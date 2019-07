Ce spun astrele azi, 30 iulie

Berbec

Atitudinea visatoare si rupta de realitate nu va va ajuta deloc in ceea ce aveti de facut pe ziua de astazi. Este posibil ca munca voastra sa fie total compromisa de aceasta stare melancolica, care va duce cu gandul mult prea departe de locul unde va aflati. N-ar fi mai bine sa va luati o zi libera si chiar sa plecati undeva, sa va reveniti ? Ce rost are sa pierdeti timpul degeaba? Poate undeva, intr-un loc linistit, va veti reveni mai repede la realitate si veti redeveni viabili pentru zilele urmatoare; daca puteti, luati si partenerul alaturi de voi. Puteti imbina utilul cu placutul, facand ceva si pentru relatia de cuplu, caz in care trebuie sa va impuneti sa fiti deschisi si comunicativi.



Taur

Ceva va epuizeaza astazi, din punct de vedere emotional, si va face extrem de vulnerabili ca dispozitie; sunteti foarte predispusi la reactii impulsive, putin gandite si cu mare potential de a cauza probleme in relatiile cu unele persoane. Gasiti cu greu energia de a sustine o conversatie, de a va concentra la ceea ce trebuie sa faceti. Ii derutati si pe cei din jur cu dispozitia voastra capricioasa, cu toanele pe care, probabil, nici voi insiva nu mai reusiti sa le intelegeti. Spre seara, lucrurile se mai normalizeaza, mai ales daca veti avea sansa unei intalniri cu cineva care va binedispune si va ajuta astfel sa va reincarcati bateriile.



Gemeni

Inca de cand v-ati trezit sunteti putin absenti, este ceva care va ocupa gandurile si nu va lasa sa va concentrati asupra altor chestiuni. Trebuie sa aveti mare grija, mai ales daca lucrati cu bani sau manevrati bugete. Faptul ca nu sunteti in forma va poate determina sa faceti greseli care v-ar putea aduce prejudicii deloc de neglijat. Daca credeti ca nu faceti fata sarcinilor, incercati sa obtineti un liber, macar pentru o parte a zilei, pentru a mininiza riscurile. Lipsa de atentie va poate afecta si relatiile cu apropiatii, care isi doresc sa stie ca pot conta pe voi, mai ales in privinta lucrurilor importante; daca voi actionati ca si cum ati fi mereu cu capul in nori, atunci sa nu va mirati ca vor aparea reprosuri.



Rac

Ati pornit in forta, incercand sa faceti cat mai multe posibil, intr-un timp cat mai scurt, insa, la un anume moment, va dati seama ca nu veti putea sa mentineti acest ritm la infinit. Zvacnirea de energie va ajuta totusi sa mai rezolvati o parte din chestiunile de urgenta maxima, ceea ce va mai ofera un moment de relaxare. Spre seara este posibil sa aveti parte de o intalinire mai speciala, chiar cu tenta romantica, daca aveti noroc; ar trebui sa stiti deja ce veti spune, daca aveti o idee despre cum doriti sa iasa lucrurile. Este bine sa profitati de atmosfera destinsa pentru a va reface fortele, atat fizic, cat si mental.



Leu

Este o zi perfecta pe care s-o petreceti cu cei dragi, intr-un mod confortabil si placut, sporind coeziunea relatiei pe care o aveti deja; chiar daca timpul pe care puteti sa-l alocati este scurt, multumiti-va cu ceea ce vi se ofera, nu mai faceti nazuri, ci profitati la maximum. Mai ales daca v-ati confruntat cu ceva probleme la inceputul zilei, nu ezitati sa luati o pauza dupa amiaza si sa va bucurati de prezenta aporpiatilor. Stresul va poate afecta nu doar in plan psihic, ci si fizic, asa incat evitati sa va implicati in situatii care sa va solicite la extrem, pentru ca riscati sa va confrunati cu probleme de sanatate care se pot agrava.



Fecioara

Sunteti foarte receptivi astazi la starile si dorintele celor apropiati si, ca de obicei, empatizati foarte mult cu cei care se confrunta cu dificultati, sunteti intr-o dispozitie in care v-ati permite sa mai si ajutati pe cei care au nevoie. Mai ales daca partenerul solicita o atentie mai speciala, faceti tot posibilul pentru ca asteptarile sale sa fie implinite. Este important pentru ca relatia dintre voi sa se consolideze. Este o zi propice pentru a va pune in valoare abilitatile de comunicare, precum si farmecul personal. Mai ales doamnele trebuie sa profite de aceasta zi pentru a se pune in valoare. Este posibil sa atraga ceva priviri admirative.



Balanta

Aveti grija la modul in care va consumati energia astazi; nu este o resursa inepuizabila, deci ar fi bine sa va organizati. Daca o luati mult prea repede de la inceput, s-ar putea sa clacati la un moment dat. Dozati-va eforturile in mod constructiv, in asa fel incat sa aveti forta necesara sa finalizati toate sarcinile asa cum trebuie. Mai lasati la o parte criticismul in familie, ca nici voi nu faceti lucrurile perfect. Unii apropiati sunt deranjati de discursurile dumenavoastra cu tenta critica, extrem lungi si plictisitoare. Si-apoi dumneavoastra sunteti absolut perfect, ca sa-i criticati pe altii ? Incercati un mod mai contructiv de a corecta greselile.



Scorpion

Sunteti nehotarati, va exprimati ambiguu si ii derutati complet pe cei din jur; persoanele aceste, sa va excluda din cercurile comune. In plus, nici dispozitia nu va ajuta sa va faceti mai placuti in mediul in care actionati, asa incat ziua nu pare sa fie una prea reusita. Cautati ca, macar in familie, sa dati ceva mai multa consistenta si claritate actiunilor si modului de comportament; aratati consideratie celor dragi si nu actionati, sub nici o forma, cu impulsivitate, ci cu tact si rabdare. Dupa cum decurg lucrurile, cred ca nu v-ati dori probleme si in plan personal!



Sagetator

Intuitia voastra functioneaza de minune astazi, ceea ce este extraordinar de benefic. Reusiti sa va dati seama de intentiile colaboratorilor, aveti idei dintre cele mai potrivite pentru lucrarile in care sunteti implicati si, mai important decat toate, sunteti pe aceeasi lungime de unda cu partenerul de viata si reusiti sa va consolidati, astfel, relatia de cuplu. Orice gest pe care-l veti face in aceasta directie are sanse mari de a fi rasplatit pe masura. Socializarea va fi o componenta importanta a activitatii voastre de pe parcursul zilei; participarea la actiuni care presupun interelationare va va face bine, pentru ca este vorba de situatii care va fac sa va simtiti in elementul vostru. Este bine sa apreciati corect cat puteti duce, asa incat sa nu va suprasolicitati inutil.



Capricorn

Faceti apel la farmecele proprii pentru a obtine informatiile de care aveti nevoie. Daca este ceva cu adevarat important, atunci scopul scuza mijloacele; evident, tineti cont de acele chestiuni de etica peste care nu se poate trece. Daca depasiti anumite limite ale decentei, puteti sa va "ardeti" urat de tot. Sunteti perseverenti, inteligenti si aveti toate sansele sa rezolvati problemele cu care va confruntati in modul cel mai elegant posibil. Nu ar fi de neglijat nici dorinta voastra de a mai schimba cate ceva din rutina zilnica. Este important pentru sanatatea psihica! Nu va agatati de compromisuri, ci mizati pe diplomatie si evitati discutiile in contradictoriu.



Varsator

Astazi simtiti nevoia de a va satisface unele capricii, pentru ca va place galanteria, frumosul, sunteti cocheti si adorati lucrurile frumoase si elegante. Mai ales daca in ultima perioada ati focusat spre alte lucruri sau alte persoane, veti simti si mai acut nevoia de a va rasfata putin. Nu sunteti in pericol de a cheltui peste puteri, deoarece spiritul de autoconservare este foarte puternic astazi si ratiunea va opreste de la a face cheltuieli nesabuite. Fiti realisti si calculati cat mai clar lucrurile in domeniul financiar, astfel incat sa iesiti mereu pe plus. Puteti chiar sa planuiti sa petreceti ceva timp de unii singuri, pentru a va reincarca bateriile.



Pesti

Informatia este foarte importanta, mai ales cand sunt lucruri complexe de rezolvat; cu cat stiti mai multe despre subiectul in discutei, cu atat actiunea voastra poate fi mai tintita si mai bine plasata. Asa incat, puneti-va pe treaba si aflati cat mai multe lucruri despre chestiunea in sine, despre colaboratori, despre mediul in care va ganditi sa operati. Orice detaliu este insemnat si are contributia sa la luarea deciziilor. Faptul ca veti cunoaste persoane noi, ca veti porni ceva de la inceput, va poate da o stare de agitatie, care trebuie insa inlaturata, daca doriti sa va concentrati asa cum trebuie asupra tuturor amanuntelor.