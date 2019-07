Ce spun astrele azi, 10 iulie

Berbec

Este o zi buna pentru a va exersa abilitatile de comunicare, pentru a deschide porti fundamentarii unor noi relatii. Intalniti-va cu prietenii, acceptati invitatii, daca primiti, iesiti si distrati-va. Aveti nevoie de acest lucru, asa ca nu va opuneti, chiar daca ar fi multe de facut. Nu cheltuiti, insa, mai mult decat puteti duce. Aveti o predispozitie mare in acest sens, asa ca ganditi-va ce surse de venit aveti pentru perioada urmatoare, inainte de a face vreun pas nesabuit. Nu vreti sa fiti nevoiti sa imprumutati bani pentru a rezista pana la salariul urmator. Este o zi foarte buna pentru a pune in ordine chestiuni domestice mai vechi, pe care le-ati mai amanat si alta data.



Taur

Uneori tacerea e de aur si ar trebui sa tineti cont de aceasta zicala, la momentele in care se impune. Daca nu gasiti cuvintele potrivite, mai bine evitati sa va aventurati in conversatie. S-ar putea sa spuneti lucruri care nu trebuiesc spuse, secrete care v-au fost impartasite sub juramant de tacere. Aveti tendinta de a vorbi, uneori, mai mult decat este necesar, iar astazi aproape ca nu va puteti abtine. Ati face totul ca sa fiti in centrul atentiei, insa a trada increderea ce v-a fost aratata, mai ales daca este vorba de o persoana foarte apropiata, ar fi un gest extrem de urat, care va va atrage oprobiul generalizat.



Gemeni

Daca apar probleme de comunicare cu vreunul dintre membrii familiei, trebuie neaparat sa luati masuri pentru ca lucrurile sa revina rapid la starea de normalitate. Chiar daca nu aveti prea mult timp la dispozitie, nu ignorati problema. Faceti in asa fel incat sa faceti respectiva persoana sa-si spuna pasul acum, caci, cu cat trece timpul, cu atat mai putina disponibilitate va avea in acest sens. O comunicare eficienta sta la baza armoniei in relatii, indiferent ca este vorba despre cele profesionale sau despre cele personale. Se poate sa fie nevoie sa luati o decizie importanta pentru viitorul vostru, pe parcursul acestei zile; cumpaniti bine lucrurile, pentru a nu regreta mai tarziu.



Rac

Faceti tot posibilul sa implicati o responsabilitate maxima in toate deciziile pe care le luati astazi. Daca tratati lucrurile cu superficialitate, vor aparea porbleme in zilele urmatoare, care ar putea sa va afecteze destul de serios pe termen lung. Ganditi-va de doua ori inainte de a trece la actiuni de anvergura in plan financiar. Nu sunteti deloc in situatia de a va aventura in cine stie de cheltuieli, pe care bugetul vostru nu si le permite sau, mai rau, pe care le veti resimti multa vreme de-acum inainte. Proiectele din plan profesional vor trebui sustinute cu argumente viabile, mai ales daca doriti sa va remarcati in fata superiorilor; nu veniti cu superficialitati, pentru ca va faceti rau voi insiva.



Leu

Cineva apropiat va poate solicita atentia astazi. S-ar putea sa aiba nevoie imperativa sa fie ascultat si faptul ca v-a ales pe voi ar trebui sa va flateze. Asigurati-va prietenul ca se poate baza pe voi si ascultati-l cu atentie, ba chiar, in masura in care puteti s-o faceti, oferiti-i sfaturi sau poate solutii ale problemelor cu care se confrunta. Nu va pierdeti reperele din cauza ca una dintre persoanele pe care le stimati in mod deosebit experimenteaza o serie de probleme. Nimeni nu este ferit de situatii dificile, asta e viata! Concentrati-va pe ceea ce se doreste de la voi si adunati-va pentru a putea fi de folos celor care au nevoie.



Fecioara

Sunteti chemati sa va reorganizati viata, sa va reevaluati prioritatile si actiunile din ultima perioada; contextul astral va ofera sprijin substantial in acest sens, pe tot parcursul acestei zile. Mai ales daca ati avut multe de facut, este posibil sa nu fi ales intotdeauna solutia ideala, asa incat acum observati ca s-ar fi putut si mai bine. In unele cazuri nu mai puteti schimba nimic, in altele, insa, ar fi bine sa faceti tot posibilul sa interveniti pentru a imbunatati lucrurile. Sunt sanse mari sa schimbati situatia din temelii! Este o zi perfecta pentru a lua masuri in sprijinul corectarii unor deficiente din viata voastra: faceti mai mult sport, ordonati-va orarul meselor sau odihnei, etc.



Balanta

Din discutiile pe care le purtati astazi, va dati seama ca v-ati inselat din multe puncte de vedere. Lucrurile nu stau asa cum v-ati imaginat, interlocutorii au o cu totul alta parere despre cum ar trebui actionat, dar si despre voi insiva. Toate acestea va deruteza la maxim si vi se pare ca tot ceea ce ati luat ca sigur la inceputul zilei s-a transformat din temelii. Daca aveti impresia ca nu mai gasiti capatul problemelor, luati o pauza si relaxati-va putin. Puneti-va la lucru spiritul de analiza si vedeti de care parte este dreptatea. Abia apoi actionati! Nu luati partea nimanui, daca nu este absoluta nevoie sa faceti asta.



Scorpion

Sunteti intr-o forma exceptionala astazi, asa ca profitati cat de mult puteti. Daca mergeti la munca, nu ezitati sa interveniti in discutii si actiune atunci cand considerati ca sunteti documentati asa cum trebuie in chestiunea respectiva si ca argumentele voastre nu pot fi usor demontate. S-ar putea sa fiti uimiti de cat de multi adepti apar pe parcurs. Charisma si increderea in sine va ajuta foarte mult sa castigati sustinerea necesara pentru a realiza lucruri importante. Si in familie se asteapta sa interveniti pentru solutionarea unor probleme care cauzeaza disconfort unora si strica atmosfera de calm pe care v-o doriti atat de mult.



Sagetator

V-ati mai gandit in ultima vreme la prioritatile voastre, la ceea ce ati trecut pe lista de urgente? Nu doar chestiunile profesionale sau la cele legate de familie, ci la cele personale, care tin de dorintele proprii. Sa stiti ca asta nu inseamna egoism, insa daca va ganditi doar la ceilalti, in timp ce sunteti nefericiti, vor aparea frustrari ce se vor evidentia intr-o stare de spirit proasta. Si asta se va rasfrange, chiar si involuntar, dinspre voi, spre cei din jur, mai ales catre cei apropiati. Aveti dreptul sa va mai satisfaceti, din cand in cand, ceva capricii, care sa va anime si sa va reimprospateze pofta de viata si nu trebuie sa va simtiti vinovati pentru asta.



Capricorn

Se anunta o zi cu relatii infloritoare si cu planuri de succes. Fie ca finalizati proiecte mai vechi, fie ca v-ati propus sa incepeti altele noi, auspiciile sunt favorabile si aveti posibilitatea de a obtine rezultate spectaculoase. Nu refuzati ajutor din partea persoanelor de incredere, fiti atenti la sugestiile care vi se fac, la sfaturile pe care le primiti. S-ar putea ca o anumita relatie, care va intereseaza in mod deosebit, sa progreseze in mod spectaculos, mai ales daca si voi si cealalta parte implicata, ati facut eforturi sustinute in acest sens. Inclusiv in relatiile sentimentale, incercati sa va pastrati realismul, chiar daca pasiunea isi face, din plin, simtita prezenta.



Varsator

Vremea schimbarilor inca nu a trecut si nu ar trebui sa asteptati prea mult pana a face noi miscari. Ati premeditat prea mult anumite actiuni de acest gen, le-ati planuit, le-ati gandit si razgandit, si acum nu mai puteti gresi. Sunteti si intr-o stare foarte exaltata, va simtiti in stare de orice aventura si asta va ajuta in ceea ce vreti sa intreprindeti. Bazati-va pe instinct, caci v-a fost intotdeauna sprijin de nadejde. Orice hotarari ati lua si orice actiuni ati intreprinde, luati mereu in considerare familia si,mai ales, parearea partenerului de viata. Nici voua nu v-ar conveni sa se ia decizii care va afecteaza, fara sa fiti macar instiintati de ele, nu?



Pesti

Nu este o rusine sa va recunoasteti greselile, mai ales in fata celor apropiati. Mandria, se spune, este un tovaras singuratic. Ar trebui sa tineti cont de acest lucru! Tratati lucrurile cu mai multa diplomatie, cantariti mai mult ceea ce spuneti si ceea ce faceti, dar si in fata cui va produceti. A reactiona potrivit firii voastre capricioase nu va va aduce decat probleme in viitorul apropiat, atat pe plan personal, cat si pe plan profesional. In plan profesional, este important sa acceptati interventii din exterior, pentru ca voi nu veti fi in stare sa rezolvati totul; astfel de incercari va pot denatura complet de la cursul normal al actiunii si va pot determina sa faceti greseli regretabile.