de conflicte. Daca nu reusiti sa va tineti de un hobby sau de o activitate, s-ar putea sa puteti convinge pe cineva drag sa vi se alature. Banii nu sunt o problema in aceasta perioada, insa orice investitie importanta va necesita putin efort din partea voastra.



Sagetator

Nu va aruncati asupra primului proiect care va iese in cale, deoarece s-ar putea ca acesta sa nu vi se potriveasca. De exemplu, este posibil ca cineva din familie sa va propuna o idee de afaceri. Incercati sa va apropiati de copii, in special daca nu ati apucat sa petreceti mai mult timp cu ei in aceasta perioada. Ar trebui sa discutati cu mai multa seriozitate cu partenerul, deoarece se anunta o perioada cu conflicte de rezolvat in relatia voastra. Lipsa de progres in cariera pe o perioada indelungata va poate spune foarte multe lucruri, fie ca rolul nu vi se potriveste, fie ca mediul in care lucrati nu este cel perfect pentru voi.



Capricorn

S-ar putea sa calatoriti in afara tarii in curand, asa ca asigurati-va ca aveti actele necesare, ca sa nu aveti surprize neplacute de ultim moment. Nu renuntati la un vis atunci cand acesta nu poate deveni o realitate imediat, deoarece aveti tot timpul din lume pentru a va atinge scopurile. S-ar putea ca partenerul sa va critice in ultima perioada, iar o discutie sincera ar putea scoate la iveala adevaratul motiv. In urma acestei discutii, este posibil sa aveti de facut o alegere importanta pentru viitorul relatiei. Veti avea o zi in general productiva, insa este posibil sa evitati anumite responsabilitati mai dificile decat cele de rutina.



Varsator

Astazi nu veti putea lasa telefonul din mana, in special la locul de munca, pentru ca solicitarile la adresa voastra vor veni incontinuu. Incercati sa fiti sinceri atunci cand vi se cere parerea, deoarece veti avea o influenta foarte mare asupra celor dragi. Nu sunteti prea rabdatori in aceste zile, iar acest lucru ii poate determina pe copii sa va evite atunci cand au o problema. Nu toate proiectele la care participati ar trebui sa reprezinte un venit in plus sau o sansa la un altfel de bonus; incercati sa faceti lucruri pentru simplul fapt ca vi se par interesante si veti fi mult mai fericiti! Este posibil sa gasiti un hobby neobisnuit, dar care isi face datoria de a va relaxa!



Pesti

Ar trebui sa aveti mai multa incredere in propriile opinii, deoarece va stiti foarte bine valorile si le puteti argumenta intr-o conversatie. In concluzie, nu ar trebui sa ii lasati pe cei din jur sa va intimideze. Este posibil ca progresul sa lipseasca astazi la locul de munca, insa nu renuntati! Ziua de maine va fi mai buna din acest punct de vedere; daca va pastrati optimismul, energiile pozitive vor lucra de la sine. Nu va complaceti mereu in aceleasi metode invechite, indiferent de situatie, deoarece acest lucru ar putea sa le sugereze celor din jur ca sunteti persoane demodate. Abordati din cand in cand o perspectiva noua.