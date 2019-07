Platon s-a adresat cu o scrisoare deschisă către conducerea Moldovei

Omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat pentru escrocherii financiare, s-a adresat printr-o scrisoare deschisă prin facebook Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, președintei Parlamentului, Zinaida Greceanîi, și premierului Maia Sandu.





Potrivit agenției INFOTAG , el consideră că în locul lui ar fi putut fi oricine, „acuzat de cele mai absurde păcate”.

„Acum a sosit momentul adevărului, iar dreptatea și legea trebuie să fie singura măsură a gândurilor și acțiunilor. Din păcate, m-am confruntat cu încercările lui Plahotniuc și ale acoliţilor lui de a influența judecătorii în procesele mele de judecată. Metodele lor sunt aceleași: compromiterea, șantajul, luarea de mită, manipularea. În situația în care în sistemul judiciar domnește confuzia și haosul, influența lui Plahotniuc este şi mai puternică”, a scris Platon.

El a cerut să fie excluşi judecătorii care au examinat dosarul său, aceştia fiind presaţi de Plahotniuc și oamenii lui, şi să fie asigurată supremaţia legii, menționând că „cazul său este recunoscut de către Departamentul de Stat al SUA drept unul politic”.

„Nu am nevoie de indulgență, de o atitudine privilegiată față de acuzat, am nevoie de respectarea strictă a buchii legii. În legătură cu natura neobișnuită a dosarului meu și prezența unor participanți tenebri, consider că implicarea liderilor de stat pentru a asigura corectitudinea și transparența procesului este extrem de oportună”, se spune în mesaj.

INFOTAG precizează: Veaceslav Platon a fost arestat pe 25 iulie 2016 la Kiev şi extrădat autorităţilor Moldovei pe 29 august. El a fost acuzat de delapidare de fonduri de la Banca de Economii în sumă de 800 mil. lei, fiind condamnat pentru aceasta la 18 ani de închisoare. În decembrie 2017, Platon a mai primit 12 ani de detenţie pentru implicare în delapidarea activelor de la trei companii de asigurări în sumă de 205 mil. lei. La acest dosar a mai fost adăugată o cauză penală în care Platon este acuzat că a încercat să corupă ofiţerii care îl păzeau în penitenciar. În decembrie 2018, Curtea de Apel Chişinău l-a condamnat pe omul de afaceri la 25 de ani privaţiune de libertate pentru toate cele trei cauze penale.