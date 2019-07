Tot mai multe produse moldovenești ajung pe piețele din țările europene

Tot mai multe produse moldoveneşti ajung pe pieţele din ţările europene. UE a devenit cea mai importantă piaţă de desfacere pentru Republica Moldova, cu o pondere de aproape 70 la sută din valoarea exporturilor. Succesul a fost înregistrat cu suportul programului "Vizibilitate şi comunicare pentru Acordul de Asociere şi Liber schimb” care a durat 5 ani, relatează trm.md.





„În ultimii 5 ani, de când funcţionează Acordul de Asociere, Uniunea Europeană a fost un vecin apropiat, prietenos, care i-a acordat sprijin Republicii Moldova. Vom continua să lucrăm cu aceeaşi atitudine şi în aceeaşi direcţie. Suntem gata să ne oferim suportul nostru, dacă este nevoie, însă ne bazăm pe unele condiţii. Scopul nostru este de a obţine drepturi egale pentru toţi actorii economici, conducându-ne de principii şi standarde exacte”, a declarat şeful adjunct al delegaţiei UE, Urszula Pallasz.

„Tot acest proces ţine de modelul de dezvoltare al ţării. Unde suntem? Cum suntem? Şi unde dorim să fim? Obiectivul ţării noastre este să ajungem o ţară cu o economie european, economie modernă şi în repetate rânduri am menţionat că văd economia Republicii Moldova, una bazată pe cunoştinţă”, a declarat ministrul Economiei, Vadim Brânzan.

„Acest proiect nu se referă doar la cifrele pe care am reuşit să le atingem împreună, câte evenimente am făcut, câţi participanţi am avut la evenimente, ci este despre cum a fost investit acest sprijin financiar şi care a fost impactul acestuia pe termen lung. Modul în care această investiţie a reuşit să genereze o schimbare în audienţele noastre”, a declarat liderul de echipă al proiectelor UE, Raluca Costache.

„Cele mai rapide şi palpabile rezultate din acord ţin de majorarea exporturilor. Eliminarea tarifurilor la export au adus ca comerţul bilateral dintre Uniunea Europeană şi Moldova să devină unul foarte ascendent şi rapid”, a precizat secretarul de stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Iuliana Drăgălin.

În perioada 2015-2018, exporturile totale au crescut cu 1,5 miliarde de dolari americani, cu 34% mai mult decât în perioada anterioară semnării acordului de asociere. Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial şi cea mai importantă piaţă de desfacere pentru Republica Moldova, cu o pondere de 69 la sută din valoarea exporturilor, în anul 2018.