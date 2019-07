Ce spun astrele azi, 13 iulie

Berbec

Va asteapta o zi foarte buna la locul de munca, fapt ce va fi influentat de o relatie armonioasa cu colegii. Totusi, nu acelasi lucru poate fi spus despre celelalte relatii din viata voastra. S-ar putea sa intrati in conflict cu cineva din familie, cel mai probabil cu unul din copii, care incearca sa va puna limitele la incercare. Este recomandabil sa fiti mai intelegatori in legatura cu nevoile acestuia si veti reusi sa ajungeti la un compromis inainte ca cearta sa evolueze. Este o zi buna pentru semnarea contractelor, in special daca acestea reprezinta o investitie de viitor. S-ar putea sa faceti o schimbare importanta, cum ar fi mutatul intr-o noua locuinta.



Taur

Ati inceput sa va complaceti in vechiile relatii, chiar daca nu sunteti mereu pe aceeasi lungime de unda cu prietenii. Incercati sa socializati mai des cu persoane noi, deoarece aveti nevoie de oameni cu care sa puteti comunica deschis pe diverse teme de interes comun. S-ar putea ca astazi sa fiti nevoiti sa stati la rand pentru rezolvarea unor probleme importante si care nu mai suporta amanare. Fiti rabdatori si veti fi rasplatiti pentru acest lucru. Ar trebui sa va asteptati la un conflict in familie, deoarece situatia din ultimul timp a fost una tensionata. Este posibil ca o discutie deschisa, chiar daca este in contradictoriu, sa ajute spiritele.



Gemeni

Este posibil sa fiti dezamagiti de un prieten a carui loialitate va fi pusa sub semnul intrebarii. Este decizia voastra daca doriti sa ii acordati o a doua sansa sau nu. Nu va lasati influentati de cei din familie atunci cand vine vorba de luatul unei decizii care va priveste, insa ar fi bine sa ascultati si ceea ce au ei de spus. Aveti incredere in propriile aptitudini, iar increderea celor dragi sigur va urma! Verificati fiecare contract de doua ori, deoarece s-ar putea sa fiti neatenti astazi; daca puteti, amanati astfel de activitati pentru o alta zi. S-ar putea ca o investitie sa nu dea roade, dar nu va lasati descurajati de acest lucru, deoarece si greselile ne pot invata lectii importante.



Rac

Astazi s-ar putea sa tradati increderea cuiva, asa ca evitati sa vorbiti despre probleme delicate cu persoanele ce nu sunt vizate! Nu va trebui sa munciti pana la refuz pentru a impresiona un superior la locul de munca. Atata timp cat va faceti treaba cu seriozitate si diplomatie, veti fi apreciati. Va trebui sa invatati cum sa va relaxati pentru a uita de grijile zilnice! Evitati retelele de socializare si locurile care ar putea sa va oboseasca repede, cum ar fi un club; optati pentru compania cuiva drag la o cina in oras. S-ar putea sa fiti nevoiti sa refuzati planurile cuiva de vacanta; astrele va indeamna sa economisiti in aceasta perioada.



Leu

S-ar putea ca astazi sa intrati in conflict cu partenerul, deoarece nu aveti aceleasi asteptari de la relatie, iar punctele de vedere divergente ar putea intra in conflict. Cei din jur va considera emotionali in ultima perioada, ceea ce ar putea fi adevarat. Daca v-ati lasat deciziile sa fie ghidate doar de instinct, s-ar putea sa va treziti intr-un conflict sau cu alte probleme pe cap! Incercati sa va ganditi la viitor atunci cand va faceti un plan si modificati-va programul in mod corespunzator. Va trebui sa fiti mai prudenti atunci cand depuneti efort si sa va asigurati mereu ca aveti acces la echipamentul potrivit, deoarece va fi foarte usor sa va raniti.



Fecioara

S-ar putea ca organismul sa fie slabit in aceasta perioada, asa ca incercati sa luati o pauza de la efortul depus in ultima vreme pentru a va putea recupera energia. S-ar putea ca un superior sau un coleg de la locul de munca sa va recomande pentru un post cu mult deasupra celui pe care il detineti momentan. Ar trebui sa aveti mai multa incredere in propriile aptitudini! Desi sunteti persoane intelegatoare, in aceasta perioada va fi dificil sa ajungeti la un compromis in grupul de prieteni; pur si simplu nu este o zi in care sa fiti dispusi sa lasati de la voi. Si-apoi s-ar putea ca vinovatii sa nu fiti doar voi, in conditiile in care fiecare persoana din grup isi va urmari propriul interes.



Balanta

Astazi veti avea ocazia sa va afirmati la locul de munca, asa ca nu va retineti sa participati activ in cadrul proiectelor ce ar putea sa apara. Incercati sa petreceti mai mult timp doar cu voi insiva atunci cand prezenta celor din jur devine obositoare. De exemplu, ati putea sa va petreceti seara libera gatind ceva complex si citind o carte buna sau urmarind cateva episoade dintr-un serial captivant. Astfel, s-ar putea sa uitati de stresul din viata zilnica si sa fiti mult mai nerabdatori sa ii vedeti pe cei dragi in urmatoarele zile – uneori este pur si simplu nevoie de o pauza de la socializare.



Scorpion

Tindeti sa va retrageti in propria locuinta atunci cand treceti prin momente dificile, insa acest lucru poate doar sa cauzeze depresie sau anxietate, fara sa va foloseasca la ceva productiv. Daca alegeti sa socializati mai des, s-ar putea ca starea de spirit sa se imbunatateasca – prezenta prietenilor care va pot distrage atentia de la probleme v-ar ajuta foarte mult. S-ar putea ca un prieten sa va caute in legatura cu o propunere de viitor, asa ca stati cat mai aproape de telefon! Incercati sa nu va ignorati colegii de la locul de munca atunci cand acestia va cer o favoare, dar nu acceptati sa fiti manipulati pentru lucruri ce nu sunt in puterea voastra!



Sagetator

Motive pentru care sa fiti bucurosi astazi vor aparea destul de des, asa incat veti avea mai multa incredere in propriile aptitudini; s-ar putea sa fiti propusi pentru o promovare la locul de munca sau cineva drag va avea cuvinte de lauda pentru un proiect personal de-al vostru. Se anunta sentimente puternice in viata de cuplu, ce vor ajuta la evolutia relatiei. Daca nu sunteti intr-o relatie, s-ar putea ca cineva din trecut sa se intoarca in viata voastra, ceea ce ar putea duce la reaparitia unor vechi trairi. Va trebui sa manuiti obiectele ascutite sau periculoase cu multa atentie, deoarece veti fi predispusi unor mici accidente.



Capricorn

S-ar putea sa intalniti pe cineva care, in mod teoretic, pare perfect pentru voi, insa realitatea va fi diferita! Daca puteti trece peste aceste diferente si sunteti deschisi compromisului, o relatie ar putea fi o posibilitate in viitorul apropiat. Nu va indepartati de prieteni atunci cand treceti printr-o dificultate, deoarece sprijinul lor va fi important pentru starea voastra de spirit. Ar trebui sa fiti mai ingaduitori cu copiii si s-ar putea ca atitudinea lor fata de sfaturile voastre sa fie mult mai buna in viitor. Astazi veti avea o surpriza placuta si s-ar putea sa dati peste o mica suma de bani ascunsa printre hainele sau obiectele voastre.



Varsator

Astazi veti fi norocosi, asa ca incercati lucruri noi si veti fi surprinsi intr-un mod placut. Va veti bucura de o intuitie buna, in special atunci cand semnati contracte; veti reusi sa obtineti oferte foarte bune pentru voi sau pentru companie. S-ar putea sa impresionati pe cineva, iar acest lucru ar putea duce la inceputul unei relatii frumoase – nu asteptati pana cand sentimentele dispar. Incercati sa va organizati timpul mai bine atunci cand aveti multe responsabilitati pe cap, deoarece riscati sa fiti coplesiti. Este posibil sa fiti mai preocupati de propriul aspect; daca bugetul o permite, ar trebui sa faceti o mica schimbare, cum ar fi o noua tunsoare.



Pesti

Uneori intensitatea sentimentelor voastre va copleseste, ceea ce face luarea deciziilor dificila. Astazi veti sta foarte bine in ceea ce priveste comunicarea cu cei din jur, exprimarea deschisa a sentimentelor. Veti reusi sa comunicati deschis cu cei din familie si s-ar putea sa ii destainuiti cuiva un secret important. S-ar putea sa realizati ca sunteti intr-o relatie in care va simtiti pierduti si neimpliniti; nu va complaceti in aceasta situatie, ci incercati sa propuneti o schimbare partenerului. Excesul de zahar este principalul vinovat in probleme voastre de sanatate, in special cele legate de digestie. Incercati sa limitati consumul.