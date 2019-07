Plantarea copacilor poate fi de ajutor împotriva încălzirii globale

Un studiu recent a ajuns la concluzia că prin plantarea unor suprafeţe mari de copaci am putea ţine sub control efectele încălzirii globale.



În timpul unei conferinţe desfăşurate în luna februarie, o echipă de cercetători de la Crowther Lab al Universităţii ETH Zurich a prezentat rezultatele unui studiu. Astfel, ei au studiat problematica plantării copacilor şi a rezultatelor pe care această acţiune le-ar putea avea asupra schimbărilor climatice.



Cercetătorii au calculat, plecând de la condiţiile climatice actuale, că suprafaţa Terrei ar putea susţine 4,4 miliarde de păduri. Asta înseamnă cu 1,6 miliarde mai mult decât suprafaţa actuală care este acoperită de copaci la nivel global. Vestea bună este că, dacă am planta aceste păduri, odată ajunse la maturitate el ar putea să absoarbă 205 miliarde de tone de carbon, aproximativ două treimi din cele 300 de miliarde eliberate în atmosferă de la începutul Revoluţiei Indstriale.



Oamenii de ştiinţă au calculat că 0,9 miliarde de hectare pot fi folosite pentru împădurire fără a afecta activitatea umană. Astfel, această suprafaţă de mărimea Statelor Unite ale Americii nu este folosită pentru aşezările umane sau pentru locuire. „Un aspect foarte important de care am ţinut cont în calculele studiului nostru a fost excluderea oraşelor şi a suprafeţelor agricole din restaurarea zone împădurite deoarece acestea se dovedesc a fi importante pentru viaţa umană”, a explicat dr. Jean-François Bastin, autor principal al studiului, candidat al unui program post-doctoral al Crowther Lab.



„Cu toţii ştiam că reîmpădurirea ar putea juca un rol important în lupta împotriva schimbărilor climatice, dar nu ştiam dimensiunile impactului. Studiul nostru arată că plantarea copacilor reprezintă cea mai eficentă soluţie pe care o avem la îndemână. Dar este important să acţionăm cât mai repede deoarece noile păduri vor avea nevoie de secole pentru a-şi atinge potenţialul maxim de stocare a carbonului.”, a explicat dr. Jean-François Bastin.



Studiul indică, de asemnea, şi cele mai potrivite zone în care ar putea începe procesul de reîmpădurire, şase ţări fiind identificate ca fiind cele mai potrivite: Federaţia Rusă (151 milioane de hectare), Statele Unite ale Americii (103 milioane de hectare), Canada (78,4 milioane de hectare), Brazilia (49,7 milioane de hectare) şi China (40,2 milioane de hectare).