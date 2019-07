Sucurile de fructe şi legume sunt un adevărat MIRACOL pentru sănătate

Sucurile de roşii, de morcovi şi de sfeclă sunt o sursă importantă de betacaroten, licopen şi antioxidanţi naturali care ajută organismul să lupte contra bolilor cronice. Licopenul din sucul de roşii scade riscul apariţiei cancerului de prostată, iar pectina din mere ajută la curăţarea intestinelor şi vaselor de sânge. Sucurile naturale preparate în casă, fără adaos de zahăr sunt un adevărat izvor de sănătate. Convinge-te mai jos de acest lucru.



„Sucul de roşii are aminoacizi, săruri minerale şi vitamine. Trebuie băut cu prudenţă, deoarece poate provoca şi urticarie”, spune nutriţionistul Ionuț Ștefan.



Un suc ce poate fi folosit pentru tratarea migrenelor, dar şi pentru a depăşi stările de slăbiciune este cel de sfeclă roşie. Totodată, reduce şi tensiunea arterială, scrie doctorulzilei.ro.



Atenţie însă că sucurile pot avea mult zahăr şi calorii. O cană de suc de mere poate avea la fel de multe calorii ca o bomboană. Limitaţi-vă la un singur pahar pe zi.



„Sucul natural de fructe sau legume poate constitui o porţie din cele cinci pe zi de fructe şi legume recomandate”, mai spune nutriționistul.



Sucul de rodie ajută la buna funcţionare a creierului şi vă poate feri de unele forme de cancer, cum este cel de colon, spre exemplu, iar sucul de afine, bogat în vitamina C, este vital pentru un sistem imunitar sănătos. Aceste fructe menţin creierul sănătos şi vă feresc de demenţe.



Bogat în vitamina C, cu beneficii imunologice este şi sucul de portocale, recomandat în special la micul dejun. Are în plus calciu şi vitamina D, care întăresc oasele.



Sucul de cireşe are proprietăţi antiinflamatorii. Consumat înainte şi după ce faceţi mişcare, reduce durerea musculară.



Un remediu anticonstipaţie este sucul de prune, benefic datorită con ţinutului de antioxidanţi, fier şi potasiu, fibre şi alte laxative naturale.