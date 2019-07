6 alimente nocive care te ajută să fii mai sănătos

Nu te mai stresa! Carnea roșie, ouăle, popcornul și restul de alimente blamate constant nu te vor face să trăiești mai puțin sau să te simți rău. Află ce beneficii îți aduc.



Nutriționistul Jim White savurează fără să-și facă griji un burger suculent. Având în vedere că știe atât de multe despre conținutul alimentelor nu ar trebui oare să facă o altă alegere? „Multe dintre preparatele care au o reputație negativă pot de fapt să se integreze foarte bine în cadrul unui meniu sănătos”, spune dr. White, purtătorul de cuvânt al Academiei pentru Nutriție și Dietetică din SUA. În loc să te grăbești să eviți anumite alimente, mai bine analizează ce beneficii îți pot aduce. Nu tot ceea ce este blamat îți va face neapărat rău, iar mărimea porției contează chiar și în cazul opțiunilor ideale.



Iată de ce alimente nu trebuie să te mai temi:



1. Carnea roșie

Carnea de porc, vită, miel, capră sau vânat reprezintă o sursă excelentă de fier, zinc și vitamina B12. Cele mai importante avantaje pentru sănătate le vei obține dacă alegi friptura slabă, cu aproximativ 3g de grăsime la o porție. Cu toate acestea, nu înseamnă că este bine să o împachetezi în bacon sau să prepari un sos foarte gras de brânză. „Poți alege un burger cu friptură slabă de vită, o chiflă din făină integrală cu roșii, ceapă și frunze de salată”, spune dr. White.



2. Popcornul

Savurează-l fără griji dacă nu are mult unt sau grăsimi hidrogenate. „Popcornul poate fi o modalitate simplă de a crește proporția de cereale integrale din meniul tău zilnic”, spune dr. Heather Mangieri, nutriționist din Pittsburgh. Când faci popcorn acasă alege porțiile mici de 100 de calorii și evită mărcile care conțin deja unt. De asemenea, poți prepara și o variantă organică dacă vei cumpăra direct boabele de porumb. Nu adăuga sare pentru a preveni hipertensiunea arterială și retenția de lichide. „Nu are prea mulți carbohidrați și este o sursă bună de fier. Popcornul ar trebui să fie alegerea ta când îți dorești o gustare crocantă”, spune dr. White.



3. Ouăle

Probabil că te gândești că o omletă sau ouăle ochiuri au prea mult colesterol, dar nu le exclude încă din meniul tău. Noile studii au demonstrat că ouăle pot fi integrate cu succes în cadrul unei diete sănătoase. Un nivel ridicat al colesterolului este asociat în primul rând cu grăsimile saturate provenite din carne.

„Deși proteinele sunt conținute de albușul de ou, gălbenușul pe care multe persoane îl evită conține vitamina D și colină, doi nutrienți importanți care nu se regăsesc prea des în alimente”, spune dr.

Janel Funk, nutriționist din Boston. Profită și tu de aceste vești bune și prepară-ți cât mai curând o omletă delicioasă cu legume.



4. Ciocolata

Nu toate sortimentele de ciocolată sunt la fel. Este adevărat că varietățile care au cremă sau caramel conțin un exces de zahăr și grăsimi, dar ciocolata neagră (cu cel puțin 70% cacao) are mai puțin zahăr decât ciocolata cu lapte, plus fibre și magneziu. „Nu înseamnă că poți pierde numărul pătrățelelor de ciocolată pe care le savurezi, dar poți gusta ceva dulce și sănătos în momentele în care te simți obosit”, potrivit dr. Funk.



5. Cafeaua

Persoanele care beau între 3 și 5 cești de cafea pe zi au un risc de deces cu 15% mai redus față de cele care evită această băutură, potrivit unui studiu realizat în 2017. De asemenea, cafeaua reduce riscul de diabet de tip 2 și de accident vascular cerebral. O simplă ceașcă de cafea băută înainte de a începe antrenamentul la sală ți-ar putea îmbunătăți performanțele, accelerând arderea caloriilor și reconturarea siluetei.

„Nu este bine să bei cantități foarte mari, dar poți consuma 3 cești de cafea pe zi și să ai în continuare un stil de viață sănătos”, spune dr. White.



6. Cartofii albi

Dr. White promovează intens consumul de cartofi albi pentru că sunt o sursă bună de vitamina B6, care este esențială pentru dezvoltarea și funcționarea normală a creierului, potasiu, cupru, vitamina C, mangan, fosfor, niacină și fibre. „Principala problemă legată de cartofi este că sunt folosiți ca bază pentru o serie de ingrediente nesănătoase cum sunt maioneza, baconul, smântâna sau sosurile grase. În plus, sunt uneori transformați în delicii crocante sub formă de chips-uri sau cartofi prăjiți. Este mult mai util să preferi cartofii copți la care adaugi chiar tu o lingură de unt, pătrunjel și mărar”, spune dr. White.