5 sfaturi de urmat ca să ai părul superb în timpul verii

Din cauza soarelui, a vântului, a apei sărate sau a clorului, părul se poate degrada foarte ușor în acest sezon. Devine uscat, poros, cu o culoarea mată, fără strălucire. Află câteva sfaturi de la stilist ca să ai părul superb în timpul verii.



„Razele UV de tip A și B deteriorează pigmentul din firul de păr (foto-decolorare). Rezultatul? Culoarea devine mată, își pierde luciul și strălucirea. Părul blond și cel arămiu sunt cel mai afectate de soare’, spune Antoaneta Stoican, stilist Wella Professionals.



1. Folosește produse cu factor de protecție solară pentru păr!

Părul are nevoie de protecție solară atât înainte, cât și după expunerea la soare. „În perioada verii, părul trebuie tratat diferit. E important să punem accent pe produse de îngrijire și tratamente special create pentru această perioada, produse cu protecție UV, explică specialista.



2. Protejează scalpul!

E bine să știi că nu doar părul are de suferit, ci și scalpul, cu toate că este acoperit de fire de păr. Dacă există problema alopeciei androgenetice, atât la femei, cât și la bărbați (chelie), problema este evidentă și foarte gravă. Firul de păr conține aprox. 10% apă, care este baza unui păr sănătos. Acest conținut determină elasticitatea, forma și capacitatea de modelare a părului. Părul este igroscopic, adică are capacitatea de a absorbi sau de a elibera molecule de apă, în funcție de gradul de umiditate din aer. Așadar, folosind produse cu SPF pentru păr vei proteja și scalpul!



3. Păstrează o culoare intensă a părului!

„Atunci când folosești produse speciale cu factor de protecție destinate părului, cuticula este mai puțin poroasă, strălucirea și rezistența firului de păr nu este afectată, iar culoarea își păstrează intensitatea.’

În ceea ce privește împrospătarea și aplicarea culorii, stilista spune următoarele: „Vopsirea părului nu ar trebui sa fie un impediment atunci când plecăm în concediu, însă este imperios necesar să protejezi culoarea în timpul expunerii la soare. Totodată, dacă mergi la piscină, folosește cască, deoarece apa cu clor mătuiește culoarea, o schimbă, o degradează – și mă refer mai ales la nuanțele de blond rece’.

Ritualul de îngrijire pe timp de vară poate părea un pic mai complicat, însă contează doar să alegi cu grijă și cu înțelepciune produsele cosmetice din trusa de vacanță. Pentru că este inevitabil ca structura firului de păr să nu fie afectată de soare, vânt, apa cu sare, clor, nisip. Așadar, dacă vrei să revii din vacanță cu un păr sănătos, atunci e obligatoriu ca, după expunerea la soare, să îți regenerezi echilibrul hidric din firul de păr’, adaugă Antoaneta.



4. Vrei să ai părul superb în timpul verii? – Atenție la rehidratare!

După expunere la soare, părul are nevoie de o îngrijire intensă de refacere a structurii și a echilibrului hidric natural. Ai nevoie de un produs care să ajute la repararea structurii interioare și să ofere stabilitate și hidratare (vitamina B5/ Panthenol, aminoacizi.) Ca rezultat vom obține un păr suplu, strălucitor, plin de viață.’, adaugă specialista.



5. Evită clorul din apă!

Mersul la piscină are multe beneficii, însă, din cauza clorului, părul tău este mai casant și devine mai fragil după o vizită la piscină. Clorul îți poate deshidrata și usca excesiv părul. Folosește șampon, mască sau uleiuri ca să ai părul superb în timpul verii.