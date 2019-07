Ce spun astrele azi, 1 iulie

Berbec

Veti dori sa va demonstrati independenta la locul de munca astazi si veti refuza implicarea colegilor in sarcinile voastre. Daca cineva isi doreste sa va ajute, este posibil sa reactionati furtunos; incercati sa gasiti un loc mai retras, mai departe de "lumea dezlantuita", unde sa va puteti desfasura activitatea in liniste. S-ar putea ca unul din planurile voastre personale sa fie amanat, insa aceasta va fi o oportunitate excelenta pentru a va ocupa mai bine de organizare. Sanatatea voastra nu se rezuma la dieta! Organismul vostru are nevoie de activitate, in special daca lucrati in fata calculatorului; ar trebui sa va ganditi sa incepeti sa practicati un sport.



Taur

Este posibil sa dati peste o cunostinta veche dintr-o intamplare, iar acest lucru ar putea duce la o conversatie lunga in care veti depana amintiri. Nu este nevoie de o schimbare dramatica in stilul vostru de viata pentru simti ca s-a petrecut ceva. Un obicei bun pe care il practicati in fiecare zi ar putea face o diferenta palpabila in timp. Aveti grija la buget atunci cand acceptati invitatiile prietenilor in oras, deoarece s-ar putea sa cheltuiti bani fara sa va ganditi de doua ori; un astfel de comportament va poate aduce in impas, la un moment dat. Veti reusi sa va comunicati ideile pentru viitoarele proiecte cu multa incredere la locul de munca.



Gemeni

Este posibil ca planurile voastre de viitor sa fie schimbatoare astazi. Daca inainte va gandeati sa puneti cariera pe primul loc, s-ar putea ca astazi principala voastra grija sa fie familia sau chiar dezvoltarea personala. Daca sunteti rabdatori, va fi posibil sa va ocupati de fiecare aspect al vietii voastre cate putin; insa nu va asteptati la rezultate inedite intr-un timp scurt. Veti reusi astazi sa va implicati intr-un proiect ce ar putea aduce o suma de bani in plus pentru bugetul vostru. Unele lucruri pot fi discutate doar fata in fata; daca doriti sa aveti o conversatie sincera cu cineva din familie, ar trebui sa invitati persoana respectiva la o cafea sau la o plimbare.



Rac

Va veti impune punctul de vedere la locul de munca si este posibil ca initiatia voastra sa fie lucrul ce lipsea din acest proiect. Se anunta o zi buna si pentru relatia cu partenerul de cuplu; daca pana acum ati incercat sa gasiti un interest comun, astazi s-ar putea ca aceasta cautare sa ia sfarsit, prin ajugerea la o intelegere de ambele parti. Bucurati-va de timpul petrecut impreuna! Desi rutina pare a fi un concept negativ, nu v-ar strica putina ordine in viata; incercati sa urmati cateva obiceiuri zilnice si veti vedea cum nu va veti mai simti coplesiti de responsabilitati. Veti gasi un aliat in familie pentru o problema legata de o decizie importanta.



Leu

Atunci cand aveti nevoie de un sfat, veti gasi foarte usor persoane dornice sa isi exprime punctul de vedere. Adevarata provocare va fi sa va convingeti familia ca puteti lua propriile decizii fara implicarea nimanui. Au inceput lunile de caldura, asa ca aveti grija la consumul zilnic de lichile; nu inlocuiti apa cu un alt lichid! Este posibil sa aveti ocazia sa invatati ceva nou la locul de munca. Chiar daca nu aveti in plan sa va schimbati cariera, experienta aceasta sigur va impresiona un potential angajator. Bucurati-va mai des de timpul petrecut impreuna cu cei mici; prezenta voastra este importanta in viata lor la orice varsta.



Fecioara

Orice schimbare pe care doriti sa o faceti necesita o doza de curaj, lucru care va lipseste in ultima vreme. Preferati rutina in locul riscului si un venit stabil in locul unei potentiale mariri. Daca aveti nevoie de incurajare, cei dragi va vor sustine in orice decizie luati. S-ar putea ca relatia cu partenerul sa nu decurga conform planului pe care l-ati trasat in minte, insa acest lucru nu este ceva rau. Durerile de inima nu sunt o problema ce poate fi tratata fara seriozitate; incercati sa va programati la doctor daca suferiti de simptome neobisnuite. Este posibil ca astazi atmosfera de la locul de munca sa fie incarcata de energie negativa.



Balanta

Atunci cand ezitati prea mult in luarea unei decizii, este posibil sa pierdeti oportunitati inedite, care sa nu mai apara prea curand. Desi este important sa analizati o situatie cu atentie, nu va pierdeti prea mult timp cu detaliile. Veti fi binedispusi in relatiile din familie si s-ar putea chiar sa rezolvati un conflict. Incercati sa fiti prudenti daca lucrati cu un echipament greu sau important, deoarece veti avea tendinta astazi sa scapati sau sa pierdeti lucruri! Prietenii nu sunt mereu ceea ce par a fi, insa voi sunteti norocosi; astazi s-ar putea ca cei dragi sa va demonstreze loialitatea lor si faptul ca sunt un sprijin constant pentru voi.



Scorpion

Atunci cand aveti nevoie de incurajare, partenerul va fi sprijinul cel mai important in deciziile luate; asa este si normal, iar acest lucru va va oferi confirmarea ca orice ati face, referitor la relatia de cuplu, faceti bine. Veti reusi sa dezbateti pe orice tema impreuna cu acesta, iar situatiile care inainte va dadeau batai de cap vor afla solutie. Desi va place sa socializati, preferati sa stiti exact cand si unde se intampla acest lucru! De aceea, este posibil sa nu apreciati spontaneitatea prietenilor. Nu veti putea vedea un rezultat imediat in munca depusa, iar acest lucru s-ar putea sa devina frustrant; incercati sa aveti mai multa rabdare si sa priviti cu optimism inspre viitor.



Sagetator

Ar trebui sa va bucurati mai des de prezenta celor dragi in viata voastra, chiar sa luati initiativa unor intalniri mai frecvente. Desi cariera nu permite mereu acest lucru, aveti tendinta sa va petreceti timpul liber planuind urmatorul pas pentru proiectele de la locul de munca! Incercati sa fiti mai intelegatori atunci cand cineva din anturaj greseste; criticismul exagerat va poate aduce numeroase aversiuni. Daca regretul lor pare sincer, ar trebui sa le acordati o noua sansa si nu sa ii supuneti unui test de loialitate. S-ar putea ca relatia in care va aflati sa se afle acum sub semnul intrebarii, in special daca realizati ca partenerul nu are aceleasi asteptati de la flirtul vostru!



Capricorn

Astazi totul va decurge excelent pentru orice proiect personal, insa va fi nevoie sa va mobilizati bine; veti avea timpul liber, dar si bugetul necesar pentru a va ocupa de propriile interese. Nu ignorati insa responsabilitatile de la locul de munca! Este important sa stiti cum sa va impartiti programul intre util si placut. S-ar putea sa fiti creativi in aceasta perioada, asa ca indreptati-va atentia catre relatiile voastre. De exemplu, ati putea sa va surprindeti partenerul cu o cina romantica gatita de voi sau cu o iesire in oras. Gestul vostru va fi apreciat, in special daca nu ati putut petrece mult timp impreuna in aceste zile.



Varsator

Astazi veti fi un sprijin de nadejde pentru cei din jur; veti fi intelegatori si calmi, ceea ce ii va determina pe cei dragi sa isi impartaseasca grijile cu voi. Desi este un lucru bun sa aveti aspiratii inalte, nu lasati ca ambitia sa va afecteze increderea de sine atunci cand planurile voastre nu decurg asa cum va asteptati. S-ar putea sa suferiti de dureri de muschi sau articulatii, insa acest lucru ar putea fi cauzat chiar de stres! Daca nu reusiti sa va relaxati, ati putea apela la un masaj sau o zi de spa. Este posibil ca un prieten sa va ascunda ceva, insa nu lasati acest lucru sa va afecteze relatia; veti afla care este problema mai devreme sau mai tarziu.



Pesti

Astazi veti avea initiativa pentru o schimbare, asa ca bucurati-va de acest lucru si nu ii lasati pe cei din jur sa va afecteze deciziile. Nu sunteti genul de persoane care sa actioneze fara un plan, asa ca veti stii sigur ce faceti. Aveti grija atunci cand va argumentati punctul de vedere la locul de munca, deoarece este posibil ca ceea ce spuneti sa ii afecteze pe cei din jur. S-ar putea sa nu puteti cadea de acord cu partenerul asupra unei probleme comune, insa un compromis este solutia cea mai buna; niciuna din perspective nu este neaparat gresita. Evitati sporturile periculoase, in special daca nu aveti echipament de calitate.