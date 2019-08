De ce e bine să mănânci ouă? 8 beneficii pe care trebuie să le cunoști

Consumul regulat de ouă aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate. Descoperă de ce e bine să mănânci ouă!



Majoritatea nutriționiștilor susțin că ouăle sunt considerate un aliment complet, care furnizează o mulțime de nutrienți esențiali pentru sănătatea corpului. Este foarte important să consumi ouăle proaspete care au fost ținute la frigider și pe cât posibil să fie de la găini crescute în aer liber cu hrană ecologică.



Valoarea nutrițională a acestor ouă este mult mai ridicată și te asiguri că organismul tău beneficiază de grăsimile sănătoase omega-3.



De ce e bine să mănânci ouă? 8 beneficii



1. Ouăle furnizează proteine complete

Un singur ou conține 6 grame de proteine complete, adică toți cei nouă aminoacizi esențiali pe care corpul nu-i poate produce. Mai bine de jumătate din cantitate de proteine se regăsește în albuș, care are foarte puține grăsimi și colesterol.



2. Ouăle sunt foarte sățioase

Un mic dejun compus din ouă și legume furnizează corpului proteine, fibre, grăsimi bune și carbohidrați buni, menținând astfel senzația de sațietate o perioadă foarte lungă. Tot acest lucru te ajută să eviți gustările hipercalorice dintre mese și să reziști mai ușor tentațiilor culinare de tot felul.

Trebuie să știi că ouăle au o valoare nutrițională excepțională, astfel că atunci când mănânci un ou asiguri corpului: proteine de calitate, seleniu, fosfor, colină, vitamina B12 și o mulțime de antioxidanți care mențin sănătatea celulelor.



3. Ouăle favorizează creșterea colesterolului bun (HDL)

Cercetările arată că nivelul colesterolului bun, numit și HDL, este mai ridicat în cazul persoanelor care obișnuiesc să consume zilnic câte 3-4 ouă. Dar, trebuie să știi că și colesterolul rău (LDL) va avea o valoare crescută în acest caz. Însă, potrivit specialiștilor de la site-ul medical webmd.com, acest lucru nu este atât de nociv pentru corp, deoarece colesterolul rău este echilibrat de nivelul crescut al celui bun și nu va avea o acțiune puternică.



4. Ouăle scad nivelul trigliceridelor

Analizele uzuale de sânge vor evidenția și nivelul trigliceridelor din sânge. Este bine ca nivelul trigliceridelor să iasă mic. Potrivit specialiștilor, consumul de ouă, în special cele de țară de la găină crescute în aer liber, furnizează corpului un conținut foarte mare de grăsimi bune omega-3 care scad nivelul colesterolului rău, dar și al trigliceridelor.



5. Ouăle scad riscul de accident vascular cerebral

Chiar dacă studiile scot la iveală rezultate contradictorii de foarte multe ori, se pare că toată lumea este de acord că un ou consumat zilnic scade considerabil riscul de a face un accident vascular cerebral. Un studiu recent realizat de o echipă de cercetărori din China arată că persoanele care au consumat zilnic câte un ou au prezentat un risc cu 30% mai mic de a suferi un accident vascular cerebral hemoragic, spre deosebire de ceilalți participanți la studiu care nu au avut acest obicei.



6. Ouăle te ajută să controlezi mai ușor cât mănânci

Un ou are aproximativ 70 de calorii, astfel că știi exact valoarea calorică pe care o adaugi meselor sau gustărilor tale. În plus, el asigură sațietate de lungă durată și poate să fie consumat ca gustare. Un ou fiert tare alături de o salată de verdețuri și legume se poate transforma într-o masă rapidă de prânz.



7. Ouăle sunt bune pentru sănătatea inimii

Chiar dacă studiile din această direcție sunt contradictorii, se pare că este adevărat că persoanele care consumă cu regularitate ouă au un risc mai mic de a dezvolta boli cardiovasculare.

Chiar și cei care au prediabet sau diabet zaharat de tip 2 au avut de beneficiat în urma unui consum regulat de ouă, arată cercetările. De asemenea, un studiu apărut în China arată că persoanele care obișnuiesc să consume zilnic un ou au un risc cu 20% mai mic de a dezvolta boli de inimă, în comparație cu cei care exlud ouăle din dieta lor.



8. Ouăle protejează ochii de boli grave

Doctorii știu că luteina și zeaxantina sunt doi antioxidanți cu rol crucial pentru sănătatea ochilor.

Aceștia împiedică dezvoltarea bolilor oculare, cum ar fi cataracta sau degenerescența maculară, și se regăsesc din abundență în ouă. Pe lângă ouă, acești antioxidanți importanți pentru sănătatea ochilor se mai găsesc în toate verdețurile proaspete (spanac, varză kale, pătrunjel, etc) Însă, potrivit specialiștilor, ouăle sunt o sursă mai bună de luteină și zeaxantină pentru că au și grăsimi care favorizează absorbția acestor nutrienți.