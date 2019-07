Ce spun astrele azi, 25 iulie

Berbec

S-ar putea ca in aceasta perioada sa va bucurati de surprize placute in viata de cuplu; va asteapta fie o evolutie a relatiei, fie puneti la punct un plan de care sa va puteti bucura impreuna cu partenerul de relatie. Ar trebui sa fiti mai deschisi compromisului la locul de munca, deoarece si acest lucru poate fi trasatura unui lider. Va veti bucura de multa energie astazi, iar starea voastra pozitiva ii va influenta si pe cei din jur. Ar trebui sa aveti mai multa incredere in abilitatea voastra de a planui pentru viitor atunci cand luati anumite decizii; veti avea un simt excelent pentru investitii, asa ca semnati contracte cu multa incredere.



Taur

Astazi veti fi persoane excelente pentru cei care isi doresc compania cuiva, deoarece veti fi plini de afectiune pentru cei din jur. Incercati sa renuntati la anumite obiceiuri care va afecteaza somnul, cum ar fi mancarurile grase sau foarte condimentate chiar inainte de culcare. Veti avea parte de o perioada productiva la locul de munca, insa acest lucru nu va dura foarte mult, asa ca profitati din plin! Desi situatia financiara nu este excelenta, va permiteti sa va satisfaceti un moft din cand in cand. Daca va doriti o relatie, aceasta este perioada perfecta pentru a risca si a va arata vulnerabilitatea in fata unui potential partener.



Gemeni

Nu lasati ca datoriile voastre sa se adune la nesfarsit! Puteti recupera banii in timp, insa o relatie cu cineva apropiat ar putea fi mai dificil de reparat in urma unui conflict legat de un imprumut. Chiar daca nu reusiti sa ajungeti la aceeasi concluzie cu partenerul, astfel de discutii in contradictoriu va ajuta sa aflati mai multe despre gandurile si ambitiile voastre. Va trebui sa fiti un pic mai duri cu colegii de la locul de munca, in special daca sunteti liderii propriei echipe. Chiar daca este important ca atmosfera de la locul de munca sa fie una prietenoasa, este la fel de important ca nivelul de productivitate sa fie unul ridicat.



Rac

S-ar putea ca stresul din aceasta perioada sa se resimta asupra sanatatii voastre, incepand cu somnul nelinistit sau durerile de cap. Incercati sa alegeti activitati care ar putea sa va calmeze sau sa va ajute sa va relaxati, cum ar fi yoga sau gradinaritul. Nu va asteptati ca cei din jur sa fie de partea voastra in tot ceea ce spuneti sau faceti. Este mai important ca cei dragi sa fie sinceri cu voi atunci cand gresiti decat sa va minta si sa va judece pe la spate! Aveti grija atunci cand semnati contracte sau faceti investitii, deoarece se anunta o perioada nesigura pentru situatia financiara; s-ar putea sa aveti parte de surprize neplacute.



Leu

Incercati sa fiti mai ingaduitori cu voi insiva si nu va pedepsiti pentru cele mai mici greseli. Este mult mai important sa invatati din greseli pentru a putea merge mai departe! Nu uitati sa aplicati aceeasi filozofie si in relatiile cu cei dragi si va veti bucura de o perioada armonioasa. Aveti la dispozitie toate aptitudinile necesare pentru a conduce propria echipa si a finaliza un proiect cu succes, asa ca acceptati provocarea atunci cand aceasta se iveste. Evitati alcoolul in aceste zile, iar ficatul vostru va va multumi. In general, daca nu reusiti sa dormiti, ar trebui sa renuntati la anumite obiceiuri nesanatoase.



Fecioara

Astazi veti reusi sa ii impresionati pe cei din jur prin rabdarea si afectiunea de care dati dovada in relatiile cu cei dragi. Apelati cu incredere la sfatul colegilor de la locul de munca, deoarece acestia vor fi impresionati de dorinta voastra de a evolua in functie si va vor ajuta fara nicio ezitare. Nu va bazati pe faptul ca veti avea parte de un castig in plus in aceasta perioada; cel mai bine ar fi sa fiti cat mai chibzuiti cu bugetul vostru. Ar trebui sa acordati mai multa atentie probemelor de vedere; daca nu reusiti sa cititi o eticheta fara o va incrunta sau fara a o apropia milimetric de fata, atunci sigur aveti nevoie de ochelari!



Balanta

Lipsa de incredere poate afecta profund orice relatie, iar aceasta este problema voastra cea mai mare in viata de cuplu. Nu lasati aceasta problema sa evolueze intr-un conflict, ci incercati sa discutati din timp cu partenerul despre temerile voastre. Va trebui sa fiti atenti la oportunitatile de promovare la locul de munca, deoarece nu veti fi singura persoana cu aceasta ambitie! Este foarte important sa va faceti remarcati. Nu ignorati problemele de buget; chiar vi se pare coplesitor, situatia poate fi usor remediata daca va ocupati din timp. Incercati sa dedicati putin din timpul liber si pentru activitatile ce va relaxeaza.



Scorpion

Este posibil ca unele intamplari din ultima vreme sa va determine sa preferati sa va retrageti undeva, doar cu voi insiva si sa lasati in urma pe toti cei cunoscuti. Nu va faceti griji, deoarece aceasta stare nu va dura foarte mult; mai mult, s-ar putea sa fie o schimbare pozitiva pentru voi daca ati avut parte de conflicte in grupul de prieteni sau in familie. Va trebui sa va adaptati la un ritm de lucru mai alert daca doriti sa tineti pasul cu colegii. Nu uitati de promisiunile facute copiiilor, deoarece acestia vor fi foarte dezamagiti. Evitati orice alimente sau bauturi care ar putea sa afecteze digestia, deoarece veti fi predispusi la probleme cu stomacul.



Sagetator

Astrele anunta o schimbare destul de semnificativa pentru viata de cuplu; daca nu sunteti intr-o relatie, s-ar putea ca o oportunitate pentru un flirt sa se iveasca in curand. Incercati sa va setati teluri realiste la locul de munca si veti reusi sa va simtiti mult mai productivi. Nu asteptati ca oportunitatile sa apara fara un pic de initiativa din partea voastra. Va fi foarte important sa va adresati celor dragi cu mai multa diplomatie si intelegere, deoarece veti fi tentati sa ignorati problemele celor din jur. S-ar putea sa aveti probleme cu urechile sau cu ochii deoarece acestea vor fi foarte sensibile in aceasta perioada.



Capricorn

S-ar putea sa va astepte o promovare la locul de munca, insa acest lucru va presupune si mai mult efort din partea voastra. Nu uitati faptul ca este foarte important sa va relaxati in timpul liberi si sa petreceti mai mult timp cu cei dragi, deoarece stresul s-ar putea sa afecteze sanatatea voastra mentala. Veti fi dornici sa socializati cat mai mult, iar acest lucru poate fi facut si fara a va sacrifica bugetul; incercati sa gasiti alternative sau activitati pentru care nu aveti nevoie de o suma prea mare de bani. Veti reusi sa renuntati la un obicei nesanatos, iar aceasta schimbare va avea o influenta pozitiva asupra organismului.



Varsator

Ar trebui sa va asteptati la o schimbare importanta in viata de cuplu. Se anunta o evolutie a relatiei sau un eveniment de care va veti putea bucura impreuna, consolidand astfel legatura dintre voi si parteneri. Nu veti reusi sa fiti productivi la locul de munca, iar acest lucru va avea un impact negativ asupra increderii de sine. Incercati sa va ocupati din timp de problemele legate de contracte si facturi pentru a nu fi coplesiti de acestea inainte de data limita. S-ar putea sa fiti usor de influentat in aceasta perioada, iar cei din jur vor reusi sa va convinga usor de planurile sau ideile lor; incercati sa fiti cat mai obiectivi!



Pesti

S-ar putea ca in aceasta perioada sa va lasati dusi de val in relatia de cuplu si sa va faceti planuri pentru un viitor pe care doar vi-l imaginati. Incercati sa traiti in prezent si sa va asigurati ca partenerul are aceleasi asteptari inainte sa faceti o greseala! Veti reusi sa comunicati foarte bine la locul de munca, iar ideile voastre vor fi apreciate de catre superiori si colegi. Nu uitati de responsabilitatile de acasa, oricat de mici ar fi acestea. Atunci cand nu reusiti sa duceti un lucru la bun sfarsit, va veti simti frustrati si va veti pierde increderea de sine. Incercati sa perseverati cu un singur lucru, iar celelalte sigur vor urma!