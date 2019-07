Ce spun astrele azi, 18 iulie

Berbec

S-ar putea sa apara o serie de situatii controversate, mai ales la munca, insa acestea se compenseaza si cu momente mai vesele. Este o zi a contradictiilor, cand puteti trece usor de la plans la ras, de la diperare la extaz. Nu va lasati coplesiti de emotii si incercati, pe cat posibil, sa faceti fata asaltului asupra trairilor voastre interioare. Daca simtiti ca trebuie sa va descarcati cumva, nu ezitati sa discutati cu cineva de incredere. Este posibil sa apara o oarecare tensiune intre voi si unul dintre membrii familiei. Incercati sa va pastrati lucizi si sa aplanati lucrurile, nu sa le inflamati. Ar putea sa apara consecinte neplacute!



Taur

Vi se pare ca totul este extrem de dificil, astazi? Nu va puteti concentra la ceea ce trebuie sa faceti si v-ati dori doar sa stati intinsi in pat toata ziua? Nici macar nu va simtiti in stare sa sustineti un dialog, nimic nu va motiveaza sa va concentrati; nu ca ati fi voi foarte vorbareti, dar macar asa, de ochii lumii, ar trebui sa faceti un efort. Poate sunteti epuizati de zile prea solicitante, poate pur si simplu e doar o zi mai proasta. Sau poate ar fi un moment potrivit sa va verificati putin starea de sanatate; lipsa unor vitamine va poate face irascibili, va poate cauza o dispozitie proasta, care nu trebuie sa se perpetueze prea mult.



Gemeni

Faceti ceva distractiv astazi, ceva care sa va faca placere si sa va anime. Nu va lasati daramati de nereusite, vedeti ceea ce v-a reusit si v-a produs satisfactie in activitatea voastra. Priviti partea plina a paharului, nu pe cea goala. Exista si persoane care ar vrea sa va vada la pamant. Alegeti sa nu le dati nici lor satisfactie, dar, mai ales, alegeti sa va pastrati optimismul si sa nu va lasati influentati de energii negative. Pastrati alaturi sustinatorii, in special apropiatii si indepartati toate elementele care credeti ca v-ar impiedica planurile pe care le-ati pus la punct; mai ales in cazul celor elaborate, trebuie sa insitati ca punerea in practica sa mearga dupa cum va doriti.



Rac

Intrati in conflict cu membrii familiei de la tot felul de nimicuri. Tindeti sa-i tratati pe fiecare ca si cum ar fi produs cine stie ce catastrofa, desi lucrurile de care ii faceti responsabili sunt minore. Nu va aprindeti asa de tare ca o sa faceti, Doamne fereste, vreun atac! Mai uitati-va putin si la barna din propriul ochi, nu doar la paiele din ochii altora! In plan profesional, tindeti sa fiti mult prea prudenti si sa va uitati nu de doua ori...ci de zece ori pe unde trebuie sa "calcati" - la modul figurat, binenteles. Unii ar putea zice ca deveniti paranoici...! Aceasta dualitate de atitudine si actiune va va contraria pana si pe voi, mai ales in a doua parte a zilei.



Leu

Sunteti cam dezamagiti astazi, de cineva in care ati investit sperante si incredere, caruia i-ati oferit o mare parte din timpul si atentia voastra. Lucrurile nu au mers deloc asa cum v-ati fi dorit si asta va intristeaza, chiar va deprima. Situatia este cu atat mai grava mai ales daca apreciaserati sansele de reusita aproape de 100%. Cu cat mai mult realism veti pastra, cu atat efectele acestei dezamagiri vor fi atenuate. Pe langa asta, rutina zilnica vi se pare absolut insuportabila. Va doriti din tot sufletul sa se intample ceva care sa va condimenteze putin exsitenta. Dar, stiti cum se spune: “ai grija ce-ti doresti, ca s-ar putea sa se indeplineasca.”



Fecioara

Este o zi pe care ar trebui s-o folositi pentru cercetare, pentru a va documenta mai mult in legatura cu domeniile voastre de interes. Puneti-va la curent cu noutatile! Ati cam scapat din vedere unele chestiuni, nu ati mai verificat ce a mai aparut in ultima perioada, asa ca, uneori, puteti fi cam in afara problemelor. Nu disperati, dar nici nu ignorati importanta acestor noi aparitii. Ar putea face diferenta intre reusita si nereusita, intre succes si esec. Este imperativ necesar sa mentineti calmul in familie. Odihniti-va si ingrijiti-va putin de sanatate. Sunteti ceva mai predispusi astazi la probleme digestive, asa ca aveti grija si la ceea ce mancati.



Balanta

Sunteti in pericol de depresie. Atata precautie in ultimul timp v-a cam secatuit de puteri. Nu suportati sa mergeti pe nisipuri miscatoare, mai ales ca sunteti persoane directe si nu-i agreati pe cei care una spun si alta fac. Uneori reactionati impulsiv, mai ales daca sunteti provocati, iar acest lucru poate fi nociv pentru voi. Nu tineti totul la interior! Gasiti pe cineva de incredere si confesati-va. O sa va prinda tare bine si va poate ajuta sa vedeti in clar lucruri care pareau destul de incetosate anterior. Nu este recomandabil sa incepeti azi proiecte profesionale de anvergura; sansele ca acestea sa aiba sanse de reusita, dupa cum va doriti voi, sunt minime.



Scorpion

Daca sunteti foarte atenti la conversatiile pe care le veti avea astazi, este foarte posibil sa aflati o serie de informatii foarte interesante, care v-ar putea ajuta foarte mult pe viitor. Ati putea sa va intalniti cu o persoana care a avut o oarecare importanta in viata voastra la un anume moment, dar pe care nu ati mai vazut-o de foarte mult timp. Faceti-va timp sa iesiti impreuna, pentru a sta de vorba si a afla noutati. Poate reinnodarea acestei relatii va crea conditiile favorabile unei colaborari profitabile. Viata profesionala va fi in prim plan astazi, insa nu trebuie sa ignorati si problemele domestice, mai ales daca acestea se arata a fi urgente.



Sagetator

Nu va lasati pusi la pamant de evenimentele recente, oricat de complicate ar fi acestea. Oricat de afectati ati fi, incercati sa reinsufletiti atmosfera din familie, care este destul de monotona astazi. Trebuie sa faceti in asa fel incat sa depasiti momentul, pentru ca lucrurile de acest gen, care treneaza, pot face foarte mult rau. Faceti apel la calm si stati de vorba la modul serios cu toata lumea, astfel incat fiecare sa aiba posibilitatea sa-si spuna pasurile la modul serios si civilizat. Aveti grija la trebuirile care implica bani, caci sunteti destul de tulburati si nu va doriti sa faceti greseli care sa va mai aduca pierderi si pe acest plan.



Capricorn

Nu stati prea mult la taclale cu persoane cu viziuni pesimiste, dintre cele care vad doar laturile mai putin benefice ale situatiilor. Ar putea sa va influenteze, ceea ce s-ar putea repercuta negativ asupra intregii voastre activitati. Mai bine inconjurati-va de energii pozitive, de persoane optimiste, chiar cautati companiile acelora care stiu sa bine dispuna, astfel incat sa va pastrati o stare de spirit cat mai benefica. Intalnirile cu persoane cu vederi extinse, care au calatorit mult sau cu multa experienta de viata, va pot ajuta, de asemenea, sa vedeti lucrurile intr-o perspectiva mult mai larga si va pot furniza informatii pretioase pentru viitor.



Varsator

Este o zi plina de presiuni din toate partile, o zi care va va solicita la maximum abilitatile, dar si rezistenta. Aveti de finalizat proiecte la munca, vi se cere solutionarea de probleme domestice, sunteti solicitati din toate partile. Si in familie, parca nimic nu se mai poate face fara voi, e nevoie permanent sa fiti prezenti. Daca va doriti sa faceti tot ceea ce ar trebui facut, cu siguranta veti avea nevoie de ajutor sau de un miracol. Nu sunteti genul care sa renunte, insa astazi s-ar putea sa nu aveti incotro si sa trebuiasca sa recunoasteti ca, pur si simplu, este peste puterile vostre fizice si psihice sa multumiti pe toata lumea.



Pesti

Va ganditi mai demult la ceva proiecte domestice, pe care vi le doriti puse la punct cat mai repede; nu sunteti genul care sa asteptati prea mult de la plan pana la actiune. Calculele facute sunt in masura sa va satisfaca, ati gasit posibilitati de a realiza ceea ce v-ati propus, cu cheltuieli acceptabile, ceea ce va face foarte fericiti. Va doriti sa faceti si o surpriza partenerului. Aveti grija sa tatonati intai terenul, pentru a fi si siguri ca surpriza va fi si pentru acesta la fel de placuta ca si pentru voi. Astazi se pare ca veti fi mai inclinati catre misticism, catre autoexplorare, inecracnd sa intelegeti lucruri mai complexe; putine persoane ar putea sa fie pe aceeasi lungime de unda cu voi, asa ca nu fortati nota.