7 băuturi mai hidratante decât apa

Este esențial să te menții hidratat nu numai pentru a evita senzația de sete, ci și pentru a avea energie și a fi activ toată ziua, indiferent de vreme sau anotimp. Descoperă ce băuturi au o putere de hidratare mai mare decât apa.



Poate că te- ai plictisit de apa simplă, dar nu înseamnă că trebuie să accepți să fii deshidratat sau să agravezi starea organismului tău consumând sucuri tip cola. Ai la dispoziție și alte variante de băuturi care conțin doze utile de electroliți, sodiu, probiotice și minerale. Gustul lor te va face să uiți că faci eforturi pentru a avea un meniu sănătos, iar sucurile acidulate nu te vor mai tenta.



Iată ce băuturi te pot hidrata mai bine decât apa simplă:



1. Apa cu lămâie

Un pahar de apă combinată cu suc proaspăt stors de lămâie este una dintre cele mai utile variante pentru a reface echilibrul hidric al organismului tău. Nutriționiștii îți recomandă să combini în fiecare zi sucul de la 2 lămâi cu un vârf de cuțit de sare de mare și un pahar cu apă rece. În acest mod eviți și carența de vitamina C deoarece lămâile sunt o sursă excelentă pentru acest antioxidant.



2. Laptele

Deși laptele este adesea asociat cu detalierea simptomelor intoleranței la lactoză, să știi că poate rehidrata organismul mult mai repede decât apa. Conține un mix ideal de carbohidrați, proteine și sodiu care favorizează menținerea nivelului util de hidratare de-a lungul întregii zile. Poți bea lapte simplu sau îl poți combina cu ghimbir, scorțișoară sau nucșoară pentru a varia gustul. De asemenea, poți experimenta cu diferite variante de milkshake-uri, dar numai dacă le prepari chiar tu pentru a evita ingredientele artificiale sau excesul de zahăr și grăsimi.



3. Apa de cocos

Apa de cocos este o băutură ideală pentru a te menține în formă, mai ales dacă ai un program de lucru foarte solicitant sau ai decis să realizezi un antrenament mai complex la sală.

Are puține calorii, dar cantitatea ridicată de potasiu din componența ei te energizează și înlătură crampele musculare. De asemenea, previne sau dizolvă treptat pietrele la rinichi. Este mult mai eficientă pentru creșterea performanțelor fizice sau a rezistenței la exerciții prelungite decât băuturile sportive, așa că nu uita de ea data viitoare când știi că se apropie o zi obositoare sau antrenamentul va dura mai mult decât de obicei.



4. Sucul de castravete

Castraveții conțin 90% apă și se numără printre cele mai hidratante legume. În general sucurile de legume sunt mai utile decât cele de fructe pentru că nivelul mai ridicat de zaharuri din fructe reduce eficiența hidratării. Astfel, zahărul concentrat favorizează deshidratarea, chiar dacă provine din surse naturale cum sunt fructele proaspete. Prepară suc de castraveți și prospețimea te va revigora imediat. Cantitatea ridicată de apă va favoriza și hidratarea pielii, prevenind apariția liniilor cauzate de uscarea tenului.



5. Ceaiurile din plante

Ceaiul de hibiscus, cel de petale de trandafiri sau de mușețel sunt opțiuni foarte utile pentru a preveni deshidratarea. Nu conțin cafeină, astfel încât le poți consuma la orice oră fără să ai probleme cu insomnia. În afară de efectul de hidratare intensă, aceste ceaiuri te ajută să-ți revii dacă ești foarte obosit și favorizează relaxarea la finalul unei zile stresante.



6. Sucul de aloe vera

Aloe vera are proprietăți antioxidante și de regenerare.

Detoxifică tractul gastrointestinal și te ajută să ai din nou o piele netedă și luminoasă. Bea acest suc în fiecare zi și vei observa efectele pozitive după numai 3-4 zile.



7. Apa de chia

Cea mai eficientă modalitate de a consuma semințele de chia este să le lași la înmuiat în apă și să bei lichidul rezultat. Semințele de chia pot absorbi o cantitate de apă de zece ori mai mare decât greutatea lor și nu ai nevoie decât de 10 minute pentru a obține apa de chia. Este o băutură energizantă 100% naturală, care te va face să elimini complet epuizarea și să ai un organism fortificat împotriva infecțiilor. Pentru beneficii suplimentare poți înlocui apa în care înmoi semințele de chia cu lapte sau apă de cocos, iar la final poți adăuga o linguriță de miere. Acest amestec este foarte util pentru zilele călduroase de vară, reglând temperatura corpului și prevenind senzația de sufocare și alte efecte negative ale unui grad ridicat de umiditate.