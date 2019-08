Superalimente care îți dau energie imediat

O dietă încărcată cu alimente naturale sănătoase reprezintă o modalitate garantată de a ajuta corpul să mențină o funcționare optimă.



Din nefericire, producția în masă a alimentelor înseamnă că multe dintre acestea sunt lipsite de nutrienți, din cauza utilizării excesive a substanțelor chimice în sol și în timpul producției alimentare. Mai mult decât atât, organismul uman are nevoie uneori de un ajutor suplimentar pentru a elimina resturile toxice care se colectează în corp din alimentele prelucrate și poluarea mediului. Dacă incluzi superalimente în dieta ta, poți ajuta sistemele organismului. Diferite superalimente au diferite funcții. De aceea, este important să variezi.

Iată câteva superalimente care îți dau energie și nutrienții de care ai nevoie! Ce superalimente care îți dau energie poți include în dieta ta de zi cu zi?



1. Moringa

Moringa este o plantă care îți oferă toți aminoacizii esențiali. Aceste substanțe alcătuiesc proteinele de care are nevoie organismul pentru a susține celulele. De exemplu, organismul utilizează aminoacizi pentru a crește celule noi și pentru a le repara pe cele deteriorate.



2. Chlorella

Aceasta este o algă verde, bogată în proteine, care ajută corpul să elimine metalele grele. În plus, chlorella are un conținut bogat de grăsimi sănătoase necesare creierului.



3. Spirulina

Spirulina este o altă sursă bună de proteine vegetale. Mai mult decât atât, aceasta furnizează calciu și fier pentru multe sisteme ale corpului. Ca urmare, spirulina te poate ajuta să fii mai energic și să te simți mai puternic.



4. Menta

Menta este o plantă populară, care dă o aromă deosebită preparatelor și băuturilor. Frunzele de mentă pot ajuta în cazul bolilor digestive, cum ar fi indigestia și crampele stomacale. În plus, menta poate acționa și ca un ajutor pentru somn.



5. Ceaiul verde matcha

Este o băutură răcoritoare, cu un conținut bogat de antioxidanți. Aceasta aduce beneficii organismului prin reglarea poftei de mâncare și prin ajutorul dat organismului pentru normalizarea nivelului de hormoni și pentru reducerea stresului.



6. Lămâile

Lămâia este un citric care acționează ca un supresor eficient al apetitului. Consumul de lămâie poate ajuta la alcalinizarea organismului pentru a îmbunătăți pH-ul corpului, proces care este important deoarece cele mai multe alimente prelucrate și gătite prin prăjire fac corpul prea acid.



7. Sfecla

Sfecla oferă organismului o doză sănătoasă de acid folic și mangan. Sucul de sfeclă reprezintă o modalitate perfectă de a adăuga acest superaliment în dieta ta. De asemenea, sfecla coaptă oferă multe substanțe nutritive care îmbunătățesc circulația și ameliorează disfuncția vasculară.



8. Turmericul

Turmericul este atât de eficient în combatarea inflamației din corp, încât unii medici au început să recomande consumul de turmeric pentru afecțiuni precum artrita. Această rădăcină portocalie este, de asemenea, un antioxidant foarte puternic.



9. Apa de cocos

Apa de cocos este o băutură naturală revigorantă, cu un conținut bogat de potasiu. Este atât de benefică pentru organism, încât medicii au folosit apă de cocos în locul plasmei în timpul războiului, atunci când erau rezerve de sânge limitate.



10. Ashwagandha sau ginsengul indian

Aceasta este o altă plantă care ajută organismul să facă față stresului. Este vorba și despre stresul cauzat de toxinele din mediul înconjurător, dar și despre stresul intern care poate duce la anxietate și depresie. Ginsengul indian oferă un amestec benefic de aminoacizi și vitamine.



11. Iarba de grâu

Aceasta este atât de bogată în substanțe nutritive, încât un mic pahar cu suc de iarbă de grâu poate înlocui o întreagă farfurie de legume, cu excepția fibrei dietetice. Această plantă are peste 100 de vitamine și de substanțe nutritive unice.