Marina Tauber: eu nu am nevoie de funcții

Deputata Marina Tauber susține că nu are nevoie de funcția de președinte al Comisiei privind Drepturile Omului și Relații Interetnice și asta pentru că nu se ține de funcții. Într-o luare de cuvânt de la tribuna Parlamentului, Tauber a declarat că actuala majoritate parlamentară nu se respectă Regulamentul Parlamentului și obstrucționează, intenționat, activitatea opoziției parlamentare.



”Respingerea candidaturii mele la funcția de președinte al Comisiei Drepturile Omului și Relații Interetnice este de-a dreptul ridicolă, dar și scandaloasă în același timp. Ați invocat o pretinsă sugestie din partea – atenție – a unor „parteneri externi” – care, chipurile, nu ar agrea candidatura mea la această funcție. Eu nu am nevoie de funcția de președinte de comisie. Eu, la fel ca și colegii mei, am mandatul cetățenilor care m-au votat. Voi, cei din majoritate, ne-ați propus funcția respectivă, pentru ca tot voi, într-un final să refuzați să ne-o oferiți. Ați recurs la tot felul de procedee pentru a vă crea condiții de activitate cvazi-obscură”, a declarat Marina Tauber.



Totodată, deputata crede că prin obstrucționarea participarea opoziției în cele mai importante Comisii, majoritatea parlamentară încearcă să ascundă multe detalii care ar fi în detrimentul deputaților actualei guvernări.



”Atât vicleniile pe care le-ați folosit în încercarea voastră disperată de a scăpa de noi, la fel ca și justificările false invocate în susținerea a ceea ce ați comis în raport cu opoziția, denotă desconsiderarea vădită de către voi a ideii de transparență în general și a democrației parlamentare în special. Iar democrație parlamentară pur și simplu nu există acolo unde opoziției îi este rezervat un rol strict formal”.



Tauber a mai declarat că deputații din fracțiunea Partidului ȘOR își vor continua activitatea profesionist și pentru binele cetățenilor.



”Noi știm să ne facem datoria de deputat. Ne vom exercita cu profesionalism și cu dedicare mandatele. Știm bine ce așteaptă de la noi cetățenii, pentru că suntem permanent printre ei. Iar azi vă oferim toată libertatea să jucați până la capăt această farsă în lipsa noastră”.



Recent, actuala coaliție de guvernare a refuzat candidaturile Partidului ȘOR în Comisia de anchetă privind frauda bancară și privatizările.