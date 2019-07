Salvia: planta medicinală, o comoară în casa ta! Beneficii şi proprietăţi

Frunzele de salvie contin un ulei volatil reprezentat prin substante terpenice, tuiona, tuiol, salven, sabinol,mai contin taninuri, principii amare, vitamina B1, C, saruri de potasiu, glicozide, polifenoli si rasini.



Să ai în casă o mică grădină de plante medicinale, să cunoşti proprietăţile şi să le ştii întrebuinţările este ca şi cum ai avea o comoară în familie.



În prezent, medicamentele pe bază de plante sunt un ajutor inestimabil în menţinerea unei bune funcţionări a organismului şi într-o sănătate de fier. Bineînţeles, acest lucru nu înseamnă că nu mai apelezi la medic atunci când eşti bolnav. Cu toate acestea, este clar că cele mai multe dintre plantele medicinale nu au efecte adverse asupra sănătăţii sau contradicţii...dimpotrivă, beneficiile sunt numeroase.



Ceea ce se desoperă în rândul plantelor medicinale este faptul că toate acestea au multe proprietăţi şi de cele mai multe ori te scutesc de acele pilule pe care, uneori, uţi să ţi le administrezi. Cu această ocazie, vom discuta despre o plantă medicinală, care deşi are un nume scurt, este o adevărată comoară în casa ta, salvia. Frunzele de salvie conţin un ulei volatil reprezentat prin substanţe terpenice, tuionã, tuiol, salven, sabinol, mai conţin taninuri, principii amare, vitamina B1, C, săruri de potasiu, glicozide, polifenoli şi rãşini. Proprietăţile curative ale salviei pot fi exploatate în nenumărate moduri.



Beneficiile salviei



În primul rând are proprietăţi antiinflamatorii, de aceea este recomandată în cazurile de reumatism sau de dureri musculare, astfel încât unii sportivi recurg la această plantă atunci când simt nevoia.



Femeile care suferă de tulburări menstruale şi dureri severe în acea perioadă se pot calma printr-o infuzie de salvie. De asemenea calmează durerile de cap şi stomac, previne retenţia de lichide şi ameliorează iritaţiile.



Salvia are, mai presus de toate, un efect de detoxifiere, dizolvă grăsimile, reduce inflamaţia abdomenului şi previne constipaţia. Siropul de salvie este produsul perfect ce te va ajuta să reduci dimensiunea abdomenului şi să arzi grăsimea.



Următoarea proprietate în vindecare are legătură cu digestia. În special, salvia este indicată digestiilor dificile, gastrită, pentru reducerea de flatulenţă, diaree şi vărsături. Bineînţeles, o infuzie de salvie acţionează diminuând arsurile stomacale şi balonările.

Un alt beneficiu este faptul că scade nivelul de zahăr din sânge. Datorită acestui criteriu, salvia este recomandată în tratamente pentru combaterea diabetului zaharat.



Printre beneficiile terapeutice ale salviei se regăseşte uleiului de salvie care reglează activitatea glandelor endocrine, măreşte rezistenţa organismului, reglează pofta de mâncare, reduce durerile şi sângerările menstruale, este calmant, diureic, cicatrizant, diaforetic şi scade secretia lactata, răcoritor.



Printe numeroasele proprietăţi, salvia luptă împotriva bacteriilor, virusurilor şi duce la întărirea sistemului imunitar.



La nivelul pielii, planta este folosită în vindecarea de răni şi ulcere. Are proprietăţi antiseptice şi mai mult decât atât, printr-o simplă gargară, tratează gâtul inflamat, faringele, gingivita.



Ca şi infuzia, ceaiul de salvie ajută în tratarea diabetului, diskinezie biliară, faringite, brinşite, somatite, gingivite şi abcese dentare.