Ce spun astrele azi, 5 august

Berbec

Ar trebui sa acceptati noi provocari mai des, chiar daca acest lucru poate sa va intimideze uneori. Veti observa ca sunteti mai fericiti atunci cand puteti schimba rutina, oricat de mica ar fi schimbarea respectiva. Competitiile intre prieteni pot fi inofensive si uneori chiar greu de evitat, insa nu lasati ca acest lucru sa se transforme intr-o experienta negativa. Pentru a evita ca situatia sa devine un conflict, incercati sa ii apreciati pe cei din jur pentru realizarile lor inainte sa va laudati cu propriile realizari. S-ar putea ca temperaturile extreme de afara sa va afecteze sanatatea, asa ca luati toate masurile de siguranta.



Taur

Astazi s-ar putea sa va doriti sa evitati orice fel de conflict sau discutie serioasa, pentru ca nu va veti simtiti in stare sa faceti fata. Daca cineva are o problema cu voi, ati putea amana discutia pe urmatoarea zi. In acelasi timp, nu este cea mai buna zi nici pentru a va gandi la viitorul vostru sau pentru a lua decizii importante. Ar trebui sa fiti mai atenti la detalii, in special in munca voastra – s-ar putea ca un superior sau un coleg sa analizeze performanta voastra de la munca. Va veti bucura de multa energie si de un tonus bun, asa ca ati putea incerca sa fiti mai activi in acest weekend. Astfel, s-ar putea chiar sa va puteti stabili o noua rutina.



Gemeni

Desi este greu sa ii cititi pe cei din jur, s-ar putea ca in aceasta perioada nici o intentie sa nu vi se para ascunsa! Veti intui foarte repede in privinta starilor celor din jur si, ca urmare, veti putea fi sprijinul perfect pentru cineva drag. In schimb, s-ar putea sa nu stati foarte bine in ceea ce priveste rabdarea, in special in aceasta perioada; o oarecare stare de agitatie v-a pune stapanire pe voi, mai ales in a doua partea a zilei. Incercati sa analizati o problema cu mai multa atentie inainte sa ajungeti la o concluzie. S-ar putea ca o problema de sanatate sa isi faca din nou aparitia, asa ca cel mai bine ar fi sa fiti atenti la primele semne si sa actionati imediat!



Rac

Va doriti anumite lucruri pe care s-ar putea sa fiti nevoiti sa le amanati, ceea ce ar putea sa va influenteze negativ starea de spiriti si buna dispozitie. Acest lucru se datoreaza faptului ca nu va bucurati de un buget tocmai stralucit. Aveti nevoie doar de putina rabdare si de mai putine cheltuieli neprevazute! Este posibil ca cel mai mult noroc sa il aveti in dragoste. Astrele prezic o perioada de armonie pentru relatie, sau oportunitatea de a intalni pe cineva nou. S-ar putea ca in sfarsit sa va bucurati de sustinerea celor din jur, deoarece o decizie luata cu ceva timp in urma va va aduce bucurii zilele acestea.



Leu

Atunci cand aveti o noua pasiune, acesta este singurul lucru la care va puteti gandi; nu este intotdeauna cea mai buna abordare. Incercati sa nu ignorati nevoile celor din jur, chiar daca echilibrul dintre cele doua poate fi greu de gasit. Este posibil ca cineva drag sa va ceara un sfat sau sustinerea intr-o decizie importanta, asa ca va trebui sa le acordati toata atentia. Ar trebui sa va asteptati la o propunere foarte buna de afaceri astazi, insa evitati imprumuturile de bani. Daca puteti, amanati unele investitii si asteptati ca situatia financiara sa arate mai bine. Este posibil ca stomacul sa va supere astazi.



Fecioara

In sfarsit aveti mai multa incredere in propriile aptitudini, iar acest lucru va ajuta sa straluciti in toate interactiunile cu cei din jur. Atunci cand dati dovada de incredere de sine, cei din jur vor fi atrasi de sarmul vostru; s-ar putea ca cineva sa initieze un flirt sau sa va propuna sa petreceti mai mult timp impreuna. Nu ezitati atunci cand vine vorba de a incerca ceva nou in relatiile voastre, deoarece astrele prezic o perioada foarte buna pentru viata sentimentala. S-ar putea sa luati o decizie dificila in zilele care vor urma. Optati pentru o salata in locul cartofilor prajiti atunci cand mergeti la restaurant, iar ficatul vostru va va multumi.



Balanta

In aceasta perioada, s-ar putea ca relatiile din familie sa va preocupe mai mult decat orice alt aspect al vietii voastre. Aveti in sfarsit timpul liber pentru a petrece momente frumoase alaturi de cei dragi, asa ca profitati de situatie. Este posibil ca un prieten sa isi arate adevarata fata in urma unui conflict; din pacate, aceasta fata nu va va fi pe plac. Daca va doriti ceva ce are un pret destul de piperat, incercati sa renuntati la un obicei costisitor pentru o perioada de timp. Ar trebui sa petreceti mai mult timp in natura, oricand aveti ocazia. Acest lucru este valabil pentru toti nativii zodiei, insa in special pentru cei care isi petrec zilele la birou.



Scorpion

S-ar putea ca in urma unui eveniment sa realizati ce fel de persoane sunteti si ce va motiveaza; descoperirea propriului potential este foarte importanta. Acest lucru ar putea sa va ajute si in cariera, insa aveti grija sa nu ii dati la o parte pe cei dragi de dragul progresului la locul de munca. Nu ar trebui sa va fie teama sa fiti sinceri cu partenerul, deoarece o relatie armonioasa nu poate fi cladita pe minciuni. Atunci cand ceva va nemultumeste, alegeti momentul potrivit pentru a discuta despre problema. Veti reusi sa faceti o schimbare importanta pentru sanatatea voastra; mai mult, s-ar putea sa influentati pe cineva drag sa vi se alature.



Sagetator

Aveti tendinta sa va ganditi mereu la cel mai prost rezultat, chiar si atunci cand nu treceti printr-o situatie neaparat dificila; pesimismul nu este o caractaristica ce v-ar putea avantaa in vreo privinta. Acest lucru ar putea sa va puna progresul in pericol, asa ca ar trebui sa lucrati mai mult la increderea de sine. Daca veti calatori in afara orasului, aveti grija sa fiti pregatiti pentru orice tip de vreme, deoarece temperaturile pot fi inselatoare. In acelasi timp, s-ar putea ca sistemul imunitar sa fie vulnerabil, asa ca fiti vigilenti! Evitati sa mergeti in locurile aglomerate in aceste zile, deoarece s-ar putea sa va simtiti coplesiti imediat.



Capricorn

S-ar putea sa participati la un eveniment important in familie astazi, ceea ce inseamna ca veti fi inconjurati de foarte multe persoane. Cum orice discutie presupune diplomatie, incercati sa evitati conflictele si sa va indreptati atentia asupra motivului pentru care sarbatoriti. Este posibil sa suferiti de dureri de spate sau de umeri, asa ca incercati cateva exercitii fizice pentru ameliorarea durerii. Daca doriti sa ii faceti o surpriza partenerul, nu ezitati! Nu sunteti cele mai pricepute persoane atunci cand trebuie sa ascundeti adevarul, ceea ce inseamna ca partenerul s-ar putea sa stie deja despre intentiile voastre!



Varsator

Astazi ar trebui sa optati pentru un program linistit, in care veti putea fi singuri sau va veti putea bucura de momente de liniste. De exemplu, ar trebui sa vizitati un muzeu pentru inspiratie si calmul de care aveti nevoie. Nu ignorati semnele unei raceli, in special daca cineva drag a avut probleme de sanatate in ultima vreme. Este posibil sa dati peste o suma in plus de bani, asa ca va permiteti un rasfat in acest weekend. Ar trebui sa fiti mai practici in ceea ce faceti si s-ar putea sa existe prea mult haos in viata voastra la momentul actual. Puteti incepe cu pasi marunti, cum ar fi sa va organizati dulapul de haine.



Pesti

Uneori este greu sa intelegeti propriile reactii sau ce va motiveaza, iar acest lucru va poate afecta relatiile. Incercati sa va analizati comportamentul si nu reactionati negativ atunci cand cei dragi nu isi pot da seama in ce fel de stare va aflati; trebuie sa fiti constienti ca nimeni nu va poate citi gandurile! S-ar putea ca o zi petrecuta in propria companie sa ajute cu orice stare negativa. Nu va grabiti in cariera voastra, deoarece progresul nu poate fi mereu rapid – iar acesta nu este un lucru rau. S-ar putea ca durerile de cap sa va chinuie in acest weekend, asa ca asigurati-va ca beti multa apa si dormiti la ore rezonabile.